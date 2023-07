Cómo empieza la campaña, según cada periódico

Querido patrón: esta mañana he vibrado como nunca con el santoral. He escuchado tu voz emocionada, pero también he imaginado tus lágrimas en los ojos, tu pañuelo rojo al cuello y tu plato de chistorra junto a ese chocolate con leche que tanto te gusta. Veo por la ventana de esta emisora la calle Estafeta. Ya sabes, patrón, que el encierro se corre con un periódico enrollado en la mano. Todavía faltan veinte minutos para que los toros salgan en estampida. Así que voy a desenrollar esos periódicos que llevo conmigo. Empiezo por las portadas más importantes del mundo.

Diario de Navarra: “Comí, bebí, reí. Unas fiestas sin igual”. Diario de Noticias: “Gora San Fermín, ¡viva San Fermín!”. Un momento, creo que no me habéis oído bien... Vuelvo a recitar el titular: “¡Viva San Fermín!”.

El 6 de julio estuvo pasado por agua, tormenta eléctrica incluida. Mientras tanto, en provincias menos importantes como Madrid, Pedro Sánchez, alguacilillo de la plaza, estrenaba su campaña con un mitin en la Casa de Campo.

Zabala de la Serna recupera en su columna de hoy esta frase de Hemingway en Fiesta: “Todo se volvía irreal y nada parecía que fuera a tener consecuencias”. Sin embargo, estrenada la campaña, conocidos los sondeos, las consecuencias no son demoledoras. Ni un solo pronóstico otorga la victoria a Sánchez, aunque su esperanza está en el CIS y en los números de El País esta mañana, que en su portada dan a Feijóo como vencedor, pero sin una mayoría para gobernar.

En El Mundo se cita a dirigentes socialistas de esta manera: “Llegamos tarde, pero tenemos signos de vida”. Lo dicen porque también es cierto que esos mismos sondeos vaticinan que Sánchez está creciendo.

El Confidencial titula: “Feijóo se pone la meta de superar los 150 escaños ante un Sánchez que se aferra al bloqueo si PP y Vox no suman”. Dos cuestiones interesantes. La primera: Feijóo se propone 150 parlamentarios porque concibe que si suma en solitario más que toda la izquierda, podrá gobernar en solitario. La segunda: qué pasa si, efectivamente, Sánchez logra números suficientes para provocar un bloqueo. Volveríamos a la eterna pregunta: ¿el PSOE sería capaz de abstenerse para que el PP gobernara solo y Vox se quedara fuera del Consejo de Ministros?

Iván Gil publica una información interesante: “Los estatutos del PSOE obligan a consultar a las bases sobre la abstención que reclama Feijóo”. Es decir: si hay bloqueo, Sánchez deberá hacer una consulta a la militancia cuyo resultado será vinculante. Esta medida se incluye en los estatutos del PSOE para evitar guerras civiles como la de 2016, cuando la organización mató a Sánchez para que los socialistas se abstuviesen en el Congreso y permitiesen gobernar a Rajoy, como finalmente sucedió.

EL ESPAÑOL recuerda que el presidente acabó el día de ayer entrevistándose con Pedro Piqueras. Le dijo: “He tomado decisiones arriesgadas, sin duda, incomprendidas por muchos españoles, pero un presidente tiene que tomar decisiones para las próximas generaciones". Os digo de veras que cada vez me cuesta más distinguir entre las frases de Sánchez y las de Hemingway.

En La Razón y en ABC se dan esta mañana las claves de la campaña que afronta el aspirante del PP a la presidencia del Gobierno. El padre Feijóo fue ayer el “hijo Feijóo”. Porque visitó Os Peares, su aldea natal, y lo recibió doña Sira, su madre.

Leo que don Manolo, el hombre que le alquiló un ático para que el hijo Feijóo estudiara las oposiciones, le dijo: “Tiraremos un cohete por cada escaño que saques”. Y doña Rosa, que vive hoy donde vivía la familia Feijóo, aprovechó la oportunidad para intentar venderle la casa.

Antes de las elecciones, recuerda La Razón, Feijóo afronta la prueba de Murcia. Hoy se vota allí y, de momento, los de Abascal siguen amenazando con tumbar a López Miras en esta primera ronda. El gallego, veo en ABC, tendrá mítines este fin de semana, mientras que Sánchez se “enclaustrará” para preparar el debate que tendrá lugar el lunes en esta casa, en Atresmedia.

Hay muchas crónicas sobre el mano a mano. Pero elijo a modo de resumen esta de Raúl del Pozo, un joven que hace sus primeras armas en el periodismo. Dice Del Pozo: “Un arrogante sofista engatusador de Cuatro Caminos intentará machacar al aldeano de Orense, coitadiño que con irónica retranca esquivará los golpes e intentará desarmar sus milongas”.

Termino con una propuesta polémica en el programa de Sumar: “Yolanda Díaz propone en su programa regular la prensa como hacía Franco y luego rectifica a medias”. Propone instaurar un código deontológico para acabar con las informaciones falsas y la creación de un órgano regulador. En un primer momento, apostó incluso por “expulsar de la carrera periodística” a quien, a juicio de este órgano, “manipule y desinforme”. Ha rectificado en lo de la expulsión, pero el control permanece en el programa. ¡Con lo avanzada que fue la Ley Fraga! ¡Vinieron las suecas! Se decía entonces: “¡Con Fraga hasta la braga!”.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

