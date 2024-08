Inés Rey confía en que no haya basura en las calles de A Coruña "en poucos días"

Tras la primera jornada de servicio ampliado de la empresa Valoriza, con 54 trabajadores repartidos en dos turnos desde las 7:15 hasta las 23:15 horas, se han recogido 71,5 toneladas más de basura en la ciudad. Esto hace que el número total ascienda hasta las 747,5 toneladas desde que esta empresa empezó a trabajar el 25 de julio.

Por su parte, tal y como ha afirmado hoy Inés Rey a los medios de comunicación, "os servizos nocturnos parece que empezan a aumentar as porcentaxes de recollida froito das novas contratacións de PreZero para reforzar o servizo". Durante la pasada noche, la media de porcentaje de recogida se situó en el 50,7%, repitiendo el centro, Pescadería y Estadio como las zonas con mayor recogida.

La alcaldesa de A Coruña ha confiado en que la basura deje de estar presente en las calles próximamente: "co ritmo que se leva e a empresa de emerxencia, en poucos días podemos ter a situación xa completamente normalizada no que respecta ao lixo acumulado nas rúas".

Cruce de declaraciones

Este lunes, Inés Rey afirmaba que "non é o Concello quen establece as rutas, nin a empresa". El sindicato desmentía esto y afirmaba que quiénes establecen las rutas son los capataces, a órdenes de Prezero. El portavoz de STL, Alfonso Seijo, defiende que tras sanciones impuestas por la empresa hay muchos puestos de trabajo sin cubrir. A todos ellos se suman también las decenas de empleados que han presentado bajas médicas desde que empezó el conflicto, un matiz que resaltó en rueda de prensa Inés Rey,

Según la alcaldesa, esta circunstancia de que en el centro de la ciudad se recoja el 100% y en algunos barrios un 10% o incluso un 0%, "obedece a unha intencionalidade do comité de folga para facer dano á cidade e ó goberno local", calificándolo de "táctica burda" con la que "queren facer o maior dano político posible e o maior dano á cidade e á veciñanza".

La regidora confirmó que PreZero cuenta con 67 trabajadores de baja y señalaba que hay rutas que "no se hacen" o en las que "no se recoge", por lo que "no se están cumpliendo las condiciones del pliego, ni los servicios mínimos, ni la recogida". Rey se reafirmaba a la hora de decir que estas estrategias "non van a ter ningún efecto, nin éxito. Como nada do derivado desta folga para eles", añadiendo que "non me vai tremer o pulso para tomar as medidas necesarias para rematar con esta situación".