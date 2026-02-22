El invento de Simon para que cualquiera se convierta en apicultor: cuida de las abejas y cosecha miel en sólo 5 minutos

Las abejas son las responsables de polinizar alrededor de un tercio de los alimentos que llegan a nuestra mesa cada día, desde frutas y hortalizas hasta frutos secos. Son los insectos más importantes del planeta, esenciales para la reproducción de casi el 90% de las plantas con flores.

Sin embargo, las cifras más recientes confirman que las abejas atraviesan una de sus peores crisis a nivel global, con pérdidas masivas de colonias. Los últimos datos apuntan a caídas de hasta el 70% en número de colmenas en algunas regiones, impulsadas por la combinación fatal de parásitos y rivales como la avispa asiática, enfermedades, pesticidas o falta de alimento.

Ante este escenario, las soluciones que facilitan la apicultura a pequeña escala son una vía complementaria para aumentar el número de colmenas sanas. Simon Mildren, bombero australiano y apicultor aficionado, cree tener la solución para animar a más gente a seguir su vocación.

Se trata de HiveKeepers, un kit para que pequeños apicultores tengan colmenas y puedan cosechar su propia miel de forma fácil, rápida y segura, además de reducir el estrés para las abejas.

La pieza central del invento es el Micro Honey Harvester, un dispositivo de sobremesa con un tamaño similar al de una cafetera pequeña, que permite extraer miel en cuestión de minutos sin necesidad de sistemas voluminosos, salas de procesado o instalaciones de filtrado.

Apicultura a pequeña escala

El objetivo final de Mildren es democratizar el acceso a la apicultura, derribando las barreras de entrada y haciéndola más atractiva para urbanitas, familias o proyectos educativos.

Por eso, a través de HiveKeepers propone un sistema modular y portátil, con marcos y casetes específicos que encajan en colmenas estándar, de forma que el apicultor no tiene que cambiar sus cajas ni rehacer su infraestructura para empezar a utilizarlo.

Micro Honey Harvester el invento para cosechar miel

Tras comprobar de primera mano lo laborioso y estresante que podía resultar la cosecha de miel tanto para los apicultores como para las abejas, Mildren decidió fundar HiveKeepers: “No quería cambiar la manera en que cuidamos de las abejas, solo quería hacer más fácil disfrutar de lo que nos dan”, asegura.

Después de años enfrentándose a procesos que ocupaban fines de semana enteros y exigían una logística compleja para gestionar los pesados marcos, los extractores y la limpieza posterior, el bombero australiano empezó a diseñar el Micro Honey Harvester, cuyo desarrollo le llevó seis años, decenas de prototipos y pruebas.

El éxito de su propuesta fue inmediato en la campaña de crowdfunding en Kickstarter que lanzó en 2025: consiguió un 437 % del objetivo fijado (unos 15.000 euros) en menos de 5 minutos. También logró importantes reconocimientos, como ser finalista del Australian Agritech Awards de ese mismo año, dentro de la categoría que reconoce innovaciones para revolucionar la agricultura.

Componentes del kit

HiveKeepers ofrece a través de su página web varias opciones para adquirir por separado o juntas en un kit todo-en-uno. El elemento fundamental son unos marcos especiales fabricados con materiales alimentarios libres de BPA que se colocan en la colmena en lugar de los convencionales.

Cada uno de estos marcos mide aproximadamente 48,3 x 23,1 x 3,2 cm e integra ocho casetes reutilizables de unos 100 x 100 mm, que actúan como pequeños contenedores independientes de miel dentro del propio panal. Cada casete tiene una capacidad aproximada de 250 mililitros, lo que se traduce en unos 2 litros de miel por marco completamente lleno.

Las abejas utilizan los casetes como lo harían con las celdillas de un panal tradicional: los llenan de néctar, lo transforman en miel y lo cubren con cera cuando alcanza el grado de humedad adecuado. Cuando están listos, el usuario puede retirar uno o varios casetes, sin necesidad de manipular todo el marco ni sacrificar grandes superficies del panal, y llevarlos al Micro Honey Harvester.

Los casetes y la Micro Honey Harvester HiveKeepers Omicrono

Según las especificaciones del sistema, procesar un marco completo puede llevar unos diez minutos, incluyendo la carga de los casetes, la extracción y el vaciado del depósito. El equipo funciona con una batería de iones de litio que ofrece energía suficiente para extraer la miel de más de dos marcos completos o de alrededor de 20 casetes por carga, aunque también puede conectarse a la red eléctrica o alimentarse con una batería externa portátil para su uso en exteriores.

Frente a un extractor convencional de gran tamaño, el Micro Honey Harvester apuesta por un enfoque de pequeña escala que prioriza la comodidad y la limpieza. El sistema está completamente cerrado durante la extracción, lo que ayuda a evitar que la cera, los restos de panal o los cuerpos de las abejas terminen en la miel, y permite obtener un producto listo para su consumo sin filtrados adicionales.

Otra diferencia clave es la modularidad: el apicultor puede cosechar un solo casete, varios o un marco completo en función de sus necesidades, sin tener que esperar a llenar cajas enteras para justificar el montaje del extractor y la limpieza posterior. Después de la extracción, los casetes se devuelven al marco y este vuelve a la colmena. Son las abejas las que se encargan de limpiar los restos de miel y reutilizar la estructura.

El objetivo de Mildren es empezar ya mismo a distribuir el kit, que incluye una cosechadora, dos marcos con casetes y dos casetes adicionales, por unos 360 euros al cambio, aunque de momento no están habilitados los envíos más allá de Australia y Estados Unidos.