Adiós a los cargadores: solo por vivir en Barcelona, este coche eléctrico te da más de 20 km de autonomía diarios gratis

Pese a los grandes avances en las baterías de los coches eléctricos, la autonomía sigue siendo uno de sus grandes problemas y la ansiedad por llegar a un cargador es uno de los grandes motivos por los que mucha gente sigue apostando por la gasolina o el diésel.

En ese contexto, los anuncios realizados por el fabricante japonés Nissan con motivo del Día de la Energía Limpia del 2026 pueden cobrar mucha importancia. La compañía desveló un prototipo del Nissan Ariya equipado con una red de paneles solares que cubren una superficie total de 3,8 metros cuadrados.

Este sistema se ha distribuido de manera estratégica por el capó, el techo y el portón trasero, utilizando una combinación de polímeros y vidrio para adaptarse a las formas aerodinámicas del vehículo.

Según los datos obtenidos en pruebas de conducción real, este sistema es capaz de añadir hasta 23 kilómetros de autonomía diaria en condiciones de alta insolación.

En un viaje de 1.550 kilómetros entre los Países Bajos y España, los ingenieros determinaron que esta tecnología puede reducir drásticamente la frecuencia de carga. Un conductor promedio pasaría de realizar 23 visitas anuales a puntos de carga a tan solo ocho.

Shunsuke Shigemoto, vicepresidente de Ingeniería de Propulsión en Nissan AMIEO, destacó la importancia de este avance: "Al explorar cómo los vehículos pueden generar su propia energía renovable, estamos abriendo la puerta a nuevas oportunidades para los clientes: mayor libertad y una menor dependencia de la red eléctrica".

Nissan Ariya con paneles solares Nissan Omicrono

Por otro lado, Nissan ha presentado una versión del Sakura, un modelo kei car (coches pequeños y de baja potencia para entornos urbanos) de gran éxito en Japón, con el nuevo sistema Ao-Solar Extender.

Este dispositivo consiste en una estructura montada sobre el techo que genera aproximadamente 500 W de potencia. Su principal característica es un panel retráctil que se desliza automáticamente hacia adelante cuando el coche está estacionado, cubriendo el parabrisas.

Nissan Sakura con paneles solares Nissan Omicrono

Esta funcionalidad cumple un doble propósito: por un lado, duplica la superficie de captación solar sin aumentar las dimensiones del vehículo durante la marcha; por otro, actúa como parasol, reduciendo la temperatura del habitáculo y, por tanto, el consumo del aire acondicionado.

El sistema cuenta con sensores de seguridad que retraen el panel si detectan vientos fuertes para evitar daños estructurales.

La capacidad de generación varía notablemente según la ubicación geográfica y las horas de sol. Por ejemplo, según los cálculos de Nissan, este coche en Barcelona obtendría 17,7 kilómetros adicionales, mientras que en Dubái serían 21,2 km; por otra parte, en Londres, obtendría apenas 10,1 kilómetros adicionales.

En el caso del Sakura, los ingenieros estiman que el Ao-Solar Extender puede generar energía suficiente para recorrer 3.000 kilómetros al año. Dado que muchos usuarios de este tipo de vehículos realizan trayectos cortos para tareas cotidianas, esta tecnología podría permitir que un número significativo de propietarios no necesite conectar el coche a la red eléctrica en absoluto durante gran parte del año.

Nissan ha confirmado que tiene planes para llevar este sistema a la producción comercial en el futuro, aunque no ha podido detallar exactamente los primeros modelos que la ofrecerán como opción en España.