Moon, el espectacular edificio esférico de 312 metros de altura que replicaría a la Luna y se podría construir en España

Arabia Saudí ha acostumbrado al mundo a las megaconstrucciones con proyectos como Neom, The Line, Mukaab o sus islas artificiales de lujo. Pero el próximo gran edificio podría no levantarse en el desierto: Moon, una enorme esfera que recrearía la superficie de la Luna, tiene a España entre sus posibles destinos.

Moon World Resorts, una empresa canadiense, ha presentado recientemente su nuevo proyecto, denominado Moon, una impresionante megaconstrucción que consiste en una enorme esfera de 312 metros de altura y 271 m de diámetro que quiere replicar la gravedad de la Luna en la Tierra.

Un edificio esférico que eclipsaría a The Sphere de Las Vegas (Estados Unidos), la icónica construcción que estrenó el grupo de música U2 con un concierto en septiembre de 2023, que mide 112 m de alto y 175 m de diámetro; y que contará con 'una hermana' más pequeña en Maryland.

Recreará la Luna

El nuevo proyecto Moon parece ciencia ficción. Este gigantesco edificio esférico albergaría un complejo turístico, en el que destaca principalmente un hotel de 4.000 habitaciones.

El complejo está concebido para recibir a unos 10 millones de visitantes al año. De ellos, 2,5 millones acudirían específicamente a la atracción lunar interior, donde podrían experimentar la simulación de la superficie de la Luna.

Concepto de la megaconstrucción esférica Moon. Moon World Resorts Omicrono

La propia esfera sería una superficie lunar "auténtica" simulada que estaría diseñada para que los visitantes experimenten lo que se siente al caminar sobre la Luna, gravedad incluida. La entrada a la experiencia lunar podría rondar los 425 euros por una sesión inmersiva de 90 minutos, aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Una esfera de enormes dimensiones que tendría también una práctica aplicación: Moon podría convertirse en un entorno de entrenamiento para astronautas, capaz de reproducir las condiciones gravitatorias de la Luna sin despegar del planeta.

Eso sí, por el momento la compañía canadiense no ha explicado cómo lograría exactamente el efecto de replicar la gravedad de la Luna en su edificio esférico.

Además del hotel y de la esfera, Moon World Resorts planea construir en su complejo turístico desde un centro de convenciones hasta espacios para eventos, restaurantes, instalaciones de bienestar y otro hotel más pequeño.

La atracción central de Moon será un paisaje lunar artificial. Moon World Resorts Omicrono

La gran esfera de Moon estará igualmente rodeada por 20 torres que sostendrían una pasarela panorámica elevada alrededor del exterior, que, según se puede apreciar por las imágenes, parece que estará cubierta por paneles solares.

Cerca de allí, también se han previsto 16 edificios más pequeños con forma esférica que servirían para residencias o empresas.

Moon no tiene aún ubicación confirmada. Sus promotores barajan diez países candidatos, según un comunicado de prensa: Australia, Brasil, China, Egipto, India, Polonia, España, Tailandia, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.

Michael R. Henderson, cofundador de Moon World Resorts, ha señalado que 2026 podría ser un año decisivo para el proyecto. "Creemos que hay una buena posibilidad de que anunciemos no solo una ubicación, sino quizás más de una", ha declarado al medio Gulf News. Henderson apunta a China y los Emiratos Árabes Unidos como los mercados con mayor capacidad para avanzar rápidamente, dadas sus condiciones regulatorias e inversoras.

Fecha de estreno: 2032

La empresa canadiense también tiene otros planes para Moon. Por ejemplo, prevén que el complejo incluya otra serie de elementos importantes, como aparcamientos, un centro de transporte, operaciones de helipuerto y vertipuerto, y residencias de lujo de marca.

En las imágenes ofrecidas por Moon World Resorts también se pueden ver grandes extensiones de vegetación, por lo que el complejo contaría con importantes zonas verdes, como parques o jardines.

Concepto de la megaconstrucción esférica Moon. Moon World Resorts Omicrono

Moon sigue en fase conceptual, pero sus promotores trabajan con un horizonte claro: el proyecto podría hacerse realidad en 2032 —si todo va bien y según lo previsto—, una fecha que demuestra que esta ambiciosa megaconstrucción va más allá del papel.

El precio de convertir la Luna en un destino terrestre asciende a 5.000 millones de dólares (unos 4.800 millones de euros).

Para financiarlo, Moon World Resorts no recurrirá a fondos públicos, ya que el proyecto se sufragará íntegramente con capital privado y la comercialización de cerca de 10.000 residencias de lujo.

No obstante, antes de que llegue el dinero privado, Moon necesita el respaldo de un gobierno. Henderson lo tiene claro: "Hay que empezar con un gobierno que diga: queremos este proyecto, vamos a agilizar los permisos y a ceder el suelo. Una vez que eso ocurre, la financiación se vuelve sencilla".

La compañía, además, opera bajo un modelo de franquicia global que permitiría replicar el complejo en múltiples países. Moon aún no tiene suelo bajo los pies. Pero sus promotores tienen el proyecto, el modelo financiero y la lista de países. Solo falta que un gobierno dé el primer paso.