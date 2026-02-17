El Parlamento Europeo prohíbe utilizar la IA en todos sus dispositivos por los riesgos de ciberseguridad que implica

La inteligencia artificial ya está presente en prácticamente todos los estratos de la sociedad. Tanto, que Google ya ha tenido que dar recomendaciones a Europa sobre su uso, en el marco de nuevas propuestas para controlar su desarrollo.

El último movimiento en este sentido, no obstante, es sorprendente. El Parlamento Europeo ha prohibido todas las funciones de inteligencia artificial en dispositivos de trabajo usados por personal y por legisladores relacionados.

Así lo detalla el portal POLITICO, referenciando un correo interno del Parlamento en el que se detalla el porqué de esta prohibición. ¿El motivo? Cuestiones referentes a ciberseguridad y protección de datos.

El Parlamento Europeo evita el uso de la IA

La cámara del Parlamento Europeo envió un correo electrónico a todos los integrantes de la misma para relatar la medida, que pasaba por la desactivación fulminante de prácticamente todas las funciones de IA integradas en dispositivos.

Esto incluía las tablets usadas en entornos corporativos y otros dispositivos englobados dentro del departamento de TI del Parlamento Europeo. La decisión fue tomada precisamente por dicho departamento.

Pleno del Parlamento Europeo. Europa Press.

La razón no es otra que la seguridad en torno a los datos que se usan en estos entornos. Dado que no pueden garantizar que la seguridad de estos archivos no sea comprometida, recomiendan desactivar estas funciones de IA.

La tensión geopolítica actual, así como las guerras de información que se libran entre bambalinas entre potencias, han causado que la Unión Europea sea mucho más recelosa con la seguridad de los datos que se tratan en las instituciones.

Funcionarios internos de la Unión Europea han explicado que la idea de prohibir el uso de funciones de IA ha afectado a herramientas del día a día que los usuarios ya damos por sentado, como serían asistentes virtuales o funciones de escritura y resúmenes.

La preocupación no es baladí, ya que no son pocas las herramientas que ahora integran, sí o sí, estas funciones de inteligencia artificial en sus distintos servicios. Las apps fundamentales no se verían afectadas, eso sí.

Un eurodiputado indica el voto en contra de su grupo en la sesión de votación del pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). Europa Press.

Entre las herramientas que no se verían afectadas nos encontramos apps de calendario, procesadores de documentos, plataformas de correo electrónico y aplicaciones críticas para el trabajo diario.

Cabe aclarar que el Parlamento no ha explicado de forma clara qué funciones de inteligencia artificial han sido prohibidas. En el correo, por otro lado, se insta a los trabajadores a "aplicar precauciones similares" en sus propios dispositivos privados y los que se usan en entornos laborales.

También se aclara en el correo que los trabajadores y miembros del Parlamento deben evitar exponer sus comunicaciones internas, documentación o correos a funciones de IA que precisen de escanear o analizar contenidos.