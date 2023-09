Isa Pi casadera, el luto de las Campos y el cura verde de Málaga

Que no cunda el pánico: llega una nueva boda del año. Esta vez les toca a Isa Pi (nombre artístico, equivalente a Isa Pantoja) y Asraf Beno, el míster universo que saltó a la fama en Gran Hermano VIP y desde entonces su vida es una permanente cuenta atrás para llegar al matrimonio.

Aparte de modelo de pasarela, Asraf Beno también es alto, guapo, sensible y musulmán. Su novia, en cambio, es pequeñita y risueña, lista como el hambre, además conoce los secretos íntimos del amor y habla como un libro abierto.

Tiene Isa un niño nacido de los amores con un compañero de clase o casi mejor, de recreo. Fue un importante punto de inflexión en la vida de Isa Pi, alias La Pantojita. Lanzada ya al estrellato, abandonó el hogar y comenzó a estudiar Derecho. Y he aquí que, sin comerlo ni beberlo, resultó ser la más lista de la familia.

Ahora la niña (a punto de cumplir 28 años) se prepara para contraer matrimonio con el míster. Hannibal Laguna le hace el vestido de novia y los padrinos serán Dulce Lapiedra (simplemente Dulce) y el gran Jorge Javier Vázquez. Ningún pantojo asistirá a los esponsales ni al convite. Con un poco de suerte a lo mejor asiste Anabel, la sobrina, pero también eso es mucho suponer.

Hija adoptiva de la tonadillera, Isa Pi creció en un entorno en el que cosechó los odios sarracenos de toda la familia, empezando por la abuela, tito Agustín, Kiko Rivera y la folclórica.

A falta de quince días para que se celebren las nupcias, cero parientes han aceptado asistir a la boda: ni una triste Bollo ni un maldito Cortés.

La hija adoptiva de Isabel Pantoja, que encargó a la niña en Perú y allí la recibió de manos de Fujimori, hoy da las gracias a Dios por el novio que le ha tocado: un hombre bondadoso y cabal que Isa Pi recibe como un regalo de la vida.

Cuando la tonadillera recogió en Perú a su niña del alma, Perú era un país muy aficionado a las trampas saduceas. Los hombres fuertes del poder eran entonces Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el primero jefe de gobierno y el segundo, jefe de la inteligencia nacional. Menudo par de pájaros. También formaba parte de la pandilla la televisiva Laura Bozzo que actualmente está en España jugando a Gran Hermano.

Terelu Borrego Campos

'Terelu' Campos. Guillermo Serrano Amat

No será fácil olvidar a María Teresa Campos, que se nos fue de madrugada y todas las noches le dedico unas lágrimas. En este mismo apartado le escribí atrás unas palabras a la manera de poemario. Estaba furiosa porque Teresa, que durante mucho tiempo había sido mi amiga, se iba de pronto sin darme la posibilidad de volver a dirigirle la palabra.

La muerte no es partidaria de las reconciliaciones. Ahora estoy desolada No fui al tanatorio ni me junté con la multitud que acudía a dar el pésame a la familia, pero asistí al funeral que coofició el padre Ángel en Santa María de Caná y me mordí los labios cuando Miguel Poveda se rompió la voz para cantar "algo se me fue contigo, madre", "las raíces de mi vida, madre, en tu vientre se quedaron, madre".

Horas antes del funeral. Las hijas de Teresa, Terelu y Carmen, se dirigieron a Moncloa para comunicarle al presidente Sánchez la hora del funeral. El presidente no pudo ir, pero en su lugar asistieron las ministras María Jesús Montero, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría, además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero.

Paloma Cuevas

Paloma Cuevas. Guillermo Serrano Amat

Hace muy poco, los nombres de Luis Miguel (Gallego) y Paloma (Cuevas) aparecían asociados como los de cualquier pareja que tiene proyectos matrimoniales en perspectiva. Era la impresión que daban. Sin embargo, mucho antes de que el cantante y la guapa se ennoviaran, los pudimos ver en España asistiendo con distintas parejas a bautizos, bodas y comuniones. Ellos siempre han sido muy fiesteros. Paloma todavía estaba casada con Enrique Ponce y juntos acudían a los grandes eventos. Cuando hacían su entrada la gente se los quedaba mirando, traspuesta y anonadada, como si fueran dos príncipes,

Durante años, Enrique y Paloma formaron una pareja envidiable, hasta que un día el torero conoció a Ana Soria y todo cambió. Con ella el diestro aparcó los fiestorros y se dedicó exclusivamente al amor.

Mientras Luis Miguel y Paloma daban la vuelta al nuevo mundo, Ponce y su chica se bañaban en Almería sin parar de besarse.

La novedad, sin embargo, llegó el día en el que Luis Miguel sacó del bolsillo un paquetito primorosamente envuelto y se lo entregó a Paloma. Era un valioso anillo con el que el cantante le pedía a su amada en matrimonio.

Paloma no pudo ocultar su sorpresa ante la belleza del anillo de compromiso que le ofrecía su recién estrenado novio. Sonrojada y balbuceante, Paloma dio un paso atrás y respondió en voz baja: "encantada, pero no…."

Que se sepa, la historia terminó ahí.

Francisco Cuenca Villalba

Francisco Cuenca. Guillermo Serrano Amat

Hace unos años se impuso entre los caballeros de la buena sociedad un modelo de barba poliédrica que recordaba sospechosamente a los jóvenes de la yihad. Aquellas barbas no tenían ningún componente religioso, pero se veían por todas partes.

Días atrás se propagó una noticia que a todos nos puso los pelos de punta. La noticia traía consigo un par de fotos pixeladas que dejaban entrever a un cura oficiando en una iglesia de Melilla. Ahora sabemos algo más del sacerdote despendolado que sedaba y violaba a las mujeres. El padre Fran, el cura verde, es hijo de una monja que ha estado treinta años en clausura y vive en Vélez-Málaga, donde ocasionalmente comparte casa con su hijo.

Francisco Javier, de 34 años, ejerce su oficio en el pueblo –ejercía-, donde goza –gozaba- de buenas amistades: chicos de su edad y mujeres con las que alterna siempre que puede. También tiene una novia –tenía- que recientemente le ha comprometido hasta el punto de dar con sus huesos en la cárcel (el cura, no la novia). Como además de ser novia era largona y resentida, se presentó ante policía con unas carpetas repletas de fotografías pornográficas en las que el cura Fran aparecía sedando a las mujeres y violándolas. No se ha visto nada igual.

