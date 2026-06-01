China da una lección a Europa: pone en marcha una plataforma marina capaz de dar energía a 1,36 millones de hogares

La carrera global por la transición energética ha sumado un nuevo hito en Asia que deja un claro aviso a los proyectos occidentales. China ha dado un golpe sobre la mesa al activar la mayor estación convertidora marina del planeta.

Situada en el parque eólico de Jiangsu Rudong, ubicado en las aguas del mar Amarillo, esta gigantesca plataforma marina ha sido concebida para encauzar el flujo eléctrico: no está pensada para producir energía por sí misma, sino para unificar la potencia de tres complejos independientes y bombear la electricidad suficiente para abastecer de forma sostenible a más de 1,36 millones de hogares cada año.

Detrás de este logro se encuentra la firma China Three Gorges, que ha diseñado un nodo de interconexión crítico para los parques eólicos marinos H6, H8 y H10.

Juntos, estos emplazamientos alcanzan una capacidad instalada de 1.100 megavatios. La verdadera innovación de esta planta radica en resolver el histórico problema del transporte energético en alta mar.

Cuando los aerogeneradores se instalan a grandes distancias de la costa para aprovechar corrientes potentes, el uso de la corriente alterna convencional se vuelve ineficiente debido a las enormes pérdidas de electricidad que se producen por la resistencia durante el trayecto.

Para solventar esta sangría, la plataforma de Rudong actúa como una aduana tecnológica. Su función consiste en recoger la corriente alterna generada en el mar y transformarla en corriente continua de alta tensión mediante un sofisticado sistema flexible de ±400 kilovoltios.

Esta tecnología, considerada una de las más vanguardistas para la integración de renovables en redes de gran tamaño, permite que la electricidad viaje a través de cables submarinos a lo largo de 100 kilómetros disminuyendo el desperdicio energético a niveles mínimos y firmando una de las conexiones bajo el mar más largas de la región.

La plataforma marina china. China Three Gorges Omicrono

El despliegue técnico necesario para levantar esta estación también refleja la magnitud de las ambiciones del gigante asiático. La estructura final tiene un peso de 22.000 toneladas y una altura comparable a la de un edificio residencial de 15 plantas.

Colocar semejante mole de acero en su emplazamiento definitivo supuso un desafío logístico extraordinario.

En lugar de grúas tradicionales, los ingenieros recurrieron a un método de remolque flotante, coordinando los sistemas de lastre de los buques con el movimiento natural de las mareas para posicionar la plataforma con precisión milimétrica.

Esta inversión apuntala la estrategia de China para liderar el mercado eólico marino, un sector donde se ha consolidado como la potencia indiscutible al levantar macrocomplejos en provincias como Jiangsu, Guangdong, Fujian o Zhejiang.

Con ello, el país reduce su dependencia del carbón y mejora la calidad del aire urbano sin competir por el espacio agrícola en tierra firme. Es una fórmula idónea para regiones densamente pobladas que necesitan inyecciones masivas de energía limpia y constante.

Mientras China ya exprime los resultados de esta infraestructura, Europa observa el proyecto con atención para dar forma a sus planes en el mar del Norte.

Países como el Reino Unido, Dinamarca, Alemania y los Países Bajos proyectan complejos similares e incluso islas energéticas artificiales para abaratar costes e interconectar redes internacionales, pero la realidad es que Rudong ya ofrece datos empíricos sobre cómo gestionar estos nodos a gran escala.