Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los nazis huyeron de Alemania y encontraron en España el lugar perfecto en el que vivir su retiro dorado, ya que los criminales de guerra nazis eran acogidos con los brazos abiertos por el régimen de Franco.

Los nazis no sólo se camuflaban en España protegidos por la dictadura, sino que muchos de ellos incluso llegaron a amasar grandes fortunas, como un exoficial de las SS y escolta de Hitler, Gerhard Bremer, que se reconvirtió en promotor turístico en la costa levantina, o León Degrelle, un famoso colaboracionista al que, con el beneplácito de Franco, se le concedió un pasaporte español, y la nacionalidad, bajo el nombre falso de León José de Ramírez Reina.

Otros como Otto Skorzeny, antiguo jefe de los comandos especiales de Hitler, apodado por los aliados como Caracortada, considerado uno de los hombres más peligrosos de Europa y uno de los principales organizadores de ODESSA, la red de huida de los nazis, y que se hizo rico en España, no sólo se ocultaba, sino que se decía públicamente que lo hacía. En una entrevista concedida por al diario británico Daily Express en 1952, afirmó: “En España por fin me siento libre, puedo quitarme la máscara. Ya no tengo motivos para vivir en secreto”.