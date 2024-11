El centollo a la venta en A Coruña tras abrirse la veda: Piezas grandes a 25 euros el kilo

Ya es temporada de centollo en Galicia tras la apertura de la veda por parte de la Xunta tras los meses de verano, lo que se traduce en que en numerosos mercados de Galicia esta mañana este codiciado producto ya esté a la venta. La veda se ha abierto este lunes y se extenderá hasta mayo o junio, lo que permitirá que este género vuelva a ser la estrella indiscutible de las mesas navideñas.

Los centollos suelen habitar en fondos rocosos o arenosos, generalmente a más de 100 metros de profundidad. Su dieta incluye estrellas de mar, algas, pequeños moluscos, erizos, diversos invertebrados como los pepinos de mar y algunos peces, especialmente los planos, como el lenguado.

Este martes 12 de noviembre en el mercado municipal de la plaza de Lugo en A Coruña, algunos puestos tenían a la venta centollas de la ría de Arousa a 30 euros el kilo, según el responsable del puesto "las más valoradas".

Desde este puesto, han apuntado que a primera hora en la lonja coruñesa "había bastante género para ser el primer día" y añadieron que la lonja de Ribeira este lunes por la noche "estaba a tope".

Centollas esta mañana en el mercado de la plaza de Lugo. Quincemil

En un puesto cercano, los dueños se congratulaban de que este año las centollas "vienen muy buenas" y opinan que en este momento es mejor la hembra, pero que dentro de unas semanas "el macho estará mejor". "Este año pinta muy bien con la centolla, mejor que otros. Han empezado más caras, una centolla cuesta unos 50 euros", aclararon.

Sobre las ventas, en este caso antes de las 10:00 horas ya habían vendido unas seis piezas, tenían otras encargas y envíos de producto programados para Madrid.

"Hay centolla buena en todos los lados, siempre que esté bien escogida y sea del día"

La campaña de la centolla ha comenzado esta semana y hoy es el primer día de venta en diversos puntos, como el mercado municipal de la plaza de Lugo en A Coruña. Los placeros cuentan que el género de este año es mejor que el de años anteriores, con piezas más grandes de kilo y… pic.twitter.com/eg90ikjVio — Quincemil (@quincemil15000) November 12, 2024

En otro puesto cercano, el responsable detalla que las centollas grandes están a 25 euros y las pequeñas a 18. Las de mayor tamaño pesan entre kilo y kilo y medio, como mucho dos, pero los placeros indican que estas piezas "aún no están muy llenas".

Exponen que "hay menos género que otros años pero de más calidad" y subrayan que preferiblemente la gente escoge la centolla más rojiza porque "llama más la atención a la vista y es de piedra, con más sabor".

A esto se añade que la gente compra más las hembras porque "tienen más corales y más caldo". Sobre la afluencia de clientes en próximos días, indican que años anteriores la primera semana tras abrirse la veda se concentraron los comprados sobre todo viernes y sábado, además de otras personas que acuden a valorar el género y posiblemente adquirirlo para congelarlo hasta Navidad.

Esto último los placeros coruñeses no lo recomiendan de momento, sino que emplazan a los consumidores a congelar a dos semanas vista de las Fiestas.

"La centolla es un producto de invierno que necesita agua fría y eso es mejor porque está más encogida, se mueve menos y engorda, porque come y no anda. Ahora mismo con la temperatura del agua la centolla no para quieta y lo que come lo desgasta, por eso tienen que venir temporales para que se remueva el fondo y coman", ha explicado uno de los trabajadores del mercado municipal de A Coruña.

En numerosos puestos el género es mayoritariamente producto capturado entre Lorbé y Ferrol. Desde los puestos recomiendan por su calidad la centolla de la ría de O Grove (Pontevedra) de la zona ferrolana de Mugardos. "Mejor que la centolla sea de interior de ría, no de Finisterre o Cedeira porque esas estarán muy bien pero a partir de enero", calculan.

Sin embargo, desde la plaza de Lugo apuntan que las ventas y el género dependerá de los proveedores y los barcos: "hay centolla buena en todos los lados siempre que esté bien escogida y sea del día", resumen.

Asimismo, en algún puesto esta mañana tenían a la venta unos 20 kilos de centollos con alguna pieza rondando los dos kilos a un precio de 60 euros. En esta línea, en temporadas anteriores algunos placeros reconocieron haber vendido centollas de hasta cerca de 5 kilos, pero señalan que el producto más habitual es el que pesa entre kilo y cuarto o kilo y tres cuartos".

Veda y peculiaridades