Alemania deja en ridículo a España: está aprovechando los coches eléctricos aparcados para recargar los ferris

El transporte marítimo busca alternativas para acabar con los combustibles fósiles, y la respuesta podría estar en los coches aparcados en el propio puerto.

Un nuevo proyecto de investigación en Alemania, denominado BIDI-EL (Integración Bidireccional de Vehículos Eléctricos), está probando cómo convertir los coches eléctricos de los turistas en unidades móviles de almacenamiento de energía para alimentar ferris eléctricos.

Esta iniciativa busca reducir la dependencia de la red eléctrica convencional y aprovechar al máximo las energías renovables locales.

El sistema se basa en la tecnología Vehicle-to-Grid (V2G), que permite que la energía fluya en dos direcciones: desde la red hacia el coche y del coche hacia la red. En este caso específico, los vehículos aparcados en las instalaciones de la naviera AG Reederei Norden-Frisia funcionan como baterías gigantes.

Cuando el ferri eléctrico Frisia E-I llega al puerto, la infraestructura de carga extrae energía de las baterías de los coches y de los paneles solares del recinto para recargar la embarcación.

Este proyecto cuenta con una subvención de 164.894 euros por parte de la Fundación Federal Alemana para el Medio Ambiente (DBU). La investigación está liderada por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück y se extenderá hasta enero de 2027. Según los científicos implicados, esta estrategia no solo ayuda al medio ambiente, sino que estabiliza la red eléctrica regional de las islas de Frisia Oriental.

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El profesor Hans-Jürgen Pfisterer, uno de los directores del proyecto, explica que la integración bidireccional ofrece una alternativa ecológica y alivia la presión sobre el suministro energético.

Al utilizar los vehículos como sistemas de almacenamiento descentralizados, se maximiza el uso de energía verde y mantiene las baterías de los coches en una operación óptima.

La infraestructura actual del operador del ferri ya dispone de una planta fotovoltaica instalada en 2024 con una capacidad de 1.700 kilovatios pico (kWp), y existen planes para ampliarla próximamente.

Esta instalación solar se combina ahora con un sistema de almacenamiento de baterías estacionario que se ve reforzado por la capacidad de los vehículos eléctricos estacionados.

El ferri Frisia E-I, un catamarán neutro en emisiones de CO2 con 32 metros de eslora, comenzó sus operaciones a principios de 2025. Tiene capacidad para transportar a 150 pasajeros entre la estación de Norddeich Mole y la isla de Norderney en apenas 30 minutos.

La meta es que este trayecto sea completamente sostenible gracias a la energía acumulada por los coches que sus propios pasajeros dejan en tierra.

Olaf Weddermann, director gerente de Reederei Norden-Frisia, afirma que la combinación de un ferri eléctrico y la carga bidireccional es un paso fundamental hacia un futuro sin combustibles fósiles en el transporte marítimo.