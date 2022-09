No hay regata en el Támesis

Ayer hubo más oposición a Putin en Rusia que a Sánchez en la reunión de parlamentarios del PSOE. Leo en ABC: "Aumenta el descontento en Rusia ante el éxito de la contraofensiva ucraniana. Decenas de concejales de varios municipios rusos firmaron ayer una reclamación para que Putin dimita".

Aquí el tiempo verbal es importante. Pasado simple: "Firmaron". Porque quizá no vuelvan a firmar otra vez. A Sánchez, cuenta El País, le preguntaron los suyos por la posibilidad de que vuelva a haber otro debate en el Senado contra Feijóo. Dijo: "Dado el resultado del último, ya anuncio que habrá más". Se dice, aunque esto no he podido confirmarlo, que hubo un par de fracturas de tibia debido a las patadas que algunos se pegaron por debajo de la mesa mientras escuchaban.

La Razón añade: "Sánchez busca sacar a Feijóo de la zona de confort: de incógnito –dice el presidente– no se puede llegar a La Moncloa". ¡Pecado mortal! ¡Cómo un presidente del Gobierno va a permitirse el lujo de ser discreto!

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Al mismo tiempo, Feijóo, revelan las páginas de El Mundo, ya ha empezado a acercarse a los nacionalistas por si acaso. Porque el verdadero partido de Estado en España es el PNV. Sin él jamás se ha podido gobernar. Leo: "El líder del PP ha iniciado ya el acercamiento a PNV, Coalición Canaria, Teruel Existe o Partido Regionalista Cántabro para reabrir los cauces de negociación de cara a las generales".

Hay trabajos durísimos. Por ejemplo, no dormir por las noches. O ser del Atleti. O defender el liberalismo en España. O haber empezado a jugar al tenis en el mismo club que Carlitos Alcaraz pero no haber ganado el US Open. Sin embargo, hay algo todavía muchísimo más duro: ser padre de la Constitución.

Don Miquel Roca, ave maría purísima, padre, publica una tribuna en La Vanguardia. Y don Miquel se pregunta: "Pero si el escenario es de guerra, ¿ni para evitarla somos capaces de llegar a acuerdos? Las medidas y reformas requieren tiempo, pueden tener costes electorales, pueden afectar a la popularidad y esto no se quiere aceptar. Se prefiere cargar al adversario con la responsabilidad del fracaso".

Seguimos con otro personaje de la Transición. EL ESPAÑOL: "Juan Carlos I irá al funeral de Isabel II desoyendo el consejo del Gobierno y de su hijo Felipe VI". La secuencia, según relata esta crónica, es la siguiente: la Casa Real británica invitó a don Juan Carlos. El Gobierno y el actual Rey no querían que fuera, pero pusieron la decisión en sus manos. Y el Emérito ha dicho: "Pues voy".

Apostilla El País: "Será la primera vez que Juan Carlos I asista a un acto oficial con su hijo desde que en agosto de 2020 el monarca emérito se expatrió en Abu Dabi".

Titula ABC: "Carlos III será un rey más próximo e informal". Aquí ya sabemos cómo acaba lo de los reyes próximos e informales. Sin embargo, la dieta del rey británico no será borbónica. Leo también en ABC: "Uno de sus asistentes ha revelado a la prensa británica la dieta que sigue. Desayuna frutas y semillas. No come. Hacia la una suele dar un paseo. A las cinco toma té y sándwiches con su esposa, Camila. Y a las 20.30 en punto, una hora más en España, cena, más tarde que sus compatriotas. El asistente no revela qué cena, pero dice que después regresa a su despacho para trabajar hasta la medianoche".

Termino con una anécdota sobre Pablo Ruiz Picasso. Se cumplen cincuenta años de su muerte y la mayoría de periódicos incluye hoy homenajes a su obra. Un día de 1940, en el París ocupado, fue a verle el embajador nazi, Otto Abetz. Picasso le enseñó una reproducción del Guernica y Abetz le dijo: "Esto es lo más extraordinario que ha hecho usted nunca". Picasso le contestó: "Se equivoca, esto lo han hecho ustedes".

Ah, y si uno mira la clasificación de la Liga, se da cuenta de que el mejor Atlético de la tabla es el Club Atlético Osasuna, no el Atlético de Madrid.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan