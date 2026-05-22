Xiaomi deja en ridículo a Tesla: lanza un nuevo SUV eléctrico por menos de 30.000 euros y un nuevo modelo GT

Al mismo tiempo que Tesla sale poco a poco del mercado de los coches eléctricos, la lucha por su sucesor puede estar decidida con el lanzamiento de las nuevas versiones del Xiaomi YU7 presentadas esta semana.

Recordemos que el Xiaomi YU7 es el primer SUV eléctrico de la compañía, con un diseño deportivo pero más práctico y grande que el SU7, pero con el mismo nivel de éxito en China; y ahora, los consumidores tienen menos excusas para ignorarlo.

Y es que Xiaomi ha decidido cubrir las dos gamas más importantes: la inferior y la superior. Los dos nuevos modelos son totalmente opuestos, y aunque estén basados en el mismo coche, apelan a conductores diferentes.

Por una parte, Xiaomi quiere dejar claro que el sueño que tuvo Tesla en su día de ofrecer un coche eléctrico barato se puede hacer realidad, con el nuevo Xiaomi YU7 Standard Edition.

Como su nombre indica, es la nueva versión 'de entrada' y por lo tanto, la más barata hasta la fecha, con un precio de partida de 233.500 yuanes, menos de 30.000 euros, dejando en evidencia a su gran rival, el Tesla Model Y, que cuesta 30.000 yuanes (3.800 euros) más en su versión básica.

No solo eso, sino que Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha recalcado que el nuevo YU7 Standard es mejor que el Model Y básico en aspectos tan importantes como la autonomía; es capaz de alcanzar 643 km en ciclo CLTC, que son 50 km más que la competencia de Tesla.

Xiaomi YU7 Standard Edition Xiaomi Omicrono

Esa es la principal razón de existencia de este nuevo modelo; aunque el YU7 básico ya era un poco más barato que el Model Y, ahora realmente no existe comparación y obligará a la compañía de Elon Musk a reaccionar si no quiere perder ventas más rápidamente de lo que está haciendo.

El YU7 Standard usa un único motor de 235 kW (315 caballos) que solo mueve las ruedas traseras. Viene acompañado de una batería de fosfato de hierro (LFP) fabricada por CATL y pesa 115 kg menos.

Por lo demás, el Model Y Standard es idéntico a la versión básica, manteniendo el mismo diseño y equipamiento. Pero no podemos decir lo mismo del segundo modelo lanzado esta semana.

Nuevo Xiaomi YU7 GT

Y es que el Xiaomi YU7 GT se encuentra en el otro lado del espectro: estamos ante la versión más potente y capaz del SUV eléctrico. Aunque pueda parecer el equivalente del SU7 UIltra, que Xiaomi haya optado por la denominación clásica GT (Gran Turismo), deja claro que es un vehículo de altas prestaciones pero que no sacrifica el uso diario y los viajes largos.

Pese a eso, el Xiaomi YU7 GT está altamente modificado respecto al resto de versiones, tanto en la estética como especialmente, en el rendimiento, gracias al nuevo motor V8s EVO.

Xiaomi YU7 GT Xiaomi Omicrono

Capaz de alcanzar 28.000 revoluciones por minuto y con nuevos componentes de carburo de silicio y acero eléctrico, Xiaomi ha mejorado la eficiencia en un 98,38%, lo que a su vez ha permitido aumentar la potencia bruta.

De esta manera, el YU7 GT presume de 738 kW (990 caballos) de potencia, una cifra espectacular que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,92 segundos y alcanzar una velocidad punta de 300 km/h.

Es decir, que la denominación GT no significa que este sea un coche lento ni mucho menos. De hecho, Xiaomi lo ha demostrado donde mejor sabe hacerlo, en el Nürburgring.

El YU7 GT ha batido el récord del legendario circuito de Nordschleife para SUVs deportivos con una marca de 7:22:75, que supera con creces al anterior propietario del récord, el Audi RS Q8, por nada menos que 14 segundos.

Eso deja claro no solo las mejoras en el motor, también en la configuración de la suspensión deportiva, incluyendo un diferencial electrónico capaz de distribuir la potencia entre las ruedas en apenas milisegundos. Y no podemos olvidar los nuevos frenos de Akebono que permiten frenar en seco desde los 100 km/h en solo 32,9 metros.

El Xiaomi YU7 GT será altamente configurable, con cinco colores y acabados premium, incluyendo un emblema en oro de 24 quilates opcional y un interior cubierto por 2,3 metros cuadrados de Alcantara.

El Xiaomi YU7 GT estará disponible con un precio de partida de 389.900 yuanes, menos de 50.000 euros al cambio actual, con varias opciones incluyendo un kit deportivo por 34.000 yuanes (4.300 euros) opcional.