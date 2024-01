Todos los periódicos, en contra de la propuesta de Feijóo de disolver partidos

El padre Feijóo se ha metido en un buen lío. Ni un solo periódico apoya esta mañana su propuesta de disolver los partidos que convoquen referendos ilegales o declaren la independencia. La prensa de esta mañana es para leerla con tiempo porque son los matices y la redacción concreta del texto lo que ha empujado a los medios más próximos al PP a redactar duros editoriales contra la reforma del Código Penal suscrita por Génova.

Vamos con los hechos. La Razón: “El PP busca rearmar al Estado con una reforma penal. Pide penas de prisión de diez años por declarar la independencia”. Es decir: este nuevo delito de “deslealtad constitucional” contrarrestaría la supresión de la sedición que regaló Sánchez a los independentistas. EL ESPAÑOL: “El PP pide recuperar las penas de cárcel para quienes convoquen referendos ilegales”.

Contexto: ese delito ya existió con Aznar, fue derogado por Zapatero y, atención, Sánchez propuso recuperarlo en 2019, cuando todavía no había iniciado el camino de los vertiginosos cambios de opinión.

En la práctica, ¿cómo habría sido España de haber funcionado en 2017 este Código Penal propuesto por Feijóo? Lo dice El Mundo: “Feijóo pedirá disolver Junts y Esquerra si preparan otro 1 de octubre”.

El análisis de El Confidencial dice así: “El PP opta por la mano dura contra el independentismo. Génova asume la exigencia de Vox de impulsar la disolución de partidos que convoquen referendos de independencia”. Y la respuesta de Abascal la leo en ABC: “Vox critica que el PP pida ahora ilegalizar los partidos independentistas cuando votó en contra de varias propuestas similares”.

Vamos con los editoriales, con la opinión de los periódicos, que es lo más importante de lo publicado esta mañana. El País dice que la comunidad jurídica “cree inconstitucional la propuesta porque el Tribunal Constitucional siempre ha defendido la legalidad de las organizaciones cuyo ideario esté en desacuerdo con la Carta Magna”.

A este lado del río, en el de la oposición, ni un solo editorial que apoye a Feijóo. Todos en contra. La Razón habla de “la cuestionable vía de ilegalizar partidos”. El Mundo critica “el aroma de improvisación” y añade: “La idea genera dudas sobre su constitucionalidad y conveniencia”. ABC: “El PP no debería dar pasos en falso (…) El alcance de las conductas penales de los individuos no tiene por qué implicar la disolución de los partidos a los que pertenecen”. EL ESPAÑOL: “Perseguir delitos contra la Constitución sí; disolver partidos políticos no”.

Ayer declaró ante la Policía el hombre que convocó el acto donde se ahorcó el muñeco de Pedro Sánchez. Cuenta El Confidencial que este tal Antonio, un militar de casi sesenta años y simpatizante de Vox, dijo que se limitó a hacer un favor al verdadero organizador y que, al encontrare mal, ni siquiera asistió al evento.

ABC señala que Sánchez se ha quedado solo en la denuncia de la piñata como un delito de odio. Yolanda Díaz, en calidad de jurista, dice que “odiar no es un delito”. Y los demás socios, con su silencio, también parecen compartir esa postura.

Sin embargo, leo en El Español que el PSOE seguirá adelante con la denuncia por delito de odio. Y, para intentar justificarlo, lo hará de esta manera. “El PSOE dirá que las ideas socialistas se persiguen en España”. De este modo, tratarán de adherirse al artículo 510 del Código Penal, donde se incluye como delito de odio la persecución ideológica. Sánchez lo tendrá muy difícil porque, recuerdan varios juristas, las pintadas y los ataques a las sedes no tienen que ver con la ideología socialista del presidente, sino con su acción política en concreto.

Pedro J. traza la diferencia: “Nadie ha pintado en una sede que el socialismo es el barranco de la humanidad. Lo que pone en casi todas esas pintadas es ‘Sánchez, traidor’”.

Y un asunto internacional en todas las portadas. Lo leo, por ejemplo, en El País: “El peor atentado en Irán enciende Oriente Próximo. Dos explosiones matan al menos a 95 personas durante un homenaje al general Soleimani. El ataque tensiona todavía más la región”.

