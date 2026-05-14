Un satélite español demuestra la icónica construcción del Bernabéu: las fachadas se 'mueven' para adaptarse al clima

En pleno barrio de Castellana en Madrid, rodeado de edificios residenciales, el estadio Santiago Bernabéu luce desde 2023 una nueva imagen. El equipo de arquitectos responsables de esta renovación aseguraron que su intención era darle una geometría cambiante, fluida y asimétrica, donde "nunca hay un metro igual al siguiente".

Lo consiguieron, hasta tal punto, que hoy se sabe que el edificio se mueve a lo largo del año. Lejos de los temas del ruido, un reciente estudio con tecnología espacial española ha demostrado que el inmenso edificio 'respira' a lo largo de las cuatro estaciones y el clima de la región.

Antes de seguir explicando las peculiaridades de su nueva arquitectura descubiertas por el satélite español, PAZ, hay que advertir que el análisis no detectó hundimiento ni desplazamiento que pudiera suponer un problema estructural; los vecinos del Bernabéu y los madridistas pueden estar tranquilos en este aspecto.

Para mayor sosiego, el estudio aclara que las imágenes satelitales no mostraron ningún desplazamiento significativo en las calles y edificios circundantes, confirmando que los movimientos se limitaron a la nueva estructura del estadio, la cual responde al fuerte contraste del clima en la meseta ibérica.

Sin embargo, los datos precisos de este estudio demuestran cómo la tecnología satelital MT-InSAR puede aportar información crucial sobre el comportamiento de estructuras sin necesidad de instalar instrumentos in situ. En entornos urbanos densos, esta tecnología facilita la monitorización de barrios o estructuras con precisión y de forma menos invasiva o sin un alto coste.

Encogerse en invierno

El nuevo diseño de este icono del fútbol español presenta un movimiento diferenciado en sus cuatro fachadas: este, oeste, norte y sur. El análisis este-oeste mostró que el estadio se contraía hacia adentro desde ambos lados: la fachada este se desplazaba hacia el oeste y la fachada oeste hacia el lado contrario, con desplazamientos de hasta 3,5 cm en el lado este, aproximadamente el doble que en el lado oeste. Mientras, el análisis vertical reveló un movimiento adicional de hasta 2,5 cm en los extremos norte y sur de la estructura.

Para comprender las causas de estos movimientos, el equipo comparó los datos de desplazamiento con los registros de temperatura de esta región de la capital. Tomó los datos registrados por la estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Madrid-Retiro, la estación de monitoreo más cercana al estadio.

Detalle de la fachada del Santiago Bernabéu L35 Architects Omicrono

A medida que Madrid empezaba a enfriarse a finales de verano, en agosto de 2024, cuando las temperaturas máximas promedio superaron los 35 °C, hasta el frío más crudo en enero de 2025, el estadio se contrajo progresivamente. Por el contrario, cuando las temperaturas madrileñas comenzaron a recuperarse en los meses de febrero y marzo, el desplazamiento del edificio se estabilizó o incluso se revirtió ligeramente.

El patrón observado coincide con la contracción térmica esperable para una gran estructura metálica como en la que se ha convertido el estadio al enfriarse en las estaciones invernales.

Estudio del estadio Santiago Bernabéu desde el espacio ESA Omicrono

Las cuatro fachadas se cubrieron con bandas de acero que forman una piel de líneas continuas, pero variables alrededor de todo el edificio y que son, en parte, responsables de estos movimientos. Además, estas bandas se iluminan y proyectan imágenes, uno de los aspectos muy destacados del nuevo diseño.

La asimetría entre los lados este y oeste refleja la complejidad de la estructura: las diferencias en rigidez, geometría y detalles constructivos implican que ambos lados no responden de la misma manera a los cambios de temperatura, informa la ESA. Los movimientos verticales en los extremos norte y sur se interpretan como un efecto secundario del mismo proceso, ya que la estructura se adapta a la contracción horizontal bajo sus propias limitaciones geométricas y mecánicas.

Observados desde la órbita

Mientras el estadio albergaba partidos de fútbol o espectáculos como los conciertos de Luis Miguel en 2024, el radar espacial captaba imágenes que después se utilizarían para su estudio. Se procesaron dos conjuntos de datos independientes: uno del paso orbital ascendente del PAZ (15 imágenes, que abarcan de julio de 2024 a marzo de 2025) y otro del paso descendente (19 imágenes, que abarcan de agosto de 2024 a marzo de 2025).

Cada paso ofrece una vista del terreno desde un ángulo diferente, y al combinarlos, el equipo pudo separar los componentes horizontales (este-oeste) y verticales (arriba-abajo) de cualquier movimiento detectado. Para ello se utilizó un modelo digital de elevación de alta resolución del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España para eliminar el efecto topográfico de la señal del radar.

Representación artística del satélite Paz. Hisdesat Omicrono

PAZ es un satélite español de observación de la Tierra, propiedad de Hisdesat, que también lo opera. Pero fue la empresa tecnológica española Dares Technology quien quiso demostrar el potencial del radar satelital para la monitorización de infraestructuras con este proyecto.

A través, del programa de Misiones de Terceros, la ESA pone a disposición de investigadores y empresas los datos de su radar de apertura sintética (SAR) de banda X para una amplia gama de aplicaciones como esta.

Santiago Bernabéu en el barrio de Castellana L35 Architects Omicrono

Dares Technology utilizó el modo Spotlight de PAZ, que ofrece una resolución espacial de aproximadamente un metro. La técnica aplicada SAR interferométrico multitemporal (MT-InSAR) funciona comparando múltiples imágenes de radar de la misma zona adquiridas en diferentes momentos. Dado que el radar mide la distancia con gran precisión, los cambios mínimos entre adquisiciones se manifiestan como patrones de interferencia que permiten medir desplazamientos de tan solo unos milímetros.

A bordo de un cohete de SpaceX, PAZ llegó en 2018 a la órbita espacial como el primer satélite espía español. Su capacidad para tomar más de 100 imágenes diarias de hasta 1 metro de resolución, sin importar las condiciones meteorológicas o si es de día o de noche, se presentó como una ventaja para el estudio terrestre, incluso para vigilar los mares y océanos, y ahora las ciudades y sus edificios.