Singapur tiene un plan faraónico: lanzar 227 bloques gigantes de hormigón para construir una megamuralla

Singapur, que recientemente creó un material que convierte a las ventanas en paneles solares, tiene un problema de espacio crónico. Con apenas 728 kilómetros cuadrados de superficie, esta pequeña nación asiática se ha visto obligada a mirar al océano para seguir creciendo.

¿Su última locura? Poner en marcha una de las obras de ingeniería más ambiciosas y descomunales de la historia de la humanidad: el puerto totalmente automatizado más grande del planeta.

El proyecto, centrado en la transformación radical del puerto de Tuas, es una obra faraónica en toda regla. Cuando esté completamente terminado en el año 2040, las instalaciones abarcarán una superficie de 1.337 hectáreas, lo que equivale a más de 3.000 campos de fútbol juntos, robados literalmente al mar.

Sin embargo, lo más impresionante de este hito tecnológico no estará a la vista de todos, sino oculto bajo el agua.

Para sostener semejante masa de tierra artificial y resistir los embates del océano, los ingenieros han diseñado una solución sin precedentes: arrojar al fondo del mar 227 cajones gigantescos de hormigón que formarán una megamuralla marítima de 9,1 kilómetros de longitud.

Las dimensiones de estos bloques desafían la imaginación. Cada uno de ellos tiene una altura similar a la de un edificio de diez plantas.

Para optimizar los costes y la logística, estas moles no se transportan desde el continente, sino que se fabrican directamente en la propia zona de la obra.

Así será el megapuerto de Tuas en Singapur

Una vez colocados en su posición exacta en el lecho marino, los bloques se rellenan parcialmente con materiales de lastre. Este sistema de contención funciona como un escudo tecnológico subacuático, creando zonas artificiales totalmente protegidas de las brutales fuerzas de la naturaleza del océano.

Sobre esta base ultraestable se asentará una estructura de muelle de 8,6 kilómetros.

El nuevo megapuerto de Tuas no solo destaca por su fuerza bruta estructural, sino por ser un prodigio de la automatización y la transformación digital. El complejo albergará 66 atracaderos capaces de gestionar 65 millones de contenedores estándar (TEU) al año, casi duplicando la capacidad que el país registraba en 2021.

Serán 26 kilómetros de muelle listos para recibir a los buques portacontenedores más gigantescos del tejido marítimo internacional. Pero lo revolucionario es que todo el puerto funcionará de forma autónoma, como si fuera un único ser vivo digitalizado.

"Las grúas de patio totalmente automatizadas, los vehículos guiados automatizados (AGV) sin conductor y las grúas de barco a tierra operadas a distancia impulsarán nuestra eficiencia operativa", explica en un comunicado Liang Hui Tan, vicepresidente de Desarrollo de Tuas en la tecnológica portuaria PSA.

Gracias a la inteligencia artificial (IA) y la robótica pesada, los camiones autónomos se coordinarán al milímetro con grúas gigantes controladas a kilómetros de distancia por operadores mediante pantallas. Este puerto se convertirá en el mayor banco de pruebas del mundo para tecnologías de vanguardia.

De hecho, la intención de PSA es probar este ecosistema inteligente en Singapur para, posteriormente, exportarlo e implantarlo en toda su red logística global. El futuro del comercio mundial ya se está fraguando bajo el agua.