El mundo de las telenovelas fue perdiendo interés a medida que la televisión descubría verdaderos culebrones en la vida real de un clan como el de las Kardashian. Con más de 15 años abriendo al mundo las puertas de sus vidas, demostraron que se puede desde tener un padre que se convirtió en madre hasta la capacidad de airear con normalidad matrimonios o divorcios que ningún guion de cine pudo haber imaginado.

Sin Kim Kardashian al lado, las famosas hermanas Khloé y Kourtney, que reciben a EL ESPAÑOL | Porfolio, parecen tener mucha más luz propia. Incluso se turnan para contestar, como si fueran una sola persona, y parecen pelearse menos y se ríen mucho más. Las hermanas relatan los detalles tras la filmación de sus vidas en el reality show de Hulu y Star Plus, The Kardashians.

Con dramas que jamás hubiéramos creído en una telenovela, sin las quejas de Kim con el divorcio de Kanye West sobran las acusaciones de Kourtney de utilizar su boda como una "oportunidad de negocio", además de un lamentable descubrimiento de Khloe al enterarse de un cáncer de piel, después de haber tenido un segundo bebé por gestación subrogada. No es una familia para nada normal. Y, esta entrevista, tampoco.

Khloé y Kourtney Kardashian en una escena de su programa televisivo.

PREGUNTA.– ¿Han hecho cuentas de los años que llevan mostrando sus vidas delante de una cámara?

RESPUESTA (KOURTNEY).– Es bastante especial y muy extraño, porque tengo 39 años y venimos haciendo esto desde que yo tenía 22. Me acuerdo cuando estábamos empezando. Nos habían dicho que nos sintiéramos cómodas, que estábamos sólo para llenar un espacio. Y lo tomé sin ninguna presión, siempre pensando que estaba llenando un lugar y ni siquiera me importaba cuánta gente lo iba a venir ver. Nunca analicé nada. Sólo tratamos de vivir nuestra vida de la forma en que queríamos, o cómo me hubiera gustado que me trataran algún día, entendiendo que todos estamos en este mundo para cometer errores, para mejorar.

P.– ¿Alguna vez se sientan a ver episodios de Las Kardashian como si fuera un viejo video familiar?

R.– (KT) Ya ni siquiera me acuerdo de los episodios. Ahora mismo están pasando la cuarta temporada. Pero es realmente interesante ver las escenas donde yo no estaba, por ver aquellos momentos tontos, como cuando Kendall le enseñaba a Kylie a conducir con cambios. Cosas de la vida que yo no viví. Es realmente interesante, porque en cierta forma siento que soy igual que la gente que nos ve a nosotras. Ni hablar de las veces que Kim y Klhoe hablan mal de mi (risas).

R.– (KL).– Ya entramos en una sesión de terapia…

R.– (KT) Es que no es la forma en que se supone que tengamos que vivir. A veces puede surgir que escuchas que alguien habla sobre mí o cosas así, pero verlo… es bastante interesante.

P.– ¿Cómo es que la producción del reality se entera de algún drama entre ustedes, para filmarlo en vivo? ¿Es pura casualidad?

R.– (KL) A mi ya ni me importa que haya una cámara al lado. Lo tomo como una terapia psicológica. Los productores ven lo que cada una tiene para decir y después pasan a la edición, como si fuera un segundo show. Por lo general, si alguien habla muy mal de otra persona, se mantiene en privado, pero en nuestro caso, si hablamos mal de alguien, queda grabado siempre.

R.– (KT) Sí. También tratamos que el equipo de filmación sea muy pequeño, sin que haya demasiada gente alrededor nuestro.

P.– ¿No hubo una época anterior a Hulu o Star Plus en que Kourtney no quería saber más nada del show?

R.– (KL) Es un buen momento para que digas lo mucho que te gusta filmar tu vida con nosotras (risas).

Khloé Kardashian en una imagen promocional de su programa.

R.– (KT) Cuando empezamos con este nuevo show sentí que teníamos la oportunidad de empezar desde cero. Me pareció que había un lugar para mejorar. Y, definitivamente, creo que lo conseguimos. Siempre estuvimos todas involucrados en la edición de cada episodio y hoy me doy cuenta de que me apasiona ver la edición, me encanta verlo todo como si fuera una admiradora más. Es interesante ayudar con opiniones propias, para mejorar algún episodio en particular. Supongo que en esa evolución hoy me siento mucho más cómoda, mientras que en otro momento no estaba tan feliz con lo que filmábamos.

P.– ¿Qué cambió?

R.– (KT) Por ejemplo, no me gusta filmar con mis hijos todo el tiempo. Siento que necesito mis privacidad, y hubo tiempos en los que sentí que el show estaba interfiriendo con mi vida. Pero ahora creo que encontramos un buen lugar en cuanto a los horarios, donde invitamos a las cámaras a filmar cosas que sentimos que estábamos realmente entusiasmadas por mostrar.

P.– ¿Cuál es la peor pelea familiar que no quieren recordar ni volver a ver?

R.– (KT) Creo que fue la pelea que yo tuve con Kim, aquella famosa pelea física fue muy dura, porque apenas sucedió incluso creímos que nadie lo iba a ver.

R.– (KL) Aquel era un show totalmente diferente al que hoy hacemos.

R.– (KT) Alguien publicó que hubo otra pelea parecida que nunca se vio, y eso no es cierto. Yo pienso que, en general, lo que nos pasa son experiencias donde la gente también se puede llegar a identificar en diferentes niveles, o incluso pueden ser lecciones para nosotras mismas o para otras personas. Y compartirlas, a veces, puede llegar a sentirse como una buena respuesta. Pero hay veces donde se siente muy difícil y sería mucho más fácil evitar compartir cierto momento incómodo que vivimos. Pero supongo que tomamos cada momento como una elección donde esperamos poder aprender.

Kim Kardashian en el show de Hulu.

Tres matrimonios

Para quienes no siguen las noticias familiares de la familia Kardashain, Kourtney, por ejemplo se casó tres veces con Travis Barker y la boda terminó siendo un especial de diferentes episodios. En la segunda temporada, ella ya había buscado su vestido de novia en Milán, mientras Kim trataba de convencerla que usara un verdadero traje de Marilyn Monroe y hasta habían terminado presentando al nuevo bebé de Khloe.

La cuarta temporada comienza con un viaje familiar al paradisíaco Cabo San Lucas con Kim Kardashian tratando de disfrutar una vida de soltera, aunque su exmarido, Kanye West, no se lo permita, sumando además una pelea con la hermana Kourtney, que también cambia la dinámica de las vacaciones. Entre las intimidades familiares, en el mismo primer episodio de la temporada anterior Khloé había comenzado a revelar algunos serios problemas de salud, al mismo tiempo que la hermana menor, Kylie, viajaba a Europa, con su imperio de belleza internacional.

Y así es como continúan las historias de una verdadera telenovela familiar, donde Kourtney también muestra el perfil profesional de un nuevo negocio y Kim incluso se ha convertido en la directora creativa de Dolce & Gabbana, agregando el infalible glamour de fabulosos viajes por Londres o Milán. Pero el 'factor culebrón' se mantiene intacto, como cuando Khloé le busca novia a Scott Disick, el padre de los hijos de la hermana Kourtney, más ahora que ella se ha casado también delante de las cámaras con el baterista punk Travis Barker.

P.– ¿Cómo surgió la idea de filmar por separado otra serie sobre la boda de Kourtney y Travis?

R.– (KL) La experiencia había sido completamente diferente. Nosotros contábamos con más de 30 horas de videos personales, solamente rodados con un iPhone, además de otros dos camarógrafos que nos habían filmado en la boda durante toda una semana. Yo ni siquiera me había dado cuenta que teníamos tantos momentos. De verdad, creía que no teníamos suficiente material para hacer ningún programa especial. Y cuando me di cuenta, me alegré por la posibilidad de volver a ver todos esos momentos en vídeo. Primero fue nuestra boda secreta en Las Vegas, donde Khloe ni siquiera vino, porque no me creía. Nadie lo sabía. Creo que en la capilla alguien compartió la noticia. Y, de repente, empecé a recibir regalos de matrimonio en casa. Fue todo muy divertido. Por eso, después tuve que anunciar que ya estábamos casados. Y hoy estoy agradecida de la forma en que funcionó todo.

P.– ¿Se fijan los comentarios de la gente en los medios sociales o cómo reaccionan cuando algún troll no cree lo que dicen en cámara?

R.– (KL) Yo soy feliz de decir siempre mi verdad. Y en ese sentido yo también me siento agradecida. A pesar de todo, la gente siempre va a creer lo que quiera creer. No importa lo que yo diga. Aunque me siente a gritar mi verdad y lo jure, alguien siempre va a salir diciendo que miento o que invento algo. Pero en cierto punto tengo que sentirme cómoda al saber que soy honesta, aunque no me vayan a creer.

R.– (KT) Filmar en el momento tampoco es realmente difícil. Ya aprendimos a ignorar las cámaras o a pretender que no están. Pero volver a revivir un mal momento, al verlo en TV, no es para nada fácil.

R.– (KL) La parte donde después sale en televisión algún episodio traumático o muy duro para mi me da muchísima ansiedad, por el hecho de tener que revivirlo, no sólo al verlo, pero por cómo me afectan los comentarios de la gente. Dan ganas de responder a todos o justificar lo que hice. Pero también necesitamos dejarlo pasar, entendiendo que nunca vamos a lograr que todos sean felices con nuestra vida.

Kourtney Kardashian y Travis Barker en una escena de su programa.

P.– ¿Se avergüenzan de algo que hayan dicho en cámara últimamente?

R.– (KL) Lo que dije sobre la maternidad subrogada es realmente lo que siento. Y aunque me sienta avergonzada por lo que dije, actué por odio. Todos decimos cosas ridículas de las que nos arrepentimos. Pero frente a mí hay millones de personas. Fue humillante. Mi maternidad subrogada también había sido muy diferente a la experiencia de mi hermana Kim con dos de sus hijos, porque yo ya había tenido otro embarazo normal y esta vez yo me sentí desapegada de mi bebé. Fue muy diferente al nacimiento de mi hija, pero estoy muy agradecida por el alquiler de vientre. La diferencia es que en mi caso tuve una experiencia diferente al haberlo comparado con un embarazo natural. Eso pudo haber influido en el trauma que rodeó a mi experiencia. No lo sé.

P.– ¿Ya se sabe por seguro cuántas temporadas van a seguir mostrando la intimidad de sus vidas?

R.– (KL) Somos afortunadas de que Disney nos quiera para una quinta y una sexta temporada. Se siente bien, porque significa que la gente nos está viendo y lo disfruta. Jamás nos hubiesen pedido más temporadas si no fuera así.

P.– ¿Podemos saber algo sobre la próxima temporada?

R.– (KT) Yo me borré del chat grupal de la familia… (risas)

R.– (KL) Yo te volví a agregar tres veces… No voy a dejar que empieces una pelea y después desaparezcas. Te vas a sentar a escucharnos a todas. La volví a agregar como cuatro veces... y se sigue yendo.

R.– (KT) Yo no entendía cómo es que me volvían a agregar si me había ido. Si necesitas hablar conmigo, bien podrías llamarme directamente.

R.– (KL) Es que eras las que siempre empezaba con una pelea en el chat, preguntando si están grabándote. Es una buena forma de entrar en calor. A Kourtney le encanta discutir.

