"Están negociando el cuándo. La vuelta es un hecho". Así de rotunda se muestra una persona cercana a Zarzuela cuando le preguntamos por el tema que está en boca de todos esta semana: el regreso a España del rey Juan Carlos I. El fiscal suizo Ives Bertossa acaba de decidir archivar la investigación abierta en agosto de 2018 sobre la donación de 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudí que el emérito ocultó a través de una fundación en Suiza. Tras este hecho, el padre de Felipe VI ha hecho saber a todo el mundo que pretende volver cuanto antes: su deseo sería poder celebrar la Navidad en Madrid, con sus seres queridos.

Con el caso suizo cerrado, se le abre una puerta al ex jefe del Estado para el regreso que, como el anuncio de turrones El Almendro que decía : "Vuelve, a casa vuelve, por Navidad". Cada vez son más los españoles que aceptan el regreso del emérito, algunos tan significativamente que estarían dispuestos a desplegar una pancarta como en Bienvenido Mr. Marshall, la película de Luis García Berlanga.

A la espera del visto bueno

Mientras, en Abu Dabi, Juan Carlos I solo espera una cosa, el visto bueno de su hijo para coger el avión y embarcar hacia España. "No va a regresar sin permiso; aunque está de los nervios; está esperando a que el Rey le dé el OK. Se fue para no perjudicar a la Corona y no volverá hasta que no le digan que no es malo para la institución. Padre e hijo están negociando cuándo va a ser. En la Casa no quieren que sea antes de Navidad, para que no perjudique el discurso de la noche del 24 de diciembre y le dan la fecha del 5 de enero que, además, es su cumpleaños. Pero don Juan Carlos quiere pasar la Nochebuena en casa, algo a lo que Zarzuela se niega, así que están decidiendo el cuándo y el dónde" cuenta un amigo cercano del emérito.

No va a regresar sin permiso, está esperando a que el Rey le de el OK Amigo de Juan Carlos de Borbón

Situación surrealista

"Él ve claramente una maniobra del Gobierno que, presionado por sus socios Esquerra y Bildu, quiere seguir usándolo como distracción para no poner atención a las cosas importantes. No tienen nada contra él, alargan seis meses más la investigación, cosa que no se suele hacer. Luego, cuando ven que no hay nada, le pasan la pelota a la Casa para que decidan ellos, cuando todos sabemos que no es un tema de la Corona. Y es una situación surrealista, que no pueda volver a la que ha sido su casa durante 40 años", añade.

Entrada privada a la villa en la isla de Nurai donde vive el rey Emérito desde hace meses. Carmen Serna

Hay que tener en cuenta que la repercusión pública de los negocios del emérito no concluye con el archivo suizo y falta, al menos, el de la Fiscalía española. Todo apunta a que tras la decisión de Bertossa la causa en España se archivará en las próximas semanas, pero aún no se ha completado ese paso. Y también sigue en marcha en la justicia británica la denuncia de Corinna Larsen por presunto acoso del emérito, aunque su abogado lo considera un caso menor que no les preocupa.

Se ha publicado que Juan Carlos quiere volver a España sólo de visita, algo que se achaca a varios motivos. Uno de ellos es que el emérito querría continuar con su residencia fiscal en Emiratos Árabes. "Es que no la tiene allí. La tiene en España", dice el mismo amigo. "Una cosa es que pudiera a optar a ella, por el tiempo que lleva viviendo allí, pero no ha dado el paso ni quiere darlo", explica.

La misma fuente desmiente, otras de las supuestas razones por las que el emérito no querría regresar más que de visita: que no querría quedar mal con la familia real emiratí, para que no sientan que está allí de paso. "Esto es otra cosa que no tiene sentido, ya que ellos entienden perfectamente la situación y comprenden sus deseos de volver a casa", subraya a esta revista.

Se ha publicado que Juan Carlos quiere volver sólo de visita, pero un amigo lo desmiente

"Además, para sus anfitriones también empieza a ser una patata caliente. El pasado domingo el emérito estuvo invitado a ver el Gran Premio de Fórmula 1. Sin embargo, no se publicó una sola fotografía de su presencia, cuando otros años esa foto daba la vuelta al mundo. Y ese es un gesto muy significativo", cuenta la misma fuente.

Juan Carlos I en el debut de su amigo Rafa Nadal en un torneo de Abu Dhabi.

La situación ha cambiado este mismo viernes 17 de diciembre, fecha en la que el padre de Felipe VI ha vuelto a aparecer en público. En concreto, se le ha podido ver en uno de los palcos del estadio International Tennis Center siguiendo el partido de Rafa Nadal contra Andy Murray en el torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship, que se celebra en Abu Dabi.

Lo cierto es que son muchos los que le esperan y desean la vuelta del emérito y, tras el carpetazo del fiscal suizo, han comenzado a levantar la voz. ¿Qué retiene a Juan Carlos en Abu Dabi? Solo necesita el permiso de su hijo, toda la presión cae sobre el Rey. "Todo el que conoce mínimamente a Felipe VI sabe que no le tiembla el pulso. Él decidirá lo que mejor sea para la Institución. Así lo ha demostrado con el caso Noos y cuando en marzo del 2020 renunció públicamente a cualquier herencia que le correspondiera de su padre en todo lo relacionado con sus cuentas off shore", afirma a EL ESPAÑOL | Porfolio una persona cercana al actual soberano.

Presión sobre Felipe VI

Así las cosas, es más que probable que el jefe del Estado pase estos días antes de Navidad con mucha presión, al menos hasta que tome la decisión sobre su progenitor. Dichas manifestaciones a favor de la vuelta de Juan Carlos no son solo externas, también dentro de la familia son varias las voces que se lo están pidiendo.

Fotograma de la película 'Bienvenido, Mister Marshall', de Luis García Berlanga.

Estas serían las 20 personas que sostendrían la pancarta de "Bienvenido, Mr. Emérito" entre las que, además de familiares, hay políticos, grandes banqueros y empresarios. Aunque si finalmente se materializa la idea de que venga solo a pasar las navidades para luego marcharse de nuevo al exilio, pasará como en la genial película de Berlanga, en la que los americanos pasan por Villar del Río sin detenerse ni si quiera a mirar la pancarta.

La banda de la pancarta 1. La Reina Sofía. Puede que muchos se sorprendan al verla la primera de la lista del comité de bienvenida para su marido, pero esto es un hecho. La madre de Felipe VI echa mucho de menos a Juan Carlos, a pesar de todo el dolor que le ha podido provocar y de los escándalos de los últimos años. La emérita lleva tiempo pidiéndole a su hijo que deje volver a su padre y está dispuesta a cambiar Zarzuela por cualquier otro lugar para pasar juntos la Nochebuena, como han hecho siempre hasta el año pasado. El rey emérito y la reina Sofía, en su última aparición conjunta en 2020. Gtres 2. La Infanta Elena. Su hija mayor ha sido su mejor apoyo en este año y medio en el exilio. No se conoce el número exacto de veces que la duquesa de Lugo ha viajado hasta Emiratos Árabes para hacer compañía a su padre. Ella es el cordón umbilical entre el emérito, la familia y sus amigos. "Doña Elena acaba de regresar de estar allí, y como ocurrió la última vez, ha vuelto preocupada. Su padre está triste pero, además, ahora tras lo de Suiza está nervioso. En este tiempo, Elena ha hablado muchas veces con su hermano, Felipe VI, para interceder por su padre en su vuelta. Pero hay un antes y un después, cuando doña Cristina y ella se vacunan en Abu Dabi. Aquello fue un acto que no sentó nada bien en Zarzuela", cuenta una amiga íntima de la duquesa de Lugo. 3. La Infanta Margarita. La duquesa de Soria es una de las personas con las que más habla por teléfono Juan Carlos I. La muerte de la Infanta Pilar afectó muchísimo a los dos hermanos y esto ha hecho que estén todavía más unidos. Margarita ha hablado en varias ocasiones con su sobrino, el Rey, ya que se encuentran en Zarzuela porque ella va mucho a visitar a su cuñada Sofía. La infanta Margarita, en el centro, con su marido y su hija, María Zurita. Gtres 4. María Zurita. La hija pequeña de los duques de Soria no es solo la sobrina favorita de Juan Carlos; también es su ahijada y el emérito es el padrino de su hijo Carlos. La empresaria ha viajado en dos ocasiones a visitar a su tío y en sus círculos de amistades ha manifestado en varias ocasiones lo injusto que le parece el exilio forzado al que se ha visto obligado el emérito. 5. Mariano Rajoy. El último ex presidente del Gobierno ha comentado, tanto en público como en privado, su desacuerdo con que Juan Carlos continúe con su exilio forzoso. El político gallego acaba de publicar su libro Política para adultos y durante la promoción ha declarado en varios programas de televisión y radio que había hablado en varias ocasiones con el emérito y que le había manifestado su deseo de volver. "Y no entiendo porqué no está ya aquí. El trato que se le está dando es sorprendente", dijo. 6. Felipe González. Pero el político gallego no ha sido el único ex presidente del Gobierno que se ha mostrado a favor de la vuelta del ex jefe del Estado. Para el histórico del PSOE "lo lógico" es que regresé a España ya. González, que se encontraba el pasado miércoles en Valencia impartiendo unas conferencias sobre el futuro de Europa, fue preguntado por la negociación sobre la vuelta de Juan Carlos a lo que contestó: "No sé lo que es negociar. Lo normal es que vuelva y se quede aquí, esa es mi posición". El expresidente Felipe González. Gtres 7. Cuca Gamarra. En esta misma línea se ha mostrado, de forma oficial, el Partido Popular. A través de su portavoz, Cuca Gamarra, ha expresado que cree que se debe facilitar el regreso del emérito a España y corregir la anomalía de un exilio que puede plantear un grave problema en el caso de que "le suceda algo" fuera de España. "Don Juan Carlos ya tiene una edad. Ha sido un estadista y una figura clave en nuestra democracia. Todos los personajes tienen luces y claros, méritos y desméritos. Pero hay que pensar con sentido de Estado y, una vez que se ha sometido al escrutinio de la Justicia y a la investigación de la Fiscalía, lo lógico es que regrese a su país", defiende Gamarra. 8. Iván Espinosa de los Monteros. El partido dirigido por Santiago Abascal manifestó en boca de su portavoz, Espinosa de los Monteros, que a día de hoy "no hay ningún impedimento para que Juan Carlos vuelva a su país" y agregó: "Podrá volver cuando lo estime oportuno". 9. Edmundo Bal. El portavoz adjunto de Ciudadanos afirmó: "No existen medidas cautelares, es un ciudadano libre, no seré yo quien le diga donde tiene que residir". Edmundo Bal, de Ciudadanos. Gtres 10. Pedro Campos. El empresario gallego se ha convertido en el mejor amigo de Juan Carlos. Su relación se basa en la pasión que ambos sienten por la navegación. Campos está tan volcado en la vuelta del emérito que le ha vuelto a ofrecer su casa en Sanxenxo para que pase el tiempo que desee cuando consiga volver. Antes de que llegara la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de firmar el decreto por el que se prolongan otros seis meses las diligencias de investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo, hace un par de semanas, la idea era que el padre de Felipe VI pasará la noche del 24 de diciembre en la casa del empresario. Sofía iba a viajar a la localidad pontevedresa para pasarla con su marido. Sin embargo, ahora esperan la decisión que vaya a tomar Felipe VI. 11. Javier Corsini. Una de las personas más cercanas a Juan Carlos. El empresario, gestor de muchas de las fincas de caza favoritas del ex jefe del Estado, fue el organizador de la coleta con la que se consiguió el dinero con el que el emérito hizo su segunda regularización con Hacienda. Una vez más Corsini está moviendo sus hilos, entre amigos y empresarios, para que su reclamo de una vuelta pronta de su amigo llegue a los oídos de Zarzuela. 12. Vicente Boluda. El expresidente del Real Madrid es uno de los íntimos amigos de Juan Carlos con el que mantiene línea directa y ha viajado a visitarle a Abu Dabi en varias ocasiones para darle ánimos en los momentos más duros. Tampoco dudó ni un minuto cuando Corsini le presentó la opción de participar en la colecta para juntar el dinero que debía pagar a la Agencia Tributaria el emérito. Vicente Boluda, en un acto público. Alejandro Martínez Vélez Europa Press. 13. Jaime Castellanos. El presidente del banco de negocios Lazard, tío de Ana Botín, fue otro de los participantes en los créditos blancos al rey emérito. Se ha ofrecido en muchísimas ocasiones a acoger en algunas de sus casas al emérito cuando éste pise suelo español, en el caso de que Zarzuela no fuera su destino final. 14. Alejandro Aznar. El presidente de las bodegas Marqués de Riscal y de la Naviera Ibaizabal es otro de los amigos de Juan Carlos que puso dinero en la recolecta montada por Corsini. El empresario era uno de los habituales en las comidas que el emérito solía organizar en distintos restaurantes de Madrid. 15. Alberto Alcocer. Aunque, sorprendentemente, el empresario no puso dinero para el pago a Hacienda de Juan Carlos, su amistad, que tiene muchos años, sigue intacta. Hablan mucho por teléfono y aunque no ha ido a visitarle en el exilio, el emérito cuenta con su generosidad para instalarse en una de sus casas si fuera necesario. El empresario Alejandro Aznar. Jesús Hellín Europa Press. 16. Diego del Alcázar y Silvela. El X Marqués de la Romana es el actual presidente del IE Business School. Amigo del ex jefe del Estado desde hace muchos años, a pesar de la diferencia de edad -el empresario tiene 71 años y el emérito hará 84 el 5 de enero-, siguen manteniendo una estrecha amistad. 17. Samuel Flores. Con Samuel Flores, suegro de Adolfo Suarez Illana, comparte Juan Carlos su pasión por los toros. El ganadero tiene en Albacete una finca, dónde cría a sus famosos toros de lidia, en la que el padre de Felipe VI ha pasado muchas jornadas de caza y diversión. 18. Juan Abelló. Presidente de Torreal S.A. es el decimosegundo hombre más rico de España, por eso llamó mucho la atención cuando se negó a participar en la recolecta para que el emérito pagara su segunda regularización con Hacienda. Aún así, el rey emérito sigue hablando de él como uno de sus mejores amigos. Juan Abelló, gran amigo del rey emérito. Gtres 19. Rafael del Pino. El presidente de Ferrovial sí ayudó a Juan Carlos en su pago con Hacienda. En realidad, este empresario, que está entre los más ricos de este país, es más amigo del actual monarca y su exmujer Astrid Gil Casares llegó a ser íntima de la Reina Letizia, amistad que se disipó tras el divorcio. 20. Vasco Manuel de Quevedo Pereira. Se trata de una de las grandes fortunas de Portugal y Juan Carlos le concedió el título de marqués de Pareira Coutinho en abril de 2011. La amistad de ambos se remonta a la época del exilio en Estoril, cuando el emérito vivía allí con los Condes de Barcelona. Los actuales Reyes han pasado varios periodos de vacaciones en la impresionante casa que tienen al sur de Portugal, y desde hace tiempo, Vasco intenta mediar entre el padre y el hijo. Veremos si finalmente con éxito.

