El midterm está durando más que Marlaska

Hoy, todas las portadas van dedicadas a las elecciones legislativas de Estados Unidos. El midterm, que para qué negarlo, nos tiene a todos hasta las narices. Se cuenta que ayer varios redactores españoles estuvieron a punto de arrojarse por la ventana. Y es normal. Cuando empezó el programa, a las seis, no había terminado el recuento. Pero es que ahora, en este instante, más de veinticuatro horas después, tampoco ha concluido. A ver si va a tener razón mi abuelo, que dice: "La democracia está sobrevalorada y es aburridísima".

Principal conclusión: Biden no termina de morir y Trump no termina de resucitar. Y mira que los dos tienen edad para hacer ambas cosas. Parece que los republicanos van a controlar el Congreso, dice El País, y que el Senado va a estar ahí, ahí. No es poca cosa, ya sabe la audiencia que en el Senado de Estados Unidos se trabaja y tiene competencias importantes, no es como el español.

ABC elige este titular: "DeSantis, gobernador de Florida, nuevo referente republicano tras fracasar los candidatos de Trump. Los demócratas pierden terreno, pero evitan la debacle que preveían las encuestas". Aun así, parece que Trump va a presentar su candidatura a las presidenciales.

marlaska

En España, la noticia más comentada por todas las cabeceras es la crisis de Marlaska debido a los sucesos de la valla de Melilla. Del mismo modo que ya no es posible encontrar partidos que lo defiendan –aparte del PSOE, claro–, tampoco es posible encontrar enfoques, titulares o análisis que lo hagan.

EL ESPAÑOL revela que la Fiscalía ha pedido a la Guardia Civil "todas las imágenes de la tragedia" y que Interior responde que no hay más material del que ya tienen. Una versión que no se creen los diputados que estuvieron allí y vieron dichas imágenes. Son las que probarían que Marlaska mintió y que sí hubo tanto devoluciones en caliente como cuerpos inertes en suelo español.

El Confidencial anota que la continuidad de Marlaska ha abierto un cisma entre los ministros y que Escrivá, el de la Seguridad Social, ha evitado mostrarle su apoyo. Hay dos análisis interesantes al respecto. Uno, el de Fernando Garea, que incluye la respuesta del entorno de Sánchez: "Un ministro del Interior es caza mayor y no se puede entregar su cabeza a la oposición".

El otro análisis, el de José Antonio Zarzalejos, se refiere al Ministerio del Interior como el "despacho del pánico" y hace un repaso del buen hacer de los responsables de Interior:

Barrionuevo, en la cárcel por los GAL.

Corcuera, dimite porque el TC anula la llamada patada en la puerta.

Antoni Asunción, dimite porque Luis Roldán se le fugó.

Juan Alberto Belloch aguantó, pero no aclaró las dudas de Paesa y el caso Roldán.

Acebes terminó con la gestión del 11-M.

Rubalcaba, caso faisán.

Fernández Díaz, investigado por la llamada policía patriótica.

Zoido, se le fue de las manos lo de Cataluña.

Están sucediendo cosas extrañas, inverosímiles. Relato unas cuantas. La Razón: "El PP de Feijóo se dispara en Cataluña y quintuplica escaños, según el CIS catalán". Pero se dispara, digo, de crecer, no es que se dispare a sí mismo ni nada. Este sondeo pone en duda que los independentistas puedan volver a formar una mayoría de gobierno.

Ahí va otra, atención al verbo. La Vanguardia: "El PSOE intenta resucitar en Madrid con la expectación de su candidata". Y es verdad que, si se confirma Reyes Maroto, se aparecería como sacada de un sepulcro. Datos del CIS: no la conoce ni la mitad de los españoles y tiene un 3,9 de valoración.

Seguimos en esta línea misteriosa. El País: "Pablo Casado, imputado por los bulos sobre las escuelas en Cataluña. Dijo que a los alumnos que hablan castellano se les prohíbe ir al baño. La Generalitat se querelló por injurias, calumnias y delito de odio".

Ahora la madre del reino sobrenatural, portada de El Mundo: "El exceso de muertes se dispara en España y Sanidad no sabe la causa. Hay 12.000 fallecidos de más este año que no se atribuyen al covid ni a las olas de calor". "Es un año muy malo de mortalidad y es peor todavía de lo que parece", dice Salvador Peiró, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Lo de Salvador no es un chiste, se llama así.

Concluyo con una información de servicio, por si tenéis alguna despedida de soltero este fin de semana. El Confidencial: "No más diademas con penes ni muñecas sexuales. Málaga multará las despedidas eróticas. El Ayuntamiento modifica su ordenanza para dar encaje a nuevas sanciones que eviten la utilización exclusiva de ropa interior o de contenido erótico en los espacios públicos".

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero

