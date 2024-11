A Coruña se despide del anticiclón: una borrasca traerá lluvia y fuerte viento en el litoral

No Atlántico 🛰️de momento non se aprecia nesa masa de nubes ao norte de Azores a forma da #BorrascaCaetano. Irá baixando de presión e achegándose á península.

En #Galicia NON hai avisos para mañá. Será un día normal, con chuvia eso si.

⚠️Iremos actualizando avisos para o xoves pic.twitter.com/4Sa079egQO