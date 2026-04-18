Japón acaba de encontrar la solución para tener Internet sin cortes en un tren de alta velocidad como el AVE con 5G

Uno de los Shinkansen N700S como los que recibirán las nuevas tecnologías Wikimedia Commons

Por mucho que avancen tecnologías de conectividad como el 5G, siguen teniendo importantes limitaciones, como por ejemplo, cuando hacemos algo tan mundano como coger un tren de alta velocidad como el AVE.

En Japón afirman haber encontrado la solución para mejorar la cobertura de Internet dentro del Shinkansen, su tren de alta velocidad también conocido como el "tren bala" y que sigue siendo la inspiración para todas las líneas de tren del mundo.

En concreto, la última innovación ha sido anunciada por el operador JR Central, y consiste en 'ventanas 5G' con antenas integradas para mejorar la conexión de los dispositivos de los clientes, de una manera muy inteligente.

Internet perfecto en el tren bala

Normalmente, la señal 5G alcanza el tren, penetra el grueso fuselaje de metal y rebota por su interior hasta alcanzar la unidad WiFi a la que se conectan los clientes; esto puede provocar pérdida de paquetes de datos, una mayor latencia y otros problemas como la desconexión completa.

Para solucionar este problema, JR Central ha adoptado una solución de una empresa japonesa llamada AGC (Asahi Glass), que ha desarrollado una antena de vidrio transparente; en otras palabras, la propia ventana es la antena 5G.

Antena 5G integrada en una ventana AGC

Para conseguirlo, el vidrio de la ventana se ha entretejido con capas de hilos conductores microscópicos en forma de malla ultrafina. Estos hilos metálicos actúan como una antena 5G completa pero sin obstruir la vista de los pasajeros, que pueden seguir viendo a través de la ventana como si fuera una convencional.

La gran ventaja de esto es que, en vez de esperar a que la señal 5G rebote por el tren o atraviese el metal en el lugar adecuado, la propia ventana actúa como el "punto de entrada", que se conecta directamente a un router WiFi dentro del vehículo, al que se pueden conectar los clientes.

Esta tecnología es especialmente apropiada para un tren de alta velocidad. El Shinkansen de JR Central supera velocidades de 285 km/h, lo que significa que pasa por las redes de las estaciones celulares tan rápido que es necesario reconectar a otra radio de manera frecuente a riesgo de sufrir un corte en la conexión.

Al mantener una "línea de visión" entre la antena y las torres, se facilita la conexión de la señal y se reducen los cortes de línea, lo que a su vez mejora enormemente la calidad de la experiencia.

Suites privadas con 5G y cancelación de ruido en el Shinkansen JR Central

Junto con esta antena integrada en la ventana, JR Central ha anunciado una tecnología de "zona de sonido personalizado" que permite obtener cancelación de ruido sin auriculares. Funciona de manera similar, detectando la forma de onda del ruido ambiental y proyectando una onda inversa por los altavoces que la anula, pero lo hace a la escala de la cabina, por lo que todo el interior tiene el "ruido cancelado", algo especialmente útil para escuchar música o películas con altavoces o hacer videollamadas sin molestar a los demás.

Ambas tecnologías ya están siendo implementadas en los trenes Shinkansen de JR Central, que como su nombre indica ofrece servicio en la parte central de Japón, principalmente Tokio y prefecturas contiguas.

El despliegue se realizará en octubre de 2026, e inicialmente estas tecnologías serán exclusivas de suites privadas seleccionadas en seis trenes del modelo N700S de la línea Tokaido Shinkansen que une Tokio y Osaka.