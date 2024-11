¿Qué va a pasar ahora con los condenados por el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña?

Finalmente, Katy Silva resultó ser la única inocente de la muerte de Samuel Luiz. Después de cinco días deliberando, el jurado popular absolvió por unanimidad a la única mujer de los cinco acusados por la agresión mortal al joven coruñés. Diego Montaña, Kaio Amaral y Alejandro Freire fueron condenados como culpables del delito de asesinato de Samuel Luiz. Y Alejandro Míguez, fue declarado cómplice.

Mientras que Míguez continúa en libertad, Kaio, Montaña y Freire vuelven a prisión. Tras la lectura del veredicto, la condena con las penas que imponga la jueza no se conocerá hasta dentro de unas semanas. Asimismo, los abogados ya avanzaron que apelarán ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pudiendo alargar más el ingreso a prisión en el caso de Míguez.

¿Cuántos años de cárcel podrían caerle a cada uno de los condenados?

A Diego Montaña, el jurado lo declaró por unanimidad culpable de un delito de asesinato con alevosía con el agravante de discriminación por orientación sexual. El delito de homofobia quedó probado, al considerar que Montaña mostró una actitud agresiva hacia Samuel por "su animadversión hacia la condición sexual homosexual que le atribuyó". A esperas de que la jueza imponga su pena, podría ser condenado a 25 años de prisión, aunque su abogado solicitó que se le impusiera un castigo de 20 como máximo.

Alejandro Freire sabía que no se libraría, ya que él mismo había confesado que había "agarrado a Samuel del cuello por la espalda y lo había tirado al suelo". Sin embargo, el acusado mantuvo en todo momento que no había vuelto agredir a Samuel, y se exculpaba diciendo que estaba bajo la influencia del alcohol y de las drogas. Sin embargo, el jurado consideró, por unanimidad, que Alejandro Freire asesinó a Samuel Luiz con alevosía. La Fiscalía pidió a la jueza que le imponga una pena de 22 años de cárcel como autor de un delito de asesinato. Mientras que su letrado solicitó que la pena fuera inferior a los 15 años, al considerar un atenuante el consumo de estupefacientes.

Kaio Amaral, se derrumbó al escuchar al jurado declararlo culpable de asesinato con alevosía y robo con violencia. Para la Fiscalía eso supone una pena de 27 años de cárcel, el mayor castigo que recibieron los acusados. Sin embargo, Sierra, su abogado, pide para este 17 años de prisión, manteniendo que "no pegó a la víctima en ningún momento". Kaio fue el primero en acudir a comisaría a las pocas horas de cometer el crimen, pero lo hizo para exculparse. Fue detenido a los pocos días.

Alejandro Míguez, fue considerado por el jurado cómplice de asesinato con siete votos a favor, descartando el resto de posibilidades: culpable, o no, de asesinato. La frase de "no pude hacer nada porque un negro me apartó" lo condenó, entendiendo que trató de participar en la agresión pero no lo dejaron. En su caso, permanecerá en libertad vigilada. Asimismo, su abogado, Ferreiro, apelará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la participación de su defendido.