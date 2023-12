La manifestación contra el PSOE y Bildu, según cada periódico

“Ahí va la hosti”, escuché ayer nada más bajar del avión en Bilbao. Aspiré fuerte y pensé: “Ya estoy en casa”. Nos recibieron en el hotel, en Portugalete, con un libro de Zunzunegui encima de la mesa titulado La úlcera. Y el vaticinio se ha cumplido leyendo los periódicos.

Este domingo, leo en El Mundo, fue reafirmado en la asamblea de Bildu el candidato Pello Otxandiano. Aplaudía Otegi, pero también lo hacían en el público, dice la crónica, algunos de los últimos dirigentes de ETA: David Pla, Kubati o Elena Beloki.

Mientras tanto en Pamplona… Estamos en Petronor hablando del “corredor del hidrógeno verde”. A ver si tiene piedad esta gente y nos abre a los navarros un “corredor de oxígeno”.

La foto de lo sucedido en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona es portada en casi todos los diarios. La Vanguardia: “Manifestación contra PSOE y Bildu en Pamplona”. ABC: “Protesta contra la entrega de Pamplona a Bildu”. El País: “10.000 personas se manifiestan en Pamplona contra el pacto PSOE-Bildu”.

10.000 personas es un huevo. Yo ni sabía que en Pamplona llegábamos a 10.000. No se veía la plaza tan llena desde San Fermín o desde la guerra carlista del tío Canuto. La Razón también ha elegido esa imagen como portada.

El debate político se ha trasladado con fuerza a los periódicos. El País, La Vanguardia, Infolibre y ElDiario, los más próximos a Moncloa, dejan entrever en crónicas y editoriales que el pacto con Bildu no está tan mal, que a los de Otegi, entrecomillo, les falta “recorrido ético”; pero que conviene esta “normalización”.

Voy cruzando el río, patrón, sabes que te quiero. Ayer estuve, por cierto, estuve echando unos largos por el río Nervión, debajo del Puente Colgante de Portugalete, y apenas había hueco para dar brazadas. Todo lleno, oye. “Está buena el agua, ¿eh?”, me decía un paisano con gafas y gorro de bucear.

En EL ESPAÑOL, El Mundo, ABC, El Confidencial y La Razón, en la orilla de la oposición, sostienen justo lo contrario. Que el agua del pacto con Bildu está muy fría y que es intolerable, entrecomillo, pactar con “los herederos de ETA”.

EL ESPAÑOL, sobre este asunto, introduce un debate interesante: recuerda la existencia en la Constitución de la disposición transitoria cuarta. Una cláusula que permite organizar un referéndum sólo entre los navarros para decidir si se quieren incorporar a Euskadi.

Hombre, de incorporarse alguien, que se incorporen ellos a nosotros, que Euskal Herria sólo existe en su cabeza y el reino de Navarra es una de las mayores gestas de la Historia. Como esto siga así, cerramos las puertas de las murallas de Pamplona y aquí os quedáis todos.

Ignacio Camacho, en su columna, sostiene que la transitoria cuarta no está en la agenda del independentismo vasco porque saben que no tienen apoyo popular suficiente para ganarla en caso de que se activase. Son muy cuidadosos en Bildu con la transitoria cuarta porque, si se activa y se pierde, ya no se puede volver a votar.

ALSINA–Al nuevo le gusta la gasolina, dame más gasolina. A la radio le gusta la gasolina, dame más gasolina. Qué otros “zúmbale mambo pa que mi gata prenda loh motoreh” has encontrado en esos depósitos de combustiblesque son los periódicos?

Mirando con vista más larga el tema de Bildu, El Confidencial revela: “Bildu abre una vía para ampliar contactos en Madrid con Otegi de delegado comercial”. Lo hacen conscientes, leo en la crónica, de que gobernar y desbancar al PNV es una posibilidad muy real. Para ello, quieren contactar con empresarios y líderes sociales.

En Crónica Vasca, veo este titular: “Las "nuevas alianzas" de Otegi y el 'Borgen a la vasca' que sugiere Andueza acercan a Bildu y PSE”. El líder de los socialistas vascos sigue insistiendo en que no pactará con Bildu, pero no ve con tan malos ojos que Bildu lo pueda investir a él. Decías el otro día que te gustó Borgen, profesor. ¿A que no te habías imaginado un Borgen con txakolí y partidica de mus?

En la mayoría de periódicos, aparece Santiago Abascal con Giorgia Meloni. El líder de Vox se negó a rechazar sus palabras en España, pero bajo el influjo de Italia, dijo en la fiesta de los Fratellli: “No deseo que cuelguen a nadie por los pies por muy traidor que sea”. Luego, leo por ejemplo en El País, añadió: “Raíces, familia y patria es lo que necesitamos”. Aquí, desde Bilbao, le respondemos con la mejor extrema derecha, la de Agustín de Foxá: “La revolución que necesita España es la del café, copa y puro”.

Termino con una noticia que está en portada de varios diarios. La Vanguardia: “Chile vuelve a rechazar en referéndum la reforma de la Constitución”. Hace un año los chilenos tumbaron la reforma que proponía la izquierda y ahora han tumbado la que proponía la derecha. Nos acompaña en la expedición un chileno que luego hablará de esto. Cuando John Müller hizo el check-in en el hotel, el botones le dijo: “Bienvenido, señor Miullar”. Y yo, que estaba detrás, viendo a Hitler, resucitado por Sánchez, taconeé inmediatamente y le cogí a John las maletas.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan