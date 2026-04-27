Tim Cook ya prepara su sucesión en Apple: entrega a Ternus una hoja de ruta con 10 productos 'revolucionarios'

Apple cambiará de CEO el próximo 1 de septiembre, momento en el que John Ternus sucederá en el cargo a Tim Cook, quien —el primero de ellos— ya tiene por delante una serie de retos y una hoja de ruta con 10 productos 'revolucionarios'.

Según informa Mark Gurman, un conocido analista de Bloomberg en su boletín, Tim Cook, actual CEO de Apple, ha dejado a John Ternus una sólida cartera de productos, entre los que se incluye el esperado iPhone plegable, previsto para septiembre, dos semanas después de asumir el cargo.

El analista ha asegurado que la coincidencia no es casual, sino que forma parte del plan de Apple para la transición de Cook a Ternus: querían que el nuevo CEO fuera quien presentara el evento de lanzamiento del iPhone plegable.

El iPhone plegable es la gran apuesta de John Ternus para inaugurar su era como CEO de Apple. Diseñado bajo su supervisión técnica, este dispositivo de lujo (más de 2.000 dólares) busca liderar el mercado con una durabilidad superior y una experiencia similar a la del iPad, posicionando a Ternus como el arquitecto de la nueva generación de hardware.

Estratégicamente, su lanzamiento en plena campaña navideña apunta a lograr ingresos récord de 150.000 millones de dólares. Al igual que hizo Tim Cook en 2011, Ternus aprovechará esta potente cartera de productos para consolidar su liderazgo desde el primer día y asegurar un crecimiento financiero histórico para la compañía.

10 productos 'revolucionarios'

Pero Ternus se prepara para una avalancha aún mayor de productos, según Gurman. Además del iPhone plegable la empresa prepara 10 nuevas categorías de productos para lanzar en los próximos años.

John Ternus ha prometido durante una reunión con los empleados que Apple volverá a "cambiar el mundo" con una ofensiva de lanzamientos sin precedentes.

John Ternus, CEO de Apple Reuters

Aunque no prevé un hito individual del calibre del iPhone original, el sucesor de Cook fía el éxito de su era a un ritmo de innovación masivo y a la cartera de productos más ambiciosa de su carrera.

Entre los nuevos productos destaca un centro de control para el hogar inteligente, del que se lleva tiempo rumoreando. Sería esencialmente un HomePod con pantalla, que se puede fijar a una base de altavoz semiesférica o a la pared mediante un sistema magnético.

También resaltan un robot de sobremesa, que sería una versión más grande del centro de control para el hogar inteligente, y un dispositivo de seguridad para competir con Ring y Google Nest.

A ellos se les sumarían las gafas inteligentes, al estilo las Ray-Ban de Meta, AirPods con inteligencia artificial (IA), colgantes inteligentes, un MacBook con pantalla táctil, gafas de realidad aumentada y un iPad plegable.

El gran desafío de John Ternus será unificar a toda Apple tras años centrado solo en el hardware, con la mejora urgente de Siri y la gestión del imperio de Servicios de 100.000 millones como prioridades.

Aunque carece de experiencia previa en esta última división, su apuesta por potenciar Apple Pay marcará el inicio de una etapa donde deberá demostrar si puede cumplir sus ambiciosas promesas integrando software, servicios y dispositivos.

Ternus también ha definido su visión de la inteligencia artificial bajo un prisma dual: optimizar la eficiencia interna y revolucionar la experiencia del usuario.

Para el nuevo líder de Apple, la IA no es un fin en sí misma, sino una herramienta para convertir conceptos que antes parecían de "ciencia ficción" en realidades comerciales, manteniendo la filosofía de no lanzar tecnología por el simple hecho de hacerlo, sino para crear experiencias realmente significativas.