Juanma Moreno: "Sánchez ha abierto la puerta a amnistiar a terroristas de todo tipo, también de ETA"

Juanma Moreno (Barcelona, 1970) acaba de cumplir un lustro como presidente de los andaluces. Se siente orgulloso de que a Andalucía se la mire ahora en el resto de España con otros ojos, "con un punto de admiración", dice.

El presidente andaluz hace balance de estos cinco años y, aunque asegura que queda mucho por hacer, cree que Andalucía "ha mejorado y ha avanzado de manera razonable". Y eso que siente que está compitiendo con "una mano en la espalda", al ser Andalucía una de las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas por el sistema actual.

En cuanto a la Ley de Amnistía, rechaza la distinción que ha hecho el PSOE para tratar de satisfacer a Carles Puigdemont y considera que Sánchez ha abierto la puerta a que haya una posible amnistía a terroristas de todo tipo, también los de ETA.

Entrevista a Juanma Moreno Bea Vaz

Anima a los ciudadanos a que salgan a la calle -este mismo domingo hay una concentración contra la amnistía en la Plaza de España en Madrid- porque, a su juicio, lo que está pasando "es muy grave".

¿Qué valoración hace de su primer lustro como presidente de los andaluces? ¿En qué cree que han notado más los ciudadanos este cambio tras 37 años de gobiernos socialistas?

Eso lo tendrían que valorar los propios ciudadanos, pero sí podemos decir que Andalucía ha mejorado y ha avanzado de manera razonable. Uno de los hitos fundamentales ha sido la recuperación del prestigio y que se hable de esta comunidad con respeto y con un punto de admiración en el resto de España o, incluso, Europa.

Andalucía estaba lastrada por una pésima gestión muy oscura, vinculada a la corrupción, y hoy día hablamos de una Andalucía pujante, atrevida y ambiciosa, que quiere tener un papel destacado en España.

Gracias a esta recuperación hemos conseguido otros muchos logros económicos y empresariales, como tener más empresas constituidas que nunca, haber generado uno de cada cuatro empleos en España o haber multiplicado por cuatro la inversión extranjera productiva.

Usted ha dicho alguna vez que no le gustaría estar más de ocho años como presidente y ya va por cinco. En tres años todo puede cambiar mucho, pero ¿se presentará de nuevo en 2026?

En principio, sí, siempre que la salud me acompañe y mi partido y mi familia estén de acuerdo. Los tiempos políticos son muy cortos y los procedimientos administrativos son muy largos. Para ver algo hecho realidad pueden pasar cuatro años y muchos de los grandes proyectos que tenía programados no me van a dar tiempo.

Además, tengo una responsabilidad con este gobierno, que por primera vez no es socialista, y no me gustaría dar un salto al vacío dejando a mi partido.

Y si su partido le pidiera que diera un salto a la política nacional ¿lo haría?

Diría que no. No es un escenario posible porque tenemos a un gran presidente como Alberto Núñez Feijóo, que será presidente del Gobierno y le corresponderá hacer las reformas y poner luz en tantas sombras que nos está dejando Pedro Sánchez.



Vayamos a su gestión en estos cinco años. A pesar de la mayor inversión en sanidad, con el pico de la gripe han vuelto a colapsar las urgencias, las listas de espera se han disparado y se ha abierto una crisis con hasta nueve dimisiones en la cúpula del SAS. ¿Cómo piensa solucionar este problema?

Es cierto que hemos aumentado la inversión en un 45% y hay 25.000 profesionales más, pero a pesar de todo seguimos teniendo problemas. Dos fundamentales: la Atención Primaria, por el déficit de médicos de familia, que está limitando la capacidad de atender a los pacientes, y las listas de espera. Esta segunda cuestión la vamos a solucionar con un plan de choque ya en marcha, con quirófanos abiertos por la tarde y pagando horas extras a sanitarios.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, posa para EL ESPAÑOL antes de la entrevista. Bea Vaz

Pero en la Atención Primaria tenemos un problema en el conjunto del país porque no hay médicos suficientes, competimos entre las propias comunidades y lastra la calidad del servicio. El Gobierno de España debería coger las riendas de nuestro sistema público de salud para hacer una política que nos permita a medio y largo plazo tener garantizado el relevo intergeneracional de ciertas especialidades que ahora mismo no están garantizadas.

Hemos hecho cambios. No nos duele en prendas decirlo: cuando necesitamos un revulsivo también hacemos cambios en los equipos.

Se refiere al SAS.

Sí, aunque se ha hecho buena gestión, a veces los equipos hay que renovarlos para que entre savia nueva, nuevas ilusiones y puntos de vista distintos. Esto forma parte de la gestión y resolveremos estos problemas.



La oposición les achaca la situación y dice que ya no pueden hablar de la herencia socialista... y que usted busca privatizar la Sanidad.

Es el mismo cuento chino que le ha servido al PSOE durante décadas para movilizar a su electorado y meter miedo, pero en 2023 no se lo cree nadie porque es mentira.

El sistema sanitario público andaluz en 2018 estaba absolutamente raquítico. Nosotros estamos pagando convenios con el grupo Pascual, que ha ganado por vía judicial, de cifras millonarias por conciertos que antes se hacían sin ningún tipo de control. Por tanto, el PSOE es el último partido que puede hablar de privatización sanitaria, porque lo ha hecho sin control y porque ha descuidado la Sanidad.

Si en un lustro hemos tenido que duplicar el presupuesto hasta 14.000 millones de euros, imagínese cómo estaba el servicio público de salud. Por tanto, es una crítica que ya no cuela.

El PSOE andaluz asegura que las mejoras en Andalucía se deben al empuje de Pedro Sánchez, que es el que más ha invertido en los últimos años… Sin embargo, este miércoles cuatro presidentes, incluido García-Page, se hicieron en Ifema la foto de la infrafinanciación tras conocerse el informe de Fedea. ¿Cree que el Gobierno les escuchará y reformará el sistema de reparto?

Las comunidades autónomas se financian por dos fórmulas. Una es la financiación que hace el Estado a través del sistema autonómico, teniendo en cuenta una serie de ratios, y la otra es con tasas públicas e impuestos cedidos por el Estado.

Sin embargo, en el acuerdo de financiación autonómica que acordó con Esquerra José Luis Rodríguez Zapatero dejó al margen a una serie de comunidades, hasta tal punto que el Ministerio de Hacienda ha reconocido esta infrafinación y también organismos como la Airef y Fedea.

No nos cerramos a que haya un nuevo modelo, participaremos, pero eso es largo. Lo que queremos es ese fondo de compensación, que es cuestión de voluntad política. Es como una factura que está pendiente de cobro y nosotros la vamos a reclamar.

El otro día en Fitur hablamos de las cuatro comunidades afectadas, que hay una que gobierna el PSOE, con un objetivo común: reivindicar lo que nos corresponde a cada territorio.

Justo después de esa foto había una guerra abierta en el PSOE con el presidente de Castilla-La Mancha en el centro de los ataques de Ferraz y del Gobierno. ¿Cómo se va a materializar esa foto?

No sabemos cómo se va a materializar esa foto, sí que hay una fluidez y un diálogo abierto, que es cordial y honesto por parte de los cuatro. Ya veremos si hacemos visitas bilaterales, pero vamos a seguir, evidentemente, porque nosotros estamos compitiendo con una mano a la espalda.

¿Han hablado después?

Después de lo del miércoles no hemos vuelto a hablar, vamos a esperar a que pase el temporal. Los más intolerantes con Page están siendo precisamente los que menos representan la diversidad, Pedro Sánchez y sus adláteres.

Es un espectáculo poco edificante ver cómo la cúpula de un partido y de un gobierno se tiran encima de un presidente autonómico que legítimamente ha ganado las elecciones, con mayoría absoluta además, simplemente porque discrepa.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Bea Vaz

El PSOE está tomando una deriva preocupante y, al ser parte esencial de la columna vertebral de nuestro país, necesitamos a un partido con sentido de Estado, fuerte y constitucional. Esto es una prueba más de un nuevo modelo que ha creado Sánchez de imposición e imperativo en el que la diversidad ya no existe. En el Gobierno hace lo mismo, sólo gobierna para una parte de la sociedad.

La economía es una de las bazas con las que usted dijo que revolucionaría la comunidad, pero sigue siendo la región con el PIB per cápita más bajo según el INE. ¿Cuándo creen que podrán darle la vuelta a este dato?

En términos de convergencia hemos crecido respecto a las comunidades más ricas. Hemos crecido en PIB y en empleo de manera notable en estos cinco años, pero venimos de muy atrás.

En materia educativa éramos los últimos y en inversiones en Sanidad, y ahora estamos en la media o muy cerquita de la media. Hay 45.000 plazas de FP vinculadas al empleo. Es decir, se está sembrando para recoger, y esto lleva su tiempo.

Pero que nadie dude de que la economía andaluza va a ser una de las más sólidas. A día de hoy, en energías renovables tenemos 22.000 millones de euros en cartera de inversión de proyectos tangibles. Es un imán para muchos sectores y buscamos ese liderazgo.



Hace unas semanas, en el acto con Alfonso Rueda y en presencia de Isabel Díaz Ayuso, usted dijo que quería seguir compitiendo con Madrid. ¿Qué otras medidas económicas tienen previstas para conseguir su objetivo?

Hay tres cuestiones que han impedido el crecimiento en Andalucía, que estamos resolviendo. La presión fiscal, una enorme burocracia y tener una formación de espalda al empleo. En febrero vamos a presentar el plan de simplificación administrativa más importante que va a tener España.

Hablemos de política nacional. ¿Cree que el Gobierno ha cruzado una línea roja con el 'terrorismo amnistiable' y el 'no amnistiable', que es el que causa daños personales?

El PSOE y el Gobierno ya son lo mismo. Sánchez utiliza los medios del Gobierno para asuntos del partido y viceversa, cosa que no habíamos visto antes desde el punto de vista estético ni ético en democracia. Creo que Sánchez está en una deriva alocada, absurda, tóxica y autodestructiva para nuestro país.

Es bochornoso ver cómo el presidente del Gobierno dice una cosa por la mañana y en la misma tarde se hace una enmienda a la totalidad y dice lo contrario, al igual que sus ministros. Esto es una pérdida de credibilidad de las instituciones y de la política sin parangón. Nunca se había mentido tanto en España con tanta desfachatez y descaro como se está haciendo ahora en función de sus propios intereses.

El terrorismo es terrorismo. La palabra terrorismo significa aplicar terror a la sociedad. No hay terrorismo malo o bueno, hay una acción que busca aterrorizar.

Estamos ante el siguiente fenómeno: 'tengo una política para cada minuto' y en función de lo que marca un prófugo, a 3.000 kilómetros, por sus deseos y caprichos, humillando a todo un gobierno.

PNV y Bildu trabajan discretamente para encontrar un mecanismo por el que los beneficios penales a los acusados del 'procés' favorezcan también, de una forma u otra, a los presos de ETA... ¿lo ve posible?

Sánchez ha abierto la puerta, asaltando al Estado desde el Estado, a que haya una posible amnistía a terroristas de todo tipo, y ahí hablamos de ETA, y los grupos políticos vinculados históricamente van a querer aprovecharla.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Bea Vaz

Ya se habla abiertamente de un referéndum y de la independencia, y la Constitución es absolutamente clara al respecto: no hay posibilidad de romper la integridad territorial de un país. Y los independentistas están siendo honestos, dicen todos los días lo que van a hacer y aseguran que este gobierno es tan débil que van apretando y apretando y le sacan todo. La única hoja de ruta del Gobierno es la supervivencia de Sánchez.

Y que ningún español piense que esto va a salir gratis en términos institucionales, económicos o sociales, porque esa inseguridad jurídica se traduce en falta de confianza.

El Gobierno insiste en que lo pactado con Cataluña es replicable en el resto de comunidades y que las beneficiará por la asunción de la deuda, por ejemplo. ¿La Junta tiene previsto pedir más competencias al Gobierno?

La Junta no va a blanquear al independentismo. Hay competencias que no vamos a asumir porque creemos en el Estado, que sea integrador y que vele por los intereses de los ciudadanos.

Las políticas de inmigración no las vamos a pedir en la vida, otra cosa distinta es que se haga un plan en materia de trenes de Cercanías para Cataluña con cifras astronómicas y que aquí haya provincias que no estén comunicadas.

Todo lo que se haga en Cataluña en materia de infraestructuras, Andalucía quiere que se haga exactamente lo mismo y lo vamos a pelear hasta el final, porque si un territorio tiene más recursos que otros significa que unos españoles tienen más recursos que otros y tienen más oportunidades que otros, y no lo vamos a tolerar.



¿Qué opina de la medida de su partido para establecer una prueba común de acceso a la Universidad? ¿No cree que generará aún más división entre territorios?

Ya está dividido porque actualmente hay 17 modelos. Lo que propone Feijóo es algo que tiene mucha sensatez, que al menos las comunidades gobernadas por el PP, el 70% del país, tengan contenidos comunes.

A mí lo que me gustaría es que el Estado asumiera su responsabilidad para tener contenidos comunes en el 100%, pero como este Gobierno no ejerce el liderazgo, lo que está haciendo Alberto es poner sentido común.



Ustedes van a seguir movilizándose en la calle. Este mismo domingo lo harán de nuevo en Madrid para protestar contra la amnistía. ¿Van a seguir con este tipo de actos? ¿Sirven para algo?

Lo que está pasando con la amnistía es muy grave, es vulnerar nuestro marco constitucional, el principio de igualdad entre los ciudadanos. Es descatalogar el Código Penal. Es decir, personas que han estado en contra de la Constitución, que han sido juzgadas y condenadas con todas las garantías, están haciendo un traje a medida de lo que ellos quieren para que les quiten sus penas.

Todo lo que está sucediendo en España tiene tal gravedad en términos de falta de respeto a las instituciones y a nuestro marco de convivencia, que no nos podemos quedar sentados en el sillón viendo los informativos y ver lo que se está haciendo.

Los ciudadanos con responsabilidad cívica debemos hacer algo más, y animo a salir a la calle a protestar de manera pacífica contra estos vaivenes que tiene el Gobierno y sobre todo esta falta de respeto a la Constitución.

Usted sostiene que el resultado en Galicia no condicionará el futuro de Feijóo. Pero ¿y el de Sánchez? ¿Prevé una legislatura corta si en Galicia y en las elecciones europeas hay un éxito del PP?

Ya conocemos a Sánchez, va a intentar dar el triple salto mortal y poner encima de la mesa todo lo que haya poner, hipotecando el futuro de los españoles para seguir en el Gobierno.

Por eso, animo a todos esos gallegos que están en claro desacuerdo con lo que está haciendo Sánchez a salir a las urnas hablando claro, castigando a Sánchez, al igual que en las europeas.

