Doña Manolita predice el próximo gobierno

Hoy es día de encuestas. Casi todos los periódicos tienen una. Y cada una de ellas dice una cosa distinta. Porque las encuestas son como la lotería o los cartones de la ONCE. Un deseo que nunca se cumple. Te dicen: "La verdad es que hay mucha más gente a la que le toca de lo que parece". Pero a ti nunca te toca. Por eso las encuestas son la diversión de nuestro tiempo, la nueva cola de doña Manolita.

Empezamos por la de El País: "Feijóo mantiene su ventaja pese a la leve mejoría del PSOE". Vox encadena seis meses en declive y no alcanza lo suficiente como para darle la mayoría absoluta al PP. En cambio, si uno suma PSOE, Podemos, todos los nacionalistas, Teruel Existe, Fuenlabrada Empuja, Tafalla Apetece y Dos Hermanas arremete... Glin, glin, glin, glin... Sánchez podría mantenerse en el Gobierno.

Seguimos para bingo, ahora en EL ESPAÑOL, donde hay valoración de líderes: no hay uno solo que apruebe. Los españoles son como los profesores que ya no quedan en los colegios. Todavía dicen la verdad a sus alumnos. Yolanda (4), Feijóo (3,9), Errejón (3,8), Sánchez (3,5), Abascal (2,7), Arrimadas (2,5).

En El Mundo, los sondeos analizan la Comunidad y la ciudad de Madrid. Ayuso roza la mayoría absoluta a costa de la bajada que registra Vox. Se queda a un solo diputado de emular a Juanma Moreno en Andalucía. Almeida se encuentra en el filo de la navaja. La suma de izquierdas ya está a solo dos concejales de gobernar. El alcalde, para salvar su puesto, debería poner de acuerdo a Vox y Ciudadanos. Villacís, al contrario de lo que ocurre con su partido en el resto de España, mantiene representación y parece suficiente para condicionar el gobierno.

Menudo lío el que hay montado en la izquierda. Cuando la izquierda se presenta por separado, aseguran fuentes de la Historia de España, no es la derecha su principal enemigo, sino ella misma. Leo La Vanguardia: "El conflicto entre Podemos y Yolanda Díaz estalla a seis meses de las elecciones. Iglesias resurge para avisar a la vicepresidenta de que no se atreva a faltarle al respeto a la formación morada".

Leo algunas frases del presentador del podcast, Pablo Iglesias, en algunos medios: "Quien piense que le puede ir bien en las generales a una candidatura de izquierdas si le va mal a Podemos en las autonómicas... hay que ser estúpido". "No estamos muertos". Cuando un político tiene que recordarle al votante que no está muerto... es que ya no le reflejan ni los espejos.

"Leonor, tengo tantas cosas que contarte", dice el verso de Samuel Ros. Pues de eso va la portada de ABC: "El juramento de la princesa Leonor no se celebrará hasta después de las generales. El Gobierno interpreta que la Constitución no exige que el acto deba producirse el día en que la heredera alcanza la mayoría de edad".

Porque Leonor cumple los 18 el 31 de octubre, en plena coyuntura preelectoral y con las Cortes probablemente disueltas. Tendría que jurar ante la Diputación Permanente. Yo he estado en la Diputación Permanente, están a punto de hacerle un hueco en el museo de la tortura de Santillana del Mar. Si Leonor jurase allí, llegaría automáticamente la República.

Si no has visto un euro de los fondos europeos, te cuento el motivo. La Razón: "No hay reuniones para los fondos europeos desde agosto de 2021. Autonomías y empresarios piden al Gobierno que busque ayuda externa ante el caos en el reparto".

Esta información queda completada en El Confidencial: "El Gobierno pide ayuda a las Big Four. Admite que no será capaz de cumplir en tiempo y forma con los requisitos de Bruselas". La información habla de "atasco burocrático". Por ello, Sánchez ha decidido recurrir por "necesidad urgente e inaplazable" a las grandes consultoras.

Termino con una noticia sobre, atención al género, "ecovandalismo", que llamado así parece un vandalismo que duele menos. Este finde, ya lo sabéis, dos activistas pegaron sus manos a 'Las majas' de Goya en el Museo del Prado. El Cultural recoge las palabras de Javier Solana, presidente del patronato del museo, que celebra que la sala reabrió en tiempo récord. El lío fue a las diez de la mañana y a primera hora de la tarde, todo funcionaba con normalidad.

Sin embargo, cito la crónica de El Cultural: "Lo que queda claro es que los atacantes no dañaron las obras porque no quisieron, pero podrían haberlo hecho, del mismo modo que podrán hacerlo futuros imitadores si no se refuerzan las medidas de seguridad". Solana responde: el protocolo actual es eficaz y no hay intención de reforzarlo. Dice: "Podrían haber hecho cualquier barbaridad, pero contra estas cosas no hay quien pueda prepararse".

