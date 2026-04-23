Alexa+ llega a España: Amazon renueva a su asistente para que pedirle cosas sea tan fácil como mantener una conversación

Alexa acaba de cambiar para siempre en España. Y lo hace a lo grande. Alexa+ ha llegado oficialmente con lo que ahora el asistente inteligente de Amazon es conversacional, más útil y más adaptado a las necesidades reales de los usuarios.

Si estás acostumbrado a darle órdenes a tu altavoz Echo, esa época acabó. Alexa+ llega para ser lo que esperaríamos de un verdadero asistente digital: que tenga memoria, se sepa tus gustos y preferencias, entienda el contexto, expresiones locales y conozca tu familiaridad. Todo para que pueda servir al usuario de verdad, de una forma útil al tiempo que sencilla e intuitiva.

"Queríamos tener el mejor asistente personal del mundo, pero la tecnología nos lo limitaba. Algo que ahora con la inteligencia artificial ya no pasa", explicaba en la presentación Ruth Díaz, directora general de Amazon en España.

La clave de la nueva Alexa+ es no basarse únicamente en un modelo de inteligencia artificial, sino que actualmente usan más de 70 modelos, en función de qué necesite el usuario, explicaba a este periódico Michele Butti, jefe de Alexa en Amazon. "Quizás mañana sean 80 o quizás 60", la ambición es que Alexa+ sea rápido, consistente e infalible. Es decir, que use la mejor opción posible para cada petición y es aquí donde el poder computacional de Amazon destaca sobre el resto.

Muy fácil de usar

Más allá de la teoría, tras hacer unas primeras pruebas con Alexa+ lo cierto es que impresiona. Y lo hace en situaciones cotidianas que verdaderamente aportan valor al Asistente.

Lo primero que llama la atención cuando la usas es lo fácil que es. Ya no tienes que estar usando el comando de "Alexa" y hacer una acción, sino que cuando la activas sientes que estás en una charla. Puedes dejar frases a medias, usar expresiones coloquiales y enlazar ideas. Entiende el contexto y todo fluye de una forma mucho más natural.

Alexa+ llega a España

No sólo conoce el idioma, sino también los dejes y los giros del lenguaje para sacar qué es lo que quieres por el contexto. "Hemos creado una arquitectura completamente nueva que conecta cientos de servicios y dispositivos, haciendo que la inteligencia cobre vida. Un chatbot que responde preguntas es útil, por supuesto. Pero una asistente que hace las cosas por ti te cambia el día. Alexa+ ahora puede actuar en el mundo real, completando tareas de principio a fin", explica country manager de Amazon Alexa en España.

Para lograr esta afinidad entre Alexa+ y el usuario, Pazos destaca la 'españolidad' del Asistente, pues no es sólo la traducción del trabajo que se ha hecho a nivel global, sino que son los miles de ingenieros que la compañía tiene en España los que han conseguido refinar y adaptar al asistente para que se sienta verdaderamente local y genuinamente cercana. Y lo consigue.

Dispositivo Echo Show con el nuevo Alexa+ Chema Flores

Alexa+ tiene una memoria formidable, con lo que si el usuario poco a poco le va marcando los gustos, prioridades y compartiendo la agenda, el Asistente es capaz de tenerlo todo en cuenta para organizar mejor su vida y eliminar esa carga mental de las tareas cotidianas.

Así por ejemplo, podemos compartir el menú escolar con Alexa y el calendario de actividades extraescolares de los niños, para que Alexa pueda avisarnos si tenemos un compromiso coincidente o que nos sugiera una cena diferente a lo que han comido en el colegio.

Para que el asistente de Amazon conozca esta información es el usuario quien tiene que —proactivamente— compartirlo con Alexa+. En aras de mantener la privacidad, Alexa+ no recopila información del correo electrónico o de las conversaciones que tenemos, sino que el usuario será quien le mande correos electrónicos o recalque durante la charla qué es lo que tiene que guardar, la información de valor. Eso sí, una vez la tenga siempre estará presente para ajustar las peticiones. Igualmente el usuario tiene acceso a borrarla cuando desee.

Cuanta más información tenga Alexa+ de ti, más útil y capaz será. Así por ejemplo, se podrá hacer una reserva en un restaurante con sólo decirle "Reserva en mi restaurante favorito para mañana a las 14". Como Alexa+ te conoce, sabrá cuál es y se encargará de todo, incluso de mandar un mail con la confirmación al resto de contactos si así lo queremos. Todo es más fácil a un golpe de voz.

Para hacer esta reserva de mesa utiliza la plataforma de TheFork con la que la compañía ha llegado a un acuerdo, sin embargo Pazos anticipa que "vendrán más" y entre los próximos socios estarán Cabify, CoverManager o Fever, con la idea de poder pedir un coche o reservar un plan directamente con un comando de voz.

Alexa+ Chema Flores

Esta capacidad de leer la información que le mandamos se extiende a todo lo que imaginemos. Por ejemplo podremos enviarle manuales de instrucciones de electrodomésticos, imágenes de recetas escritas a mano por tu madre o apuntes para luego preguntarle sobre ello, pero va mucho más allá. Podremos realizar comparativas de productos que estemos interesados en comprar, que nos avise si baja de precio, que nos asesore si vamos bien vestidos —tras hacernos una foto— o que se invente un cuento para dormir a nuestros hijos.

Otra de las fortalezas del nuevo Alexa+ es su omnipresencia. Si tenemos varios dispositivos en casa podremos mantener la conversación que iniciamos en alguno de ellos sin darle más contexto. Así por ejemplo si hemos empezado a buscar recetas en el Echo Show de la cocina pero luego estamos en el súper, podremos retomar la conversación sobre qué es lo que queremos cocinar, sin darle más información nos seguirá el hilo. También llegará una web para escritorio, con idea de exprimir el potencial de Alexa+ desde el PC.

Mayor control del hogar

Uno de los grandes puntos fuertes de Amazon, en general, es el hogar conectado, y con Alexa+ lo lleva a un nuevo nivel.

La integración con el ecosistema de dispositivos no sólo hace que todo funcione con una mejor fluidez, sino que aligera la curva de aprendizaje y su uso se transforma en algo mucho más sencillo y cómodo de utilizar. Se acabó el nombrar a las bombillas con un nombre específico, ya que Alexa+ entenderá por el contexto qué es lo que queremos exactamente.

Así por ejemplo, si decimos "Alexa, hace calor", entenderá que lo que queremos es encender el aire acondicionado y lo pondrá directamente en marcha. Es consciente de la habitación en la que estás, y dónde debe actuar.

Esto se traduce a luces, cámaras de seguridad, enchufes inteligentes o electrodomésticos, con lo que no habrá que realizar comandos para que el robot aspirador se ponga a limpiar, bastará con decirle que el suelo está sucio. Es más inteligente y proactivo.

Alexa+ en un salón Amazon

La capacidad para entender lo que queremos se extiende, como no podía ser de otra forma, a la capacidad para disfrutar de contenido. Ya sea música, películas o series. Ya no hace falta decirle el título y artista de la canción que queremos escuchar, sino que podremos decirle de qué nos suena, en la película que salía o tararearle el estribillo. Comprenderá de qué canción se trata y nos la pondrá.

Este conocimiento contextual también se traslada a películas y series, con lo que podremos cuestionarle en torno a trabajos realizados por actores, ambientes o tramas que será capaz de localizarnos qué es lo que estamos exactamente buscando sin necesidad de concretar como lo hacíamos hasta ahora.

Una cosa a tener en cuenta es que esta experiencia será compatible con los principales servicios de música o series, es decir, no es algo exclusivo de la plataforma de Amazon, sino que funciona con Apple Music, Netflix o Spotify.

Dispositivos Echo de Amazon Amazon

Un punto que también mejora con la conversación es la creación de Rutinas. A partir de ahora podremos hacerla sólo con la voz y de una forma completamente sencilla podremos combinar y encadenar acciones sin necesidad de abrir la app.

Además, Alexa+ busca anticiparse a lo que el usuario necesita con lo que denomina inteligencia ambiental. Será capaz de, por ejemplo, calentar la casa antes de que llegues, encender la cafetera cuando te levantas o avisarte de cuando tienes un nuevo episodio de la serie que sigues para ver.

Incluida en Prime

La llegada de Alexa+ está claramente enfocada en aportar más valor a Amazon Prime, la suscripción anual de la compañía que aporta una serie de ventajas en productos y servicios. Y es que la nueva versión del asistente está incluida para todos los usuarios Prime, mientras que costará 22,99 euros a quienes no la tengan.

"El valor de Prime tiene que ser tan grande que queremos que sea una cosa casi irresponsable el no tenerlo", comentaba Ruth Díaz durante la presentación de la compañía.

Ruth Díaz y Andrés Pazos, directora general de Amazon España y country manager de Amazon Alexa en España. Chema Flores

Lo cierto es que la ambición de Amazon es reforzar el potencial y la fortaleza de su ecosistema tanto en servicios como en dispositivos. Y es que Alexa+ es compatible con los más del 90% de los dispositivos que ya se encuentran en el 25% de los hogares españoles, una cifra que irá a más con las nuevas capacidades que desde hoy ofrece el asistente inteligente.

Para poder probar Alexa+ hay que solicitar formar parte del acceso anticipado a través de la web amazon.es/nuevalexa donde Amazon irá enviando invitaciones poco a poco para realizar un acceso controlado y efectivo de este despliegue en España. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de tener acceso inmediato comprando un nuevo dispositivo Echo, ya que estos vienen ya configurados para usar directamente Alexa+.