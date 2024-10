El personal de la Escuela de Música de A Coruña continúa sus protestas por el estado del centro

Protesta del personal de la Escuela de Música de A Coruña c

Nueva protesta del personal de la Escuela Municipal de Música de A Coruña (EMM). Las/os manifestantes se han concentrado de nuevo este miércoles a la entrada del centro situado en la Rúa la Torre para protestar por el estado de las instalaciones y pedir al Concello que asuma la gestión directa del centro, que depende del Consorcio para la Promoción de la Música.

La lluvia por la borrasca Kirk no ha impedido que los/as trabajadores de la escuela hayan secundado una vez más la protesta. Y es que la escuela pertenece al Concello pero se gestiona a través del Consorcio mediante un contrato-convenio, por lo que la plantilla, compuesta por 25 docentes, denuncia que para cualquier arreglo, gestión o adquisición depende del Consorcio.

La pasada semana mantuvieron una reunión con el Consorcio y "hemos visto un ligero avance, tuvimos una reunión por los atrasos que venían en el convenio y en un principio están de acuerdo y esperamos que haya liquidez para hacer los pagos, hemos visto un cambio de actitud", ha explicado hoy la delegada de personal, Matilde Teijeiro.

En ese sentido, ha señalado que "sabemos que la municipalización no es de hoy para mañana", pero "vamos a seguir insistiendo". Mientras tanto, ha relatado Teijeiro, se va a preparar "una documentación para realizar una prórroga con el Consorcio". Asimismo, el día 22 se reunirán con el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro donde "espero que se nos detalle en qué consistirá el acuerdo", ha indicado.

Teijeiro ha lamentado además no haber podido leer en el escaño ciudadano en el último pleno, ya que hay una normal que impide intervenir dos veces en un año, pero "no era el mismo tema y lo hice saber mediante un email y el día anterior me lo negaron", ha relatado.

También ha lamentado que el Concello no acudiera al centro para ver las instalaciones después de que la pasada semana se desprendiera un trozo de la cornisa. "La municipalización lleva un tiempo, pero el edificio pueden empezar con él", ha añadido.