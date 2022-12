Así votan los periódicos sobre el TC

Pueden estar tranquilos los lectores de la prensa. Hoy no ha pasado nada, hoy vuelve a ser un día histórico. Por primera vez en su Historia, con hache mayúscula, el Tribunal Constitucional paraliza una ley en trámite. Esta institución dice que lo hizo para preservar los derechos del Parlamento, que vio cómo Pedro Sánchez se los hurtaba con el objetivo de aprobar la reforma del sistema de elección de la justicia tirando de atajos parlamentarios. El Gobierno dice que acata, pero acusa al Constitucional de mancillar la separación de poderes.

Tiene mucho morbo lo de las votaciones. Me gustan mucho las del Constitucional porque no hace falta ganar de dos. Fue seis a cinco y con rima, se acabó. Es una muerte súbita de verdad, no como el tie break del tenis, que puedes tirarte en presunta muerte súbita durante horas.

Me gustan tanto las votaciones que he organizado una votación entre los periódicos sobre lo que pasó ayer. No vamos a quedarnos atrás nosotros en cuestión de populismo. El voto lo expresa cada cabecera a través de su editorial. Esto tiene mucho peligro porque a la gente, ¡cainitas!, le va a encantar y pueden empezar a pedirlo todos los días.

Vamos a ello. EL ESPAÑOL: a favor de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Titula su editorial: "El TC impone la justicia parlamentaria". 1-0 gana la oposición.

El País: en contra de lo que ha hecho el Constitucional. Titula su editorial "El pleno del sabotaje" y tacha lo sucedido de "inconcebible en una democracia curtida y experimentada": "No cabe mayor retorcimiento de las reglas". Ojo que, con esta toma de postura inesperada, nos colocamos en el empate a uno.

La Razón: ¡a favor! ¡Quién lo hubiera dicho! De nuevo una sorpresa, está emocionante. La Razón coloca el 2-1 a favor de la oposición. Fijaos qué lindo el título de su editorial: "Seis hombres buenos en defensa de la ley".

Eldiario.es: en contra. Dice: "El Tribunal Constitucional amordaza al Parlamento". Empate a dos.

Vamos con ABC: ¡a favor! Tremenda sorpresa en Las Gaunas. Cuando nadie lo esperaba, los monárquicos anotan para la oposición. Tres-dos en el marcador. "No hay golpismo del tribunal. Lo preocupante es que el Gobierno haya planteado este episodio como una batalla campal para lograr la sumisión de esta institución".

La Vanguardia: el rotativo catalán tiene la oportunidad de concederle al Gobierno el empate a tres. Pero… ¡se abstiene! No hay editorial al respecto. Dedica uno de ellos al asunto de Qatar y otro al concierto de Serrat hoy en Barcelona.

El Confidencial: el periódico que dirige Nacho Cardero puede conceder una ventaja insalvable a la oposición, pero… ¡abstención! No hay editorial. Sí vemos un artículo de José Antonio Zarzalejos en contra del Gobierno, pero es una columna, no una opinión corporativa. Continúa el 3-2 en el luminoso.

Es el turno de Infolibre, que puede empatar el partido: empate, gol del Gobierno. Artículo de su director, Daniel Basteiro, que describe el Tribunal Constitucional como "una tercera cámara que no han votado los ciudadanos".

Los dirigidos por Joaquín Manso van a tirar el último penalti. Ahí va El Mundo: a favor del Constitucional. El editorial se titula "El Estado de Derecho se impone", que además va acompañado de una portada que dice: "El Constitucional frena el plan de Sánchez para controlarlo". 4-3 a favor de la oposición.

Habíamos seleccionado ocho medios, cuatro de derechas y cuatro de izquierdas. Pero la abstención de La Vanguardia ha hundido a Moncloa. Termino con una noticia en homenaje a esta situación tan pánica que hemos vivido. En EL ESPAÑOL pueden leerse los mensajes intercambiados por Fernando Arrabal y Trevijano, el presidente del Constitucional, durante esta crisis. El genio del surrealismo le prescribe a Trevijano en estos días tan arduos… "un seminario del caos y la confusión".

