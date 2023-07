Uno de los grandes problemas de Bertín Osborne, de 68 años, no reside en lo que hace, sino en cómo lo dice. A raíz de la última exclusiva de la portada de Lecturas en la que se anuncia que va a ser nuevamente papá a los 69 años, el protagonista de la noticia no pudo haberse explicado peor, según transmitió por boca de Beatriz Cortázar: “No es un niño buscado ni deseado. Son accidentes que pasan todos los días en una relación aunque se tomen las medidas de protección necesarias”.

Por mucho que después intentara matizar sus palabras, la futura mamá, la empresaria Marlises Gabriela Guillén, de 32 años, se sintió herida y lo que es aún peor, cuando la criatura aprenda a leer, vayan ustedes a saber lo que pensará de un progenitor que siempre ha sido un picha brava. Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en el que mandaba a su chófer a la estación del Ave de Santa Justa, en Sevilla, para recoger a jovencitas –mayores de edad– con las que pasaba buenos ratos en la Hacienda San José, su finca de lujo situada a tan solo 15 minutos en coche de la capital hispalense.

Es el señor del cortijo. En el amplio sentido de la palabra. De sus 41 hectáreas, 20 están plantadas con olivares, en sus cuadras de caballos hay yeguadas, gallineros, un molino e incluso una capilla. Cuando uno entra en ese paraíso –quien escribe estas líneas es testigo de ello durante una comida con la exquisita Jacqueline Bisset– el resto del mundo no existe. Independientemente de las vistas, lo que más llama la atención son los 1.170 metros de espacio habitable que consta de seis edificios interconectados por pasillos exteriores y patios andaluces. Allí pasaron momentos felices Bertín y Fabiola Martínez, la ex modelo venezolana con la que se casó en 2006, tuvieron dos hijos, Kike, de 16 años, y Carlos, de 15, y se separaron en 2021. Estuvo a punto de venderla por ocho millones de euros.

Cuando hace unos meses saltó la noticia de que se había enamorado de Gaby –así llaman familiarmente a Marlises–, Bertín sonreía, daba la callada por respuesta o aseguraba que era una amiga. Así lo expresaba recientemente: “Tengo otras 25 amigas especiales, pero no tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco. Es que no hay más”, y matizó que “es encantadora, simpática, muy guapa y además es fisioterapeuta y me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte. La he visto ocho o 10 veces. Y ha estado aquí en Sevilla con unas amigas suyas dos o tres veces. Punto y se acabó”.

La joven está embarazada de tres meses, es dueña de las clínicas de estética MGG Beauty en el centro de Madrid y a veces ha ejercido de modelo, como en el reportaje que realizaron en abril del año pasado para la marca de ropa de inspiración taurina El Capote. Su fundador es Rafa Dona Vega, hijo del torero Héctor Álvarez y la bailaora Pastora Imperio, íntima amiga de la reina María Cristina, que tuvo una hija ilegítima con un primo de Alfonso XIII, Fernando de Borbón y Madán, II duque de Dúrcal. Además, es bisabuela de la actriz Pastora Vega y abuela de Charo Vega. En aquella sesión fotográfica empezó a surgir la química entre ellos.

Muy prudente, las pocas palabras que sonsacaron en Sálvame a Gaby cuando su relación parecía más asentada fueron las siguientes: “¿Soy muy amiga de él? Sí. ¿Lo quiero muchísimo? Sí. No te puedo decir más nada. Ya lo ha dicho él en las revistas. Somos muy amigos”. En su primera entrevista concedida a televisión, concretamente al programa de Telecinco Así es la vida, la empresaria dejó claro que entre ellos había un pacto para no hacer público que se veían, no le habían puesto etiquetas a su relación y que lo que se dice amor de pareja como que no lo hubo. “Yo no diría que ha sido amor, ha sido algo muy bonito (…) No hemos puesto una etiqueta a nuestra relación porque estábamos a gusto, no teníamos por qué, nos íbamos conociendo y cada vez iban mejor las cosas”. Y sentenció que cuando “se dice que no me ha dado mi lugar, él no me tiene que dar mi lugar, yo me lo doy”.

Bertín Osborne, en una intervención en televisión.

A pesar de las duras palabras iniciales de Bertín cuando se pronunció sobre el embarazo, lo cierto es que se ha comportado como un caballero porque no ha renegado y se va a hacer cargo de sus responsabilidades. Con la llegada de su sexto hijo, su vasto patrimonio quedará mucho más dividido, pero si todo sigue como hasta ahora, habrá pastel para todos.

Brevemente, a nivel personal, Bertín estuvo casado entre 1977 y 1991 con Sandra Domecq Williams –fallecida de cáncer en 2004–, con quien tuvo cuatro hijos: Cristian –murió a los 15 días de nacer–; Alejandra, de 45 años; Eugenia, de 37, y Claudia, de 34. Del segundo matrimonio de Sandra con el fotógrafo Fernando Portillo nació Ana Cristina, de 30 años, a quien el presentador de Mi casa es la tuya quiere como si fuera otra hija más. Las tres primeras le han hecho abuelo en siete ocasiones. Sus nombres son: Santiago, de 16, y los gemelos Fausto y Valentina, de 11 –hijos de Alejandra y Joaquín Buendía–; Juan, de 10, Sandra, de 9, y Tristán, de 7 –hijos de Eugenia y Juan Melgarejo–, y Micaela, de un año, fruto de la unión entre Claudia y el millonario economista José Entrecanales.

Su 'imperio' empresarial

Así que para descubrir el tamaño de la tarta, Informa D&B, filial de CESCE, líder en proporcionar información comercial y financiera de empresas y empresarios, desvela que Bertín suma un total de 23 cargos en diferentes entidades, alguna de ellas extinguida.

A nivel empresarial, Bertín ha tenido algunos fracasos pero, en general, todo le va viento en popa a toda vela. La joya de la corona es Corporativa Ecuanor SL, fundada en 2009, con domicilio fiscal en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y cuya actividad principal es la creación artística y literaria, en concreto, la organización, asesoramiento y participación en todo tipo de espectáculos y programaciones culturales y/o musicales. Él ostenta el cargo de presidente y accionista mayoritario. En la última presentación de cuentas presentada en el Registro Mercantil tenía un activo total de 5.074.512 euros, registró unos ingresos de 229.760 euros y unos beneficios de 10.183 euros.

Bertín Osborne, en un photocall de la premier 'Fanáticos de lo Real'. GTRES

También en la misma localidad andaluza está inscrita Bertín Osborne Intermediaciones SL cuyo objeto social es prácticamente el mismo que la anterior entidad. Según el último informe del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) fechado en 2020, la empresa tenía un activo total de 1.574.055 euros, con unas ventas dude 50.000 euros y un beneficio de 2.506 euros.

Para la gestión artística como cantante, sobre todo, en giras y promociones, en 2016 fundó Crooner 2016 S.L., con sede en Madrid. A pesar de que en 2021 tenía un activo total de 221.428 euros, tuvo unas pérdidas de 100.762 euros. Hay que tener en cuenta que su faceta musical la tiene algo olvidada ya que en 2018 editó su último disco: Yo debí enamorarme de tu madre.

A pesar de esa fama de canalla simpático que cae bien a todo el mundo, su mente funciona a 10.000 revoluciones por minuto y siempre ha tenido muy claro que tenía que diversificar sus negocios. Por eso, al tener un apellido con tanta solera como es Osborne –la rama de su familia materna no tenía acciones en la bodega– era inevitable que el artista invirtiera en caldos. Por ello eligió Álava para registrar en 2003 la microempresa Bodegas Conde de Donadio de Casasola SL, donde también fueron accionistas su padre, su ex esposa Fabiola y el empresario Álvaro López Carrizosa. El objetivo es el comercio de bebidas alcohólicas aguas minerales y refrescos. Los datos de 2020 arrojaban una activo de 1.492.472 euros y unas pérdidas de 2.250 euros. Los números negativos fueron una constante en los últimos años.

Por ello, hace unos años puso en venta por 2.5 millones de dólares la bodega que tenía en Ollauri (La Rioja) y que según la sección inmobiliaria del banco BNP Paribas Real Estate que la sacó a pública subasta en 2019, “la Bodega 1877 Conde de Donadío de Casasola es considerada la más antigua de La Rioja donde dicho título nobiliario fue concedido en 1713 por el rey Felipe V”. El recinto constaba de dos edificios principales, uno con restaurante y otro con capacidad para elaborar hasta 250.000 botellas adscritas a la Denominación de Origen Calificada Rioja.

En el sector alimentario también se encuentra Bertín Osborne Alimentación SL (Dos Hermanas, Sevilla, 2009) con un 50% de las acciones por parte de Bodegas Conde de Donadío de Casasola y el resto de la familia Ybarra, que abandonó el accionariado dos años después. Tras 14 años desde que se pusiera en marcha, en 2020 el activo de la empresa era de 773.923 euros y tuvo unas pérdidas de 37.579 euros.

A ésta hay que añadirle Bertín Osborne Selección S.L. (en la actualidad Natural Food Selection S.L.) es una empresa solidaria ya que lo recaudado con la venta de los productos –aceite de oliva, salsas y mojos, ibéricos, mermeladas, cervezas, picos, conservas de pescado y diferentes tipos de mieles– se destina a la Fundación Bertín Osborne, creada en honor a su Kike que tiene parálisis cerebral. Según su página web oficial, su objetivo es el de “ser referente para las familias de personas con discapacidad. Existen muchas entidades en España que ayudan directamente a las personas con discapacidad. Por eso, desde la Fundación Bertín Osborne, nos ocupamos de ellos de otra manera, acompañando a quienes más les quieren, a sus padre, a sus hermanos y a sus abuelos. Porque si ellos están bien, el niño o adulto con discapacidad estará mucho mejor”.

En 2009 también abrió la sociedad Mediterranean Eco Foods SL (anteriormente Bertín Osborne Alimentación SL), con sede en Sevilla, cuya actividad principal es el comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Aunque en 2020 tuvo unas pérdidas de 37.579 euros, el activo total es de 773.923 euros.

El presentador, en una foto de archivo.

Ingresos millonarios en televisión

La vertiente más conocida que le reporta suculentos emolumentos es la televisión, pero tiene varias empresas con las que abarca un considerable patrimonio. Sus dos últimas experiencias televisivas le han salido redondas. El espacio de entrevistas En la tuya o en la mía le costaba a TVE 123.000 euros por programa de los que 12.000 euros correspondían al salario del presentador. Pero tal y como adelantó en su momento EL ESPAÑOL, Telecinco le hizo una oferta imposible de rechazar ya que los costes de producción alcanzaron los 225.000 euros por 70 minutos o 250.000 euros por 80 minutos, además de que la estrella se embolsaba no sólo 30.000 euros por programa, sino que tenía un plus de 1.000 euros por cada décima de cuota de pantalla que superase el 18% del share, pero hasta un máximo del 23%. El programa se llamó Mi casa es la tuya y Mi casa es la vuestra.

La otra gran fuente de ingresos televisiva proviene de Canal Sur donde desde septiembre de 2020 presenta El show de Bertín. Tal y como adelantó La voz del Sur, se hizo eco del contrato que el ente público andaluz firmó con la productora Proamagna SL por valor de 994.906 euros por trece programas. Es decir, que cada tres meses al erario le cuesta un millón de euros sin que repercuta en una mejora de la audiencia. Ahí esta incluido el caché del presentador que oscilaría entre los 10.000 o 15.000 euros por aparición.

Bertín con Carlos Herrera en 'Mi casa es la tuya'.

No hay que olvidar que su carrera televisiva es muy extensa y siempre ha sido uno de los presentadores mejor pagados. El primer programa fue Contacto con tacto (1992-1994), al que siguieron, entre otros muchos, Lluvia de estrellas o Menudas estrellas (1995-2001), Trato hecho (1999-2002) o El Gran Prix (2007-2009).

Ante tanta movida familiar, su ex esposa, Fabiola Martínez, ha asegurado que se enteró de la nueva paternidad por el propio Bertín. Al igual que con Gaby, el cantante conoció a la ex modelo venezolana en el trabajo, ya que en 2001 participó en un casting para uno de los videoclips de Bertín, surgió el flechazo y en 2006 se casaron. No tardaron en llegar los hijos. Al año siguiente nació Kike (16) y en 2008 nació Carlos (15).

Cuando no residían en la finca sevillana, en Madrid residieron en una mansión ubicada en la exclusiva urbanización La Florida, en el distrito de Moncloa-Aravaca, que pusieron a la venta por 3,5 millones de euros al decidir emprender caminos separados. Según el portal de la inmobiliaria, la finca tiene una superficie de 2.435 metros cuadrados de los que 937 metros cuadrados corresponden a un área distribuida en 6 dormitorios –el principal de 73 m2–, 6 baños, un comedor, un salón de dimensiones estratosféricas, una cocina que provocaría la envidia de los chefs estrellas Michelín, varias terrazas entre las que destaca una de 173 m2, garaje con capacidad para cinco coches, jardines perfectamente cuidados y, como no, una piscina inmensa. Allí se grabó durante varias temporadas Mi casa es la tuya. Que se sepa, éstas son sus posesiones mas relevantes ya que hace muchos años vendió la mansión de Miami y las autoridades tuvieron que demoler el chalé que compartía con Sandra Domecq en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Descendiente de Pizarro y futuro aristócrata

No es muy del dominio público que parte de la sangre del artista es azul y con tintes conquistadores. Por un lado, desciende del conquistador de Perú Francisco Pizarro y, por otro, pertenece a la aristocracia. Su padre, Enrique Ortiz y López-Valdemoro es el VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas. Este último título lo ostenta desde 1994 su primogénita María Teresa debido a una sucesión por distribución de su progenitor “ya que si en este caso hay dos títulos, el más importante, el condado de Donadío de Casasola será para el varón, que es Bertín. Estas distribuciones se hacen continuamente en vida para evitar conflictos y dejarlo todo bien atado una vez ha fallecido el cabeza de familia”, asegura el historiador Ricardo Mateos Sainz de Medrano, autor de La familia de la reina Sofía y Nobleza obliga.

El condado de Donadío de Casasola lo creó el rey Felipe V en 1713, siendo el primer titular Francisco Ignacio de Quesada y Vera. A partir de ese momento, los diferentes descendientes de esa rama de la nobleza tuvieron puestos influyentes en la corte y el gobierno.

Por ejemplo, Juan Gualberto López-Valdemoro y Quesada, VI conde de Donadío de Casasola fue un escritor, catedrático de archivonomía y miembro de la Real Academia Española a quien el rey Alfonso XIII nombró bibliotecario mayor de la Biblioteca Particular de Su Majestad. Él se encargó de modernizar, ordenar y adquirir nuevos ejemplares.

Según publicó la Real Academia de la Historia, varios volúmenes denominados Catálogo de la Real Biblioteca en cuyo primer tomo Juan Gualberto elaboró la evolución histórica de las bibliotecas de los reyes de España. Además, fue uno de los participantes en las elitistas tertulias literarias del Madrid de principios del siglo XX donde acudían Emilia Pardo Bazán, José Zorrilla, Antonio Cánovas del Castillo o Rubén Darío. En Málaga poseía el palacio del Conde de las Navas que en la actualidad es el Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA).

Según Ricardo Mateos, “estos títulos son del siglo XVIII, no son títulos mayores porque ninguno de ellos tiene Grandeza, ni son títulos de la Corte ni son influyentes. Fueron otorgados a figuras locales, a personas que tenían cierta relevancia social en algunas provincias. En definitiva, eran gente bien que a finales del XIX y principios del XX se casan con familias millonarias de Madrid, como los Fesser, y a través de ahí empiezan a entroncar con otros nombres. Por parte materna están los Osborne –su madre, María Teresa Osborne y Marenco no tenía acciones en las bodegas–, donde empiezan los enlaces con las familias jerezanas del vino como los Domecq o los González. Son familias muy endogámicas que han circulado muy bien en la sociedad y han tenido dinero”.

Como dato curioso hay que resaltar que Francisco Javier Morgan Osborne –nieto de Thomas Osborne Mann, fundador de la compañía vinatera– era un religioso de la Orden Filipense que se convirtió en tutor de un niño huérfano llamado John Ronald Reuel Tolkien, que pasaría a la inmortalidad como JRR Tolkien, autor de las novelas El señor de los anillos y El Hobbit. Se dice que el personaje de Gandalf está inspirado en Morgan, ya que el escritor siempre le consideró como un segundo padre.

