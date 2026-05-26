Irán cambia las normas: ordena reabrir el acceso internacional a Internet tras un bloqueo de casi 90 días a raíz de la guerra

Tras casi tres meses de apagón digital, Irán asoma de nuevo a la red global. El presidente del país, Masoud Pezeshkian, ha dado ahora la orden de restaurar el acceso a Internet a nivel internacional.

Según han informado los medios estatales, Irán ordena reabrir el acceso internacional a Internet con el objetivo de revertir un bloqueo que ha mantenido a la población aislada del exterior durante casi 90 días, en medio de la escalada bélica con Estados Unidos e Israel, como recogen desde Reuters.

La confirmación oficial ha llegado a través del jefe de relaciones públicas del Ministerio de Comunicaciones iraní.

Sin embargo, el anuncio viene acompañado de una gran incógnita: por el momento, el Gobierno no ha aclarado el mecanismo técnico ni los plazos previstos para que el país vuelva a conectarse de forma efectiva a la World Wide Web.

Para la inmensa mayoría de los ciudadanos, Internet ha sido un espejismo en los últimos meses. Según los datos del monitor global NetBlocks, los iraníes acumulan 87 días sin poder acceder a la red con normalidad.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en el 47º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán Reuters

Durante este cerrojazo, saltarse el cortafuegos del Gobierno solo ha estado al alcance de una minoría capaz de permitirse VPNs (redes privadas virtuales) avanzadas y de alto coste.

Este apagón no fue un evento aislado, sino el resultado de un inicio de año convulso a nivel interno y externo. El primer corte drástico se ejecutó el 8 de enero, cuando las autoridades intervinieron las comunicaciones para sofocar una oleada de protestas antigubernamentales en todo el país.

Tras una breve vuelta a la normalidad a lo largo de febrero, la conexión internacional volvió a cortarse de raíz el 28 de febrero. Esta vez, el bloqueo se utilizó como escudo de seguridad nacional ante el inicio de los ataques militares estadounidenses e israelíes.

Incluso cuando no hay conflictos abiertos, navegar por Internet en Irán implica enfrentarse a una férrea vigilancia gubernamental que bloquea multitud de páginas web internacionales.

Para reducir la dependencia tecnológica del exterior y evitar que el país se paralice durante estos bloqueos recurrentes, las autoridades llevan años apostando por una intranet nacional.

Esta red soberana y cerrada permite mantener activos los servicios esenciales sin necesidad de salir a la red global.

El mayor ejemplo de esta estrategia de aislamiento operativo son las escuelas del país, que a día de hoy han podido continuar impartiendo su plan de estudios en línea apoyándose exclusivamente en esta infraestructura interna.