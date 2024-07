Nueva concentración de mariscadores en A Coruña: "Están lanzando á miseria a 74 familias"

Por décimo viernes consecutivo, los mariscadores de la ría de O Burgo han cortado un carril de Ponte Pasaxe en dirección A Coruña. La cofradía se sigue concentrando ante la inacción de las administraciones con respecto a una situación que consideran límite. "Están lanzando á miseria a 74 familias que viven do marisqueo", afirma Manuel Baldomir.

A pesar de causar retenciones en un punto clave de entrada a la ciudad, los mariscadores dicen notar el "apoio da cidadanía" en cada acción que llevan a cabo, mientras siguen "agardando que as administracións tomen as medidas necesarias". El colectivo denuncia "irregularidades" en la obra del dragado de la ría y tacha de "inxustiza" que se llegue a acuerdos con los Concellos, pero no con ellos.

"Non sei a que están xogando", afirma Baldomir, que anuncia que la cofradía ha convocado a las distintas administraciones a una reunión el próximo viernes a las 11:00 horas, a que espera que "veñan e que veña xente con poder de decisión".

Este miércoles, la cofradía trasladó la concentración a la sede de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, una acción que repetirán la próxima semana. El colectivo aumenta así las medidas tomadas, pasando de una a dos concentraciones semanales. Destacan que "no queremos molestar a los ciudadanos cortando el tráfico, pero estamos tratando de defender nuestros derechos y que las dos administraciones se pongan a trabajar y cumplan el estudio de impacto ambiental".