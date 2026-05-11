China da una lección al mundo: incorpora a su arsenal vehículos antiminas lanzados desde submarinos y perros robot

China es una de las grandes potencias del mundo y uno de los países que más apuesta por la tecnología en todos los ámbitos, incluido el militar, donde tiene importantes innovaciones. Desde avanzados cazas de combate hasta unos nuevos vehículos antiminas lanzados desde submarinos y perros robots.

Durante la exposición de la Industria de Tecnología de Defensa de Chengdú, China ha presentado algunas de sus tecnologías militares más avanzadas, entre las que se incluyen perros robot y un sistema submarino con inteligencia artificial (IA) capaz de neutralizar minas, según informa el South China Morning Post.

El medio asiático señala que los nuevos vehículos antiminas submarinos pueden ser lanzados desde tubos lanzatorpedos de 260 a 533 milímetros y se han diseñado principalmente para realizar estudios de alta precisión en aguas profundas y cartografía del lecho marino.

Unas embarcaciones cuya variante más grande puede alcanzar profundidades de hasta 3.000 metros y equiparse con módulos especializados para detectar y neutralizar objetivos submarinos.

La cadena estatal CCTV ha señalado que "se trata esencialmente de un robot submarino autónomo con su propio cerebro, que no necesita software externo ni escolta humana".

Los nuevos vehículos antiminas lanzados desde submarinos de China. South China Morning Post/CCTV Omicrono

Otra de las principales ventajas de este dispositivo es que permite a los operadores añadir baterías adicionales para patrullas de largo alcance o sensores avanzados para el reconocimiento de aguas profundas.

Incluso este vehículo autónomo submarino es totalmente capaz de transportar módulos de armamento para neutralizar amenazas, especialmente minas.

China también presentó durante la feria unos avanzados perros robot tácticos que han sido ampliamente utilizados por el Ejército Popular de Liberación.

Unas máquinas que están equipadas con componentes articulares modernos de fabricación nacional, que les proporcionan agilidad y resistencia a los golpes. Incluso algunos de ellos son capaces de soportar impactos equivalentes a cinco veces su propio peso corporal.

Los nuevos perro robot de combate de China. South China Morning Post/CCTV Omicrono

Los perros robóticos chinos pueden "atravesar terrenos complejos [y] también servir como una plataforma de armas móvil y estable, resistiendo firmemente el retroceso de la artillería o las ondas expansivas".

Otras novedades

En la exposición tecnológica destacó igualmente una nueva generación de drones logísticos diseñados para operaciones de gran escala.

Entre ellos sobresalió el modelo HH-200 de ala fija desarrollado por Avic, descrito como un "camión aéreo" capaz de transportar hasta 1,5 toneladas de carga a largas distancias con costes operativos reducidos.

También se presentó un dron multirrotor de alta resistencia optimizado para la estabilidad en condiciones adversas.

Según informes difundidos por medios estatales chinos, este dispositivo puede transportar hasta 500 kilogramos de suministros y liberarlos desde el aire, lo que lo convierte en una herramienta clave para abastecer zonas remotas o afectadas por desastres sin necesidad de aterrizaje.

En paralelo, la exposición puso énfasis en sistemas antidrones cada vez más sofisticados. Destacó un dispositivo anti-enjambre con capacidad de detección de hasta 10 kilómetros, equipado con radar y sensores electroópticos y electromagnéticos.

A esto se suman soluciones portátiles de guerra electrónica, como pistolas y mochilas capaces de interferir en drones enemigos, suplantar sus señales y forzar su aterrizaje de forma controlada, integradas dentro de una red de defensa aérea más amplia.

Por último, el evento subrayó el avance de la "fabricación inteligente" aplicada al ámbito militar. Entre las innovaciones se incluyen máquinas impulsadas por inteligencia artificial capaces de manipular materiales peligrosos como munición o transportar equipos pesados.

Además, se presentó un vehículo no tripulado especializado en el tendido de cables de comunicación en el campo de batalla, diseñado para asumir tareas de alto riesgo y reducir la exposición humana.