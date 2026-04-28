El hormigón español que se enfría solo: "Si cubrimos un 1% de la Tierra con él se pararía el calentamiento global"

Aunque las temperaturas en España empiezan a subir, aún quedan meses para poder comparar el calor con las cifras récord que dejó el verano de 2025. Para entonces, las ciudades serán las más afectadas. Las junglas de asfalto se convierten en hornos que solo los aires acondicionados pueden aliviar.

Imagine una ciudad cubierta de un hormigón capaz de rebajar hasta 10 grados la temperatura, generar energía solar o, incluso, capturar el CO2 industrial durante su fabricación, el sueño se percibe menos asfixiante.

Soñar es gratis, pero convertir la imagen en realidad es más complicado, un reto en el que se ha embarcado un equipo de investigadores españoles que están diseñando nuevos materiales capaces de cumplir con estas expectativas.

Un grupo mixto entre la Universidad del País Vasco y el CSIC ha creado diferentes tipos de cemento y llegando a crear la empresa Fotokrete, con sede en Bilbao, para llevar sus innovaciones al sector de la construcción. Estos nuevos productos son el germen del proyecto europeo Miracle y se pusieron a prueba bajo el sofocante sol de Almería, en Níjar, el verano pasado.

"Pueden hacer que casi no haga falta usar el aire acondicionado", asegura Jorge Sánchez Dolado, investigador del Centro de Física de Materiales (CFM, centro mixto CSIC-UPV/EHU) en una entrevista con EL ESPAÑOL-Omicrono en relación a uno de los materiales desarrollados por su equipo.

Enfriamiento radiativo

Este trabajo de investigación ha dado, por el momento, dos principales hormigones, y en adelante pretende crear más con diferentes variedades. El más avanzado, ya en fase de producción a gran escala es una versión moderna del hormigón romano que tiene el récord de capacidad de enfriamiento.

No solo refleja la luz solar para mantenerse fresco, también consigue que la radiación salga fuera de la atmósfera, lo que se conoce como enfriamiento radiativo.

Según los cálculos de los investigadores, al colocar este tipo de hormigón en los tejados de los edificios sería posible rebajar 10 grados la temperatura de una ciudad durante el día y en plena ola de calor. Este resultado se consiguió mediante simulación con los datos de una ola de calor que golpeó a la ciudad de Bruselas en 2019.

Prueba de laboratorio de nuevo hormigón CSIC-UPV/EHU Omicrono

Todos los cuerpos con temperatura emiten radiación infrarroja, pero la atmósfera ejerce como un cristal y manda de vuelta esa radiación a la Tierra. No obstante, existe una franja de frecuencia infrarroja que consigue traspasar la atmósfera.

"La Tierra se calienta básicamente porque nos llega más energía de la que nosotros somos capaces de liberar al espacio", explica Sánchez Dolado, "tenemos un déficit de 1 W por metro cuadrado en la Tierra."

En las pruebas realizadas con este material en Nijar, fue capaz de estar dos grados por debajo de la temperatura ambiente en la hora central del día en el sur de España, con una máxima radiación solar de 1.000 W por metro cuadrado y cuando la temperatura era de 34 grados centígrados.

"Un hormigón normal estaría más de 30º o 40º por encima", aclara el investigador. Esto supone que el nuevo material refleja el 95% de la luz solar y el 92% de esa emisión se expulsa fuera de la atmósfera. Añade Sánchez Dolado que hasta el 2014 no existían estos materiales de enfriamiento radiativo; "existía el concepto, pero no que funcionaran durante el día en olas de calor".

Representación de una construicción moderna con hormigón Fotokrete Omicrono

Con estos resultados, plantean una solución al calentamiento global: "si cubriéramos en torno al 1% de la superficie de la Tierra con este tipo de material se pararía el efecto del calentamiento global", compensando ese vatio por metro cuadrado de déficit, pues estos materiales tienen en torno a 50 W por metro cuadrado de enfriamiento.

Este nuevo hormigón se está convirtiendo actualmente en un producto comercial a través de la empresa Fotokrete, que está en contacto con otras compañías del sector para realizar proyectos de construcción.

Capturar el CO2

Al mismo tiempo, el equipo de investigación se planteó una variedad distinta de cemento. Un material diferente que pierde capacidad de enfriamiento en comparación con el anterior explicado, pero compensa esta pérdida con una nueva cualidad.

"Intentamos matar dos pájaros de un tiro: por una parte, absorber cualquier CO2 industrial para reaprovecharlo en un método de mineralización; y a su vez, que estos materiales tuvieran una buena capacidad de enfriamiento", dice Jorge Sánchez Dolado.

Prueba de cemento al aire libre en Nijar CSIC-UPV/EHU Omicrono

No son los únicos con este objetivo, otros investigadores de la Universidad de Córdoba han creado un adoquín a base de compuestos reciclados y cuyo proceso de curación es más rápido aprovechando el CO2 de industrias cercanas.

Este material aún no está industrializado, como el hormigón romano. El Fotokrete ya tiene más de 5 toneladas, "tenemos socios que están probando en ensayos realistas nuevos productos que han fabricado con este material como pavimentos, o nuevos suelos", aunque aún no forma parte de ninguna construcción.

Para facilitar su despliegue en la industria cementera, los investigadores del CSIC han preferido conservar gran parte de los materiales y proceso de fabricación tradicional. "Teníamos que proponer soluciones tecnológicas que fueran posibles, es decir, que pudiéramos hacerlos con los componentes o ingredientes que actualmente el sector de la construcción ya empleaba", dice Sánchez Dolado.

Para generar energía solar

El sueño sigue creciendo, actualmente trabajan en nuevos prototipos que podrían variar las cualidades de estos materiales, por ejemplo integrando nuevos colores para que la estética no choque con la sostenibilidad del proyecto arquitectónico.

Además, plantean el uso del enfriamiento radiativo para proteger placas solares. El calor puede reducir la eficiencia de las células fotovoltaicas, por lo que construirlas con estos materiales podría ayudar a la generación de energía solar renovable en épocas de máximo calor.

Representación de una piscina de hormigón Fotokrete Omicrono

Este objetivo es similar al de un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba que ha desarrollado un algoritmo basado en inteligencia artificial para conocer en qué regiones se puede aprovechar la generación de energía solar sin que el incremento de calor afecte a las placas.

En una cuarta rama del proyecto, explica el investigador que "queremos utilizar este tipo de materiales para generar directamente energía". La idea aún no ha salido del laboratorio, pero el cemento conseguiría hacer lo mismo que una placa solar, aunque el rendimiento de estos prototipos aún no es competitivo con los paneles solares tradicionales.

"El silicio (material empleado en placas fotovoltaicas) es bastante contaminante y queremos hacer tejas que directamente generen electricidad", así dibujan un futuro en el que el cemento no será únicamente un elemento resistente para la construcción, sino una solución para luchar contra un mundo cuyo clima es cada año más inhóspito.