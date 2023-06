El PP se hace 'un Valls'

He seguido con interés las elecciones del 28-M. Ya no vivo en Barcelona desde mi salida del ayuntamiento en 2021 y mi regreso a París. Pero no olvido mis raíces, la ciudad donde nací, la de mi padre, el pintor Xavier Valls, y donde viví tres maravillosos años. También estoy casado con Susana Gallardo, una barcelonesa, una española, amante de su ciudad.

Lideré una campaña emocionante en 2019 y sólo tengo buenos recuerdos de esta experiencia única en Europa, la de un ex primer ministro francés que volvía a su ciudad de nacimiento. Jaume Collboni (i), Ada Colau (c), Ernest Maragall (2d) y Manuel Valls (d) posando con todos los ediles del Ayuntamiento de Barcelona en la investidura de 2019. Efe Mi decisión de evitar la elección de un alcalde separatista en junio de 2019, votando a la señora Colau, sin ninguna condición, sino la de un gobierno municipal con los socialistas, sigue siendo un acto que todos aún recuerdan hoy. ¡Hasta lo llamaron "hacer un Valls"! Algunos no lo entendieron en su momento porque daba la espalda a una cierta forma de hacer política. Y aún no entiendo la reacción de mis amigos de Ciudadanos de romper conmigo en aquel momento, cuando su objetivo era de luchar contra el separatismo.



Estoy orgulloso de que cuatro años después otras fuerzas políticas hayan tomado la misma decisión que la que yo tomé. El anuncio de un gobierno Trias-Maragall ha sido una auténtica provocación y amenazaba con hacer de Barcelona una plataforma independentista sin asegurar tampoco políticas públicas capaces de afrontar los retos de la capital catalana. El Partido Popular ha tomado una decisión difícil a pocas semanas de las elecciones generales. Pero una valiente e inteligente que antepone el interés general a los intereses partidistas. Es importante para un partido que el día de mañana tiene la oportunidad de gobernar el país. Nadie puede olvidar que Barcelona es la segunda ciudad española. Y sigo convencido de que los grandes partidos constitucionalistas y europeístas deben recuperar fuerzas para unirse en lo esencial y asegurar el futuro de España. Pero esto es otra historia. En la vida es importante dejar un legado. Tuve la oportunidad de asumir las más altas responsabilidades en Francia. Pero en lo que a Barcelona se refiere, estoy orgulloso de haber dejado una huella, la de un hombre libre que cree que la política debe favorecer el interés general. Es mi legado. *** Manuel Valls es ex primer ministro de la República Francesa (2014-2016) y exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona (2019-2021). Sigue los temas que te interesan Ada Colau Barcelona Elecciones 28M Jaume Collboni Cuadrado Manuel Valls Opinión Tribunas de Opinión