La rave de los ministros

Ha llegado el momento de desvelar a la decorosa audiencia de este programa dónde estaban ayer Rubén Amón y el profesor Rodríguez Braun. Reportaje en El Confidencial: “Una rave europea invade un pueblo de Granada desde hace cinco días”. La Peza –así se llama el municipio– ha multiplicado por seis sus mil habitantes de población. Amón y el profesor llaman “guateque” a esta rave que, según cuenta Alejandro Requeijo, consta de un dj brasileño, un camión holandés que se quedó atascado ocho horas en una calle, tiendas de ropa, panadería, una pizzería y servicio de masajes. La Guardia Civil, en vilo. Y los chavales de la comarca que iban a mirar, veo en el reportaje, han acabado uniéndose a los invasores.

Yo, si fuera ministro, me iba a la rave de Granada al ver las notas en la encuesta de EL ESPAÑOL. Todos suspenden salvo Margarita Robles (5,8) y Luis Planas (5,1). Planas, imagino, aprueba porque la gente no sabe quién es. Yo mismo he tenido que confirmar que se trata del responsable de Agricultura. Marlaska, con un 2, obtiene la peor calificación. El presidente, Napoleonchu, se queda en el 3,4. Alberto Garzón, Ione Belarra e Irene Montero, en torno al 2, completan los puestos de descenso. Y un dato curioso: los votantes de Podemos le ponen a Sánchez mejor nota que los del PSOE.

También hay encuesta en El Mundo: un 73% de los votantes socialistas se opone a la rebaja de la malversación. Qué piel tan fina la de estos votantes. Habría que preguntarles por esta medida a los dirigentes socialistas que ayer entraron en prisión. Una noticia que está en todas las portadas. “Seis de los ocho condenados por los ERE de Andalucía ingresan en la cárcel”, leo en El País. Se defraudaron 680 millones de euros y todavía restan 120 causas por firmar. La portada de La Razón recuerda que Griñán continúa en libertad a la espera del informe médico sobre su cáncer. Otro tanto ocurre con el exconsejero Agustín Barberá.

Por terminar con las novedades carcelarias, os cuento que Bárcenas trabaja como contable para una empresa de su hijo Guillermo, el líder de Taburete. El extesorero del PP sale de prisión entre las 7:30 de la mañana y las 23h de la noche. De los doce años de pena, ha cumplido más de la mitad. Hombre, podrían haberlo contratado como bajista o batería, pero como contable…

Mientras tanto, os preguntaréis qué hace Pedro Sánchez. “¡Y qué buena es la tierra de mi huerto! Hace un olor a madre que enamora, mientras la azada mía el aire dora y el regazo le deja pechiabierto”. Aparte de recitar a Miguel Hernández, prepara una cumbre España-Francia que se celebrará en Barcelona el 19 de enero. Leo en La Vanguardia que acudirán Macron y una docena de ministros franceses. Se firmará un tratado de amistad: esperemos que mejor que el de Fontainebleau en 1807 y que no haya que ver al renacido Amón vestido de guerrillero en lucha contra los invasores.

Cuenta Juliana en su crónica que Sánchez ha elegido Barcelona como sede para tratar de transmitir “normalidad institucional en Cataluña”. ¿Os acordáis de aquella película Goodbye Lenin? Los nietos haciendo creer a la abuela, recién despertada del coma, que todavía existía la Alemania soviética. ¿Y si Sánchez y sus ministros hacen lo propio con Macron para hacerle creer que ya no hay independentismo?

Ayer hubo aquí entrevista a la nueva magistrada del Constitucional, María Luisa Segoviano. Dijo que habrá que “estudiar” la autodeterminación de Cataluña y se armó la marimorena. Por la tarde-noche, EL ESPAÑOL llamó a Segoviano para ver si se reiteraba en sus palabras o si quería hacer alguna matización. Respondió: “Lo de la autodeterminación habrá que verlo. Los asuntos no se plantean siempre igual”. Está la oposición calentita.

¿Y qué hace Feijóo? Digo qué hace aparte de leer 1984, de George Orwell. Y de recordar aquella infancia sin luz eléctrica ni conexión civilizatoria en los campos de Galicia. Pues, según El Confidencial, abstenerse en el primer decreto del año de Sánchez. “Génova no se opondrá al paquete anticrisis, aunque incluya nuevos controles a los alquileres. El PP busca pinchar la estrategia de Moncloa de situar a Feijóo en el no a todo”.

También, veo en El Mundo, el PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que los jueces elijan 12 de los 20 vocales del CGPJ sin intervención de los partidos. Es decir, para intentar aquello que no hicieron cuando tuvieron mayoría absoluta en el Congreso.

Por último, portada de ABC: Yolanda, eternamente Yolanda, se presentará a las elecciones generales. Lo hará con o sin Podemos. Oficializará su candidatura dentro de un mes. No descarta que los morados estén preparando a Irene Montero por si acaso.

