Así es la miniciudad dormitorio para los médicos de guardia del CHUAC de A Coruña

Los 50 módulos prefabricados instalados en una zona anexa Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) que servirán como miniciudad dormitorio estarán operativos desde el próximo lunes. Se trata de unas casetas que funcionarán como dormitorios de descanso para los médicos de guardia del CHUAC, todos acondicionados y disponibles a partir del 24 de febrero. Con ellos se busca ofrecer una lugar cómodo para los profesionales durante las obras del Nuevo CHUAC.

Para la construcción de este espacio, del que se ha encargado la empresa Algeco, se ha utilizado parte del parking del personal, cambiando las plazas de aparcamiento por este medio centenar de casetas modulares. Las estructuras de 14,11 metros cuadrados (6,21 metros de largo y 2,44 metros de ancho, con una altura interior de unos 2,5 metros) cuentan con un cuarto equipado con una cama, una mesita accesoria y una silla de plástico; y un cuarto de baño con ducha, lavamanos y espejo para el aseo personal.

Para acceder al complejo se ha instalado un puesto de seguridad que se encargará de distribuir las llaves entre los profesionales, así como de la custodia del nuevo recinto.

Este espacio contará, según la empresa Algeco, con un sistema de cámaras de vigilancia exteriores, servicio de limpieza y lencería y sistemas de climatización.

Visita del Conselleiro de Sanidade

El Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño y la Delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitaron hoy este nuevo espacio. Una visita presidida por el gerente del CHUAC, Luis Verde, con el objetivo de enseñar los módulos.

Antonio Gómez Caamaño, Belén do Campo y Luis Verde con personal médico del CHUAC durante la visita de esta mañana. Quincemil

El Conselleiro ha destacado ante los medios que estas pequeñas instalaciones "se ajustan a las necesidades de descanso y concentración que deben tener estos profesionales sanitarios", a lo que añadió que también lamenta que "haya que hacer este tipo de cosas, pero la estructuración funcional del Nuevo CHUAC necesita este tipo de instalaciones". Ha finalizado el discurso agradeciendo a la gerencia su trabajo.

Agresiones a sanitarios

Gómez Caamaño, por otro lado, no se ha pronunciado sobre la denuncia de la CIG de que el acuerdo sobre la jornada de 35 horas semanales no se ha implantado correctamente en A Coruña. El sindicato, además, acusa a la Xunta de efectuar una política sanitaria de "recortes dejando las unidades a mínimos". El conselleiro ha asegurado que todavía no había leído las alegaciones del sindicato y que será algo "que hará con calma para tomar las decisiones oportunas"

En cuanto a las agresiones a los sanitarios, Gómez Caamaño, asegura que la Consellería está trabajando en ello: "Ya hemos tenido una reunión con la Fiscalía y estamos formando los grupos de trabajo con las diferentes entidades implicadas para intentar hacer una hoja de ruta y asegurar que, cuanto antes, podamos terminar con este problema".

Ha concluído esta cuestión transmitiendo que este es un problema con una "importante faceta de educación sanitaria, una educación para que los pacientes respeten a aquellos que los cuidan", pero aún no hay fechas ya que "se está realizando un cronograma".