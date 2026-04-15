China deja en ridículo al resto, con robots sirvientes que ya están ayudando a familias de más de 300 hogares reales

La idea de llegar a casa y encontrarnos con un robot que ha hecho la colada por nosotros no será una idea tan futurista para cientos de familias en China que formarán parte de un programa piloto para el nuevo Futuring 2.

Desarrollado por Futuring Robot, el F2 es su nuevo robot de servicio general, que a diferencia de otros avances similares, es capaz de realizar tareas generales del hogar en vez de funciones muy específicas.

El F2 ha sido lanzado este mes con un precio de 36.000 yuanes, aproximadamente 4.500 euros al cambio actual, aunque en realidad lo que el consumidor está comprando es el derecho a formar parte de estas pruebas iniciales en entornos reales.

De esta manera, Futuring ha conseguido lo que las líderes del sector aún tienen difícil conseguir, obtener una utilidad real de sus robots humanoides; hasta la fecha, hemos visto muchas demostraciones y pocos usos reales de esta tecnología.

El programa piloto ha dado inicio en 300 hogares reales en ciudades como Pekín y Shanghái, para obtener datos de uso en entornos "no estructurados"; en otras palabras, entornos reales como los que el robot se puede encontrar en una casa cualquiera y que no han sido predefinidos por los creadores.

De esta manera, los robots se encontrarán con los mismos desafíos que tendrán cuando se popularicen, como casas desordenadas y caóticas, mascotas que tiran cosas al suelo, y la presencia de niños y ancianos con los que deben tener especial cuidado.

Futuring 2 Robot

Es la primera ocasión que se produce una prueba de robots de hogar a este nivel; el ejemplo más parecido hasta la fecha es Astro, el robot de Amazon que era capaz de navegar por una casa o un piso para ofrecer ayuda e información al usuario. Sin embargo, F2 está a un nivel muy superior a Astro, empezando por su diseño humanoide.

De hecho, el diseño es uno de los aspectos en los que el F2 destaca respecto a otros robots humanoides, especialmente en lo que respecta a las manos, que son capaces de manipulación delicada de objetos.

El sistema de control de fuerza integrado tiene una precisión de 0,1 N y una repetibilidad de 0,05 mm; las manos tienen un sistema de detección táctil avanzado, que le permite "sentir" la textura y el peso de los objetos antes de aplicar fuerza.

Gracias a esto es capaz de hacer cosas como enroscar el tapón de una botella sin dañar el envase. Otra demostración de hasta qué punto llega la precisión de estas manos, es que el F2 es capaz de coger un huevo sin romperlo, por lo que también es capaz de realizar otras tareas que requieren algo de delicadeza, como doblar la ropa.

Para cuidar a niños o ancianos

El F2 cuenta con un sistema de articulaciones de alta precisión con 21 grados de libertad, lo que le permite una flexibilidad similar a la humana para maniobrar en espacios reducidos como cocinas o pasillos estrechos. De la misma manera, el robot está diseñado con bordes redondeados y con materiales suaves como la silicona y el plástico ABS para minimizar riesgo de daños en caso de impacto.

Un modelo de aprendizaje AVLA permite al robot "aprender" la casa nueva a la que ha llegado, mejorando el movimiento y las técnicas de tareas como doblar la ropa o lavar los platos a medida que las repite cada día que pasa.

Futuring 2 Robot

De esta manera, el F2 está pensado para tareas domésticas como recoger objetos como juguetes del suelo, operar electrodomésticos como poner la lavadora o el lavavajillas, o incluso preparar comidas sencillas.

Gracias a su desarrollo de personalidad, que le permite crear su propio estilo de habla y patrones de comportamiento, también sirve para cuidado de niños (contándoles cuentos o con juegos básicos como el ajedrez) o para cuidado de ancianos (con recordatorios de medicación y ayuda para levantarse).

El F2 ya ha sido desplegado a los primeros 300 hogares que forman parte de esta prueba inicial. El objetivo de la compañía es perfeccionar la autonomía total que tienen estos robots para lograr que funcionen meses sin necesidad de intervención humana, antes de un lanzamiento global masivo.