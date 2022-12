De Pedro a Pedro

Buenos días, presidente. Ahora hablaremos de usted, del huerto, volverán las oscuras berenjenas a colgar de tu nuevo Código Penal. Pero antes debemos seguir contando cómo se jodió el Perú. Lo cuenta, desde dentro, Juan Diego Quesada, en El País, que ha mantenido una entrevista con el jefe de gabinete de Pedro Castillo.

Resulta que el todavía presidente del Perú, Castillo, tenía que leer un discurso para defenderse de la tercera moción de censura que le iba a propinar la oposición. Alberto Mendieta, su jefe de gabinete, le había preparado el discurso. Se lo envió en Word y Castillo le respondió: "No puedo descargarlo". Entonces, Alberto Mendieta, el jefe de gabinete, fue a su despacho con los papeles impresos. Pero no le dejaron pasar. Le dijeron: "Ponte la tele, ya verás".

Y Alberto Mendieta vio a su jefe, tembloroso, con otros papeles en las manos, leyendo la proclamación de un golpe de Estado. Al concluir el mensaje, Mendieta pudo, por fin, entrar al despacho de Castillo. No era esa la imagen de un golpista. Vio a un hombre tembloroso, asustado. Cuando el periodista de El País le pregunta a Mendieta por lo que sucedió, obtiene esta respuesta: "Entra dentro del terreno del psicoanálisis y no soy un experto".

Pedro Castillo hablando a sus seguidores. Reuters

En EL ESPAÑOL, Gerardo Cabrera, desde Lima, recoge unas declaraciones de Guido Bellido, que fue primer ministro de Castillo: "El estado psicológico de P. Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica".

Podemos continuar el relato de lo sucedido a través de las páginas de ABC. Pedro Castillo se escondió, nadie sabía dónde estaba. Entraron por la fuerza en sus dependencias porque temían que se hubiera suicidado. Había huido. López Obrador, el presidente de México, había llamado a su embajador en Lima para que abriera la puerta a Castillo. Pero antes de llegar… ¡Castillo fue detenido por sus propios guardaespaldas!

Otra cosica, que dirían en Pamplona, era lo de Alemania y sus reichburger. El País detalla que se producirán más detenciones en los próximos días. Y ABC aporta los detalles de un plan, los nostálgicos del Imperio sí lo tenían organizado. La exjueza ya tenía un pase para poder entrar en todas las dependencias del Parlamento. Con pase turístico iban a acceder los militares. Sabían cómo introducir las armas. Iban a arrestar a toda la peña, iban a declarar un gobierno de excepción y ya se habían repartido hasta los ministerios. Como la crónica la firma Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, podemos decir que el plan de esta gente era hacer… ¡tra, tra!

Una posdata para acabar con el tema de dictadores y aspirantes a dictadores. La encuentro en La Razón. Carmen Calvo dio una conferencia ayer y dijo: "Saqué a Franco del Valle de los Caídos... no pude tener más en esta vida". "Entré en el baño del dictador en el Pazo de Meirás y me da fiebre recordarlo".

El Gobierno y Esquerra Republicana negocian a contrarreloj retoques de última hora a la reforma de la malversación. Sánchez ha tomado la decisión después de las críticas de sus barones y de su propio partido. Prepara un texto para que su norma no beneficie a condenados por corrupción. El País dice que los implicados en ERE, Púnica o Kitchen se frotaban las manos.

No sé qué pasó con quien le escribió el libro a Sánchez o con quien le escribe los discursos, pero el que le escribe el nuevo Código Penal tiene que estar a punto de cortarse las venas. Ahora, según cuenta EL ESPAÑOL, el presidente matizará el nuevo delito de desórdenes públicos para excluir a los piquetes, tal y como le piden Comisiones Obreras y UGT. También debe meter en lo de la reforma de la sedición, un cambio para que el Gobierno pueda designar a los magistrados del TC sin que el TC pueda supervisarlo. ¡El Código Penal parece un ultramarinos!

Por cierto, portada de ABC: "Enjuician a UGT por el saqueo de 10 millones de euros en el Caso de los ERE. El sindicato ha sido subvencionado con más de 30 millones en solo cinco años". Va a tener que modificar Sánchez el diccionario de frases hechas: vivir como un cara tiene que pasar a vivir como un sindicalista.

Ignacio Varela, en El Confidencial, dice sobre la malversación que pretende aprobar Sánchez: "Si lo usa para financiar un golpe institucional, la cosa es mucho más grave que si se lo metiera en el bolsillo. Puestos a comparar, me parece más peligrosa la malversación de Junqueras y Puigdemont para derogar la Constitución que la de Roldán, que se llevaba los billetes a casa en bolsas de plástico".

Para acabar: El Mundo publica hoy encuesta sobre la reforma de la sedición. Un 52% cree que favorecerá la convocatoria de referéndums unilaterales. También lo piensan cuatro de cada diez votantes del PSOE. El 31% de los españoles dice que no. El 18% no sabe o no contesta.

