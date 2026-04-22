EEUU anuncia el dron que puede cambiar la guerra naval: alcanza los 83 km/h y tiene lanzador de misiles

La guerra ha cambiado mucho con la llegada de los drones, como están demostrando los conflictos en Ucrania e Irán; pero es importante recalcar que no hablamos únicamente de drones aéreos, y que los marítimos son igual o incluso más importantes, porque son ideales para atacar objetivos importantes como barcos de transporte.

Ahora, la empresa estadounidense BlackSea Technologies ha presentado el Comet, un buque de superficie no tripulado (USV) que está captando la atención de la industria por su capacidad de integrar armamento pesado en una plataforma ligera y extremadamente rápida.

Con 13 metros de eslora, este dron náutico ha sido construido con un casco de aluminio de diseño semi-planeador, lo que le otorga grandes capacidades en el agua; en las pruebas ha alcanzado velocidades superiores a los 45 nudos, el equivalente a 83 km/h.

Es una cifra chocante para un vehículo de este tamaño, especialmente si consigue mantener la estabilidad en el mar abierto; y a esto hay que sumar que esta velocidad se obtiene sin sacrificios en lo que respecta al armamento.

En la configuración mostrada por BlackSea durante la demostración inicial, el Comet está equipado con un lanzador de misiles de doble riel que normalmente se usa en defensa aérea.

Esto aumenta enormemente sus capacidades contra drones aéreos, helicópteros o aeronaves que vuelen a baja altura, gracias a su sistema de sensores ópticos y de infrarrojos.

El Comet durante su presentación, configurado con un lanzador de misiles BlackSea Technologies Omicrono

Por lo tanto, el Comet puede ampliar las estrategias de los comandantes que necesiten eliminar amenazas aéreas sin poner en riesgo a una tripulación humana; pero la cosa no termina aquí, porque el Comet es altamente configurable gracias a su arquitectura modular.

Dependiendo de la misión, el Comet puede intercambiar su carga para objetivos submarinos, eliminación de minas, o incluso guerra electrónica.

De esta manera, se diferencia de otros USV que están especializados en tareas de vigilancia o reconocimiento, y es capaz de realizar ataques directos sobre todo tipo de objetivos.

El Comet está diseñado para ser una plataforma con una capacidad de carga de hasta 1.360 kg, manteniendo una velocidad de 40 nudos y un alcance de 1.000 millas náuticas (1.852 kilómetros).

Pese a todo, BlackSea considera que el Comet es un dron "prescindible" pero de alta capacidad, lo que, afirma, cambia la ecuación de coste-beneficio en el campo de batalla.

Mientras que un destructor convencional es extremadamente costoso y difícil de reemplazar, el despliegue de varias unidades del Comet permite crear una red de defensa aérea y de superficie mucho más amplia.