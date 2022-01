Las continuas meteduras de pata del ministro Alberto Garzón, meteduras de pata que ponen en grave riesgo el futuro de sectores industriales esenciales de la economía española de los que viven cientos de miles de familias, no pueden solventarse, por enésima vez, con otro desmarque de la parte socialista del Gobierno.

Un ministro español no puede pasearse por el mundo saboteando a su propio país. Si las palabras de Garzón hubieran sido pronunciadas por el embajador británico en Madrid, el Gobierno habría presentado una queja formal y tratado el asunto como lo que es: una agresión de extraordinaria gravedad contra un sector clave de la economía española.

No. El ministro de Consumo no habló con el diario británico The Guardian "a título personal" porque al diario británico The Guardian el ciudadano Alberto Garzón le trae sin cuidado. Si el ministro Garzón ha sido entrevistado por el diario The Guardian ha sido en calidad de ministro español y como voz autorizada del Gobierno en su conjunto.

Declaraciones oficiales

Las declaraciones del ministro Garzón son, por tanto, declaraciones oficiales del Ejecutivo español. Esas palabras, en consecuencia, serán interpretadas por cualquier persona alfabetizada que lea la entrevista, de forma 100% correcta, como la posición oficial del Gobierno español. Incluyendo por supuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y lo que dice esa entrevista publicada en el diario The Guardian es que el Gobierno español sostiene, con conocimiento de causa, que la carne que los productores españoles exportan a otros países es de mala calidad y procedente de animales a los que se maltrata en explotaciones industriales contaminantes.

Solventar esta barbaridad, motivada por las obsesiones ideológicas personales del ministro, con un halago genérico al sector ganadero español no soluciona nada. Urge que el Gobierno desautorice de forma contundente y sin lugar a ambigüedad las palabras del ministro de Consumo en el mismo medio en el que este volcó sus insidias.

Alberto Garzón se ha convertido en una amenaza de primer orden para la economía española. Prácticamente no hay sector esencial que no haya sido regado con el napalm verborreico de Garzón a lo largo de estos últimos dos años: los ganaderos, el turismo, la hostelería, la publicidad…

¿Qué ha de ocurrir, en definitiva, para que el pirómano Garzón sea de una vez cesado de todas sus responsabilidades? ¿A qué precio se le mantiene en un puesto para el que está claramente incapacitado personal y profesionalmente y por qué?

