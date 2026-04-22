España cambia las normas: a partir de 2027 obligarán a las operadoras a subir la velocidad de Internet y bajar precios

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López en una imagen de archivo Rafael Bastante / Europa Press

España ya se encuentra entre los primeros países europeos en lo que respecta a cobertura 5G y calidad de la conexión a Internet, pero las nuevas medidas del Gobierno pueden suponer un salto adelante en lo que respecta a calidad y accesibilidad del servicio.

Hoy se han iniciado los trámites para un nuevo Real Decreto que actualice el Servicio Universal de Telecomunicaciones, de cara a una entrada en vigor para el 1 de enero de 2027, coincidiendo con el fin del programa Conectate 35 establecido en el 2022.

El Servicio Universal de Telecomunicaciones lleva en marcha desde el año 2005 como una garantía de acceso a Internet y telefonía fija para todos los ciudadanos, independientemente de su localidad.

Hasta ahora, este servicio ha sido ofrecido a través de concurso con empresas privadas, primero Telefónica y luego Hispasat, con velocidades que han llegado a alcanzar los 10 Mbps. Sin embargo, la Ley General de Comunicaciones ya adelantó la necesidad de continuar mejorando este acceso básico, y eso es justo lo que ocurrirá.

El nuevo Reglamento propone que, a partir de 2027, la naturaleza del Servicio Universal cambie y sea posible contratarlo con cualquier operadora que ofrezca servicio en España, por lo que los consumidores podrán simplemente elegir su compañía favorita que tenga cobertura en su zona.

El Gobierno quiere obligar a todas las operadoras a ofrecer el nuevo Servicio Universal como parte de su oferta de productos, y por Reglamento estas conexiones tendrán una velocidad de descarga de 100 Mbps, con 5 Mbps de velocidad de subida y una latencia máxima de 690 ms.

Una antena Starlink. Starlink Omicrono

Se trata de una mejora posible gracias a la mejora de la red de telecomunicaciones española, que incluye el despliegue de fibra óptica, conectividad 5G y las nuevas conexiones por satélite, según explicaron fuentes a eldiario.es.

De hecho, en muchas zonas esta última opción será la única disponible, ya que la norma solo puede obligar a las operadoras a trabajar en su zona de cobertura; en zonas sin cobertura, el Gobierno licitará a una o varias operadoras para que las cubran, financiando el coste entre todas las compañías de telecomunicación con facturación superior a 100 millones de euros.

El objetivo del Gobierno con este cambio es que los consumidores puedan elegir libremente el operador que quieran, y eso no incluye únicamente a los ciudadanos particulares, sino también a microempresas, pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

A esto hay que sumar otra medida que busca democratizar el acceso a Internet: un descuento del 25% para los usuarios con rentas bajas. Es una propuesta del Ministerio de Transformación Digital para beneficiar a unos 800.000 hogares.

Como parte de esta medida, la CNMC se encargará de supervisar que todas las operadoras ofrezcan tarifas bonificadas y con el descuento correcto del 25% como mínimo; al igual que con la medida anterior, de esta manera los consumidores no estarán obligados a usar una compañía en concreto para reducir su factura.

La nueva norma incluye otros cambios, como la obligación de ofrecer terminales para personas con discapacidad, y la adopción del "texto en tiempo real" RTT, una función que permite leer y escribir texto en pantalla durante el transcurso de una llamada y que será un servicio universal.