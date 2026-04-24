Díaz Ayuso en el 20º aniversario de Samsung en Madrid: "Seguiremos defendiendo alianzas que sumen"

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, durante su visita a la sede de Samsung Comunidad de Madrid

La relación estratégica entre la multinacional coreana Samsung y la Comunidad de Madrid ha alcanzado un nuevo hito con la celebración del vigésimo aniversario del establecimiento de la sede de la compañía en la región.

En un acto que subraya la consolidación de Madrid como hub tecnológico de referencia en Europa, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado el Samsung Business Experience Studio en Alcobendas, un espacio diseñado para mostrar el potencial de la innovación aplicada al tejido empresarial y social.

Este encuentro no solo marca una efeméride corporativa, sino que pone de manifiesto el peso específico de Samsung en la estructura económica española. Según los datos compartidos durante la jornada, la actividad de la compañía durante el último ejercicio se ha traducido en una contribución al Producto Interior Bruto (PIB) nacional de 824,5 millones de euros, con una facturación que alcanza los 1.800 millones de euros. En términos de empleo, el impacto es igualmente significativo, con la generación de 15.822 puestos de trabajo en todo el país.

En el ámbito regional, Madrid se posiciona como el epicentro de esta operativa. La aportación de Samsung al PIB madrileño asciende a 170,1 millones de euros, sustentando la creación de 3.133 empleos en la comunidad.

Durante su intervención, Díaz Ayuso destacó que la región ha concentrado en el último año más de 1.200 millones de euros de inversión extranjera en sectores de alta tecnología, lo que representa una cuarta parte del total nacional. "La libertad, la apertura y la apuesta por el talento y la innovación son las claves por las que cada vez más estudiantes, artistas, investigadores y empresas eligen nuestra Comunidad", afirmó la presidenta.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, durante su visita a la sede de Samsung Comunidad de Madrid

La mandataria regional insistió en la importancia de "seguir defendiendo todas las alianzas que sumen" y que permitan a Madrid avanzar en la senda de la innovación y la inversión. Para Ayuso, la trayectoria de Samsung en la capital (que trasladó su sede desde Barcelona en 2006 tras aterrizar en España en 1990) es una "historia de éxito compartido" que ahora abre un nuevo capítulo con la puesta en marcha de su showroom tecnológico.

Más allá de las cifras macroeconómicas, la colaboración entre la administración pública y la tecnológica se extiende a proyectos sociales y educativos. Samsung actúa como un proveedor clave para la digitalización de los empleados públicos y colabora estrechamente con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para equipar centros educativos con tecnología de vanguardia.

Asimismo, su plataforma 'Tecnología con Propósito' ha impulsado más de 30 proyectos de innovación social en España, beneficiando a cerca de medio millón de personas a través de iniciativas como The Mind Guardian o Impulse, orientadas a derribar barreras mediante el uso de herramientas digitales.

Este vínculo institucional, reforzado tras la visita de Díaz Ayuso a la sede global de Samsung en Suwon (Corea del Sur) en 2024, reafirma la vocación de Madrid de posicionarse como un destino estratégico para las grandes corporaciones tecnológicas, garantizando un ecosistema donde la inversión se traduce en oportunidades y crecimiento para el conjunto de la sociedad.