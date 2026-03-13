Así es el avanzado casco del Ejército del Aire español que llevaron a 'La Revuelta' de David Broncano: "Parece de Iron Man"

'La Revuelta', el programa de televisión presentado por David Broncano, recibió ayer, jueves 12 de marzo, la visita de Juan Bengoechea, piloto de caza y ataque del Ejército del Aire y del Espacio que maneja el Eurofighter Typhoon, una de las aeronaves más avanzadas, y mostró cómo es el avanzado casco que utiliza en sus vuelos.

Un casco militar que cuenta con tecnología avanzada que fusiona los sistemas de armamento con los ojos del piloto mediante sensores y con un visor que permite dirigir el armamento o el radar hacia donde mira el piloto en pleno vuelo; y que el propio Broncano comparó con el de Iron Man, el superhéroe de Marvel.

"Este casco lo que hace es que el piloto esclaviza —el armamento y el radar— donde está mirando", explicó Bengoechea en el programa. Una característica que David Broncano comparó con el superhéroe: "Es como que unes las armas del caza a tu vista, como el caso de Iron Man".

Al contrario que los cascos convencionales, este avanzado modelo tiene un diseño que no admite personalización estética. Esto se debe a que cada detalle está supeditado a la precisión biométrica.

Bengoechea explicó durante el programa que los 'granos' de la parte superior de la cabeza son parte de un sistema de sensores que permite rastrear en tiempo real la orientación de la cabeza del piloto para establecer una comunicación directa con el Eurofighter Typhoon.

Esta característica permite a la aeronave saber dónde mira el piloto en todo momento. Bengoechea también explicó que el casco militar cuenta con un reflejo verde que "proyecta en el propio visor el HUD [Heads-Up Display]" y "al proyectarlo cerca de los ojos, está muy medido a la distancia para que el piloto pueda ver toda la instrumentación".

Es decir, el piloto ve en el visor del casco todos los datos durante el vuelo en lugar de mirarlos en el propio avión. Bengoechea lo comparó con los datos que algunos coches proyectan en un monitor, solo que en este caso no están fijos, sino que sigue a la cabeza del piloto.

Al estar ajustado al milímetro para que el piloto pueda leer y ver bien la información que se proyecta en el casco, esto permite reducir la fatiga ocular y que el piloto tenga errores de interpretación.

Durante el programa no detallaron qué modelo de casco es exactamente el que Juan Bengoechea mostró, a pesar de contar algunas de sus características clave que demuestran que se trata de un dispositivo realmente avanzado que puede cambiar las reglas de juego en los combates.