Samsung España cambia las normas: reparación de televisores en 24 horas gracias a su nuevo servicio oficial

Si hemos dado el salto a uno de los nuevos televisores premium basados en las últimas tecnologías, hay un detalle muy importante que no debemos olvidar: el coste del mantenimiento y reparación de estos dispositivos.

Estamos hablando de algo más que una simple pantalla; los últimos modelos de televisores son dispositivos tan avanzados como un ordenador, con las últimas innovaciones en paneles y funciones de IA integrada. Así que cuando se rompe por cualquier motivo, vamos a tener que pagar, y mucho.

El servicio Premium Plus llega a España para ofrecer algo de calma a los usuarios de los últimos modelos de Samsung; se trata de un servicio prioritario pensado para seguir usando nuestro televisor sin interrupciones.

Premium Plus es exclusivo para los clientes con modelos de televisor de Samsung Neo QLED de 98 pulgadas o superior y Micro RGB, y por el momento, únicamente en las ciudades de Madrid y Málaga.

Pese a lo que pueda parecer por su nombre, en realidad este servicio no supone un coste adicional para los clientes de estos televisores; es más bien una serie de beneficios adicionales que vamos a tener si los compramos.

Entre estos beneficios se encuentra la reparación en 24 horas, que es posible porque los servicios técnicos autorizados de Samsung poseen un pequeño stock de seguridad, incluyendo paneles.

Samsung OLED S95F Chema Flores Omicrono

De esta manera, Samsung presume de ser capaz de resolver las incidencias más habituales en apenas 24 horas desde la solicitud, ya que los técnicos tienen todo lo necesario a mano para realizar la reparación.

En caso de que la incidencia sea mayor o que no sea posible realizar la reparación en el propio domicilio, Premium Plus nos permitirá recibir un televisor de préstamo de 65 pulgadas para sustituir temporalmente a nuestra TV mientras está siendo reparada.

Por último, Premium Plus también ofrece soporte prioritario 24/7 por chat, que permite recibir asistencia rápida en cualquier momento del día para resolver cualquier duda o problema que podamos tener.

Premium Plus no se contrata, sino que se trata de una opción que es posible solicitar durante la presentación de una incidencia, ya sea de manera online o mediante chat en la página de Samsung Premium Plus.

Al seleccionar nuestro modelo de TV, si es uno de los que forman parte del servicio, seremos redirigidos a un agente para recibir soporte prioritario; además, tendremos un tiempo de reparación más rápido en comparación con los servicios estándar.

Samsung ha presentado este nuevo servicio como una "muestra de nuestro compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente" para que pueda disfrutar de su televisor con las menores interrupciones posibles.