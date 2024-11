A Coruña se llena de actos e iniciativas en rechazo a la violencia contra la mujer por el 25-N

Este lunes se celebra el Dïa Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Se trata de un día de conmemoración que se "celebra" cada 25 de noviembre buscando no olvidar las violencias que existen contra las mujeres. Se trata de un fenómeno estructural que se manifiesta a través de distintas modalidades y que, desde el 2003, ha sumado 1.285 víctimas mortales, 40 de ellas en lo que va de 2024.

En Galicia han sido asesinadas cuatro mujeres a manos de sus parejas o exparejas durante este año, tan solo por detrás de Cataluña (12), Andalucía (nueve) y Valencia (seis). De hecho, dos de las últimas víctimas registradas a nivel nacional residían en la comunidad autónoma gallega, teniendo lugar los crímenes en las localidades de Moaña y Baiona.

Delegación del Gobierno

Las distintas instituciones y administraciones con sede en A Coruña han programado una serie de actos a modo de conmemoración y repulsa por este Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. El primero de ellos tenía lugar en la Delegación del Gobierno, comenzando con la colocación de una serie de bordados realizados en un taller impartido por la artista Bea Lema con mensajes relacionados con el 25-N.

Se trató de un acto conjunto, en el que diversas autoridades como el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, la subdelegada, María Rivas, o la alcaldesa, Inés Rey, leyeron junto a otras personas el manifiesto aprobado por el Consejo de Ministros.

Posteriormente, el delegado del Gobierno ofreció declaraciones a los medios en las que afirmó que "más que nunca es necesario luchar y concienciar", añadiendo que "tenemos que, todos los días y no solo los 25 de noviembre, hacer que sean días de lucha para llegar a un 25 de noviembre no muy lejano en el que no exista ningún tipo de discriminación, no exista ningún tipo de crimen machista y que no exista ningún tipo de violencia contra la mujer".