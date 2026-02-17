El generador de energía que aprovecha las olas de Canarias: produce electricidad renovable y desalinizar el agua

El mundo se enfrenta a la imposibilidad de generar toda la energía que se requiere con las nuevas tecnologías. Los centros de datos necesarios para darles soporte consumen tanto electricidad como agua, por lo que se ha llegado a plantear su traslado al espacio.

Mientras se consigue este complicado reto, proyectos para generar energía y agua limpia son la esperanza del futuro más inmediato. En Gran Canaria se ha estado probando este parque undimotriz, impulsado por las olas del mar, en los últimos dos años.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) advierte que la demanda mundial de electricidad crece más rápido de lo que lo ha hecho en los últimos 15 años. Se espera que la tasa anual promedio aumente un 3,6 % entre 2026 y 2030, es decir, unas 2,5 veces más rápido que la demanda total de energía.

El impulso viene de la electrificación industrial, los vehículos eléctricos, el aumento del aire acondicionado y la expansión de centros de datos e infraestructuras de IA. Pero no solo aumentará el precio de la electricidad, también será cada vez más acuciante la falta de agua en muchas poblaciones.

Las constantes lluvias y alertas por borrascas en las que está sumida España pueden dar a entender que el agua ya no escasea, pero la sequía sigue siendo un problema al que se tendrán que enfrentar diferentes regiones y otros países en los meses más secos. Este sistema aborda ambas problemáticas.

¿Cómo funciona?

Estudios recientes estiman que la energía undimotriz explotable a nivel mundial ronda los 29.500 TWh/año. Esto representa casi 1,2 veces el consumo eléctrico mundial actual. Sin embargo, este potencial es difícil de explotar; energías renovables como la solar o la eólica se han expandido con mayor rapidez.

En España, debido a sus kilómetros de costa disponibles, se han instalado y puesto a prueba numerosos proyectos. Entre ellos el de esta empresa danesa Wavepiston, quienes han desarrollado un sistema capaz de convertir la energía undimotriz en electricidad y desalinizar agua de mar solo dependiendo del impulso de las olas.

Este nuevo parque de energía undimotriz que propone Wavepiston consta de varias cadenas que bombean agua de mar presurizada a la estación de conversión común. El sistema es escalable teniendo en cuenta tanto los recursos de las olas como la demanda de energía y agua allí donde se instale.

Esto se consigue con un ingenioso sistema hidráulico en el que la presión generada por las olas se utiliza no solo para impulsar turbinas eléctricas, sino también para alimentar instalaciones diseñadas para desalinizar agua de mar.

Sistema de energía undimotriz en Gran Canarias Wavepiston Omicrono

El sistema consta de varios cientos de cadenas combinadas que conectan muchos colectores de energía en una misma estructura, estos descargan agua desfasadamente entre sí. Los colectores de energía están acoplados a cada cadena, actualmente la empresa habla de cadenas de 350 metros.

Cada colector cuenta con una vela que se mueve con el paso de las olas y cada cadena corresponde a un convertidor de energía undimotriz.

Este movimiento impulsa bombas hidráulicas que generan agua de mar presurizada, la cual se transporta por tuberías a la estación de conversión que puede instalarse en tierra firme o en el fondo del mar.

Allí se utiliza para generar electricidad mediante una turbina hidroeléctrica estándar o para desalinizar agua mediante un sistema estándar de ósmosis inversa. Esta técnica requiere aplicar mucha presión para forzar el paso del agua a través de una membrana, lo que implica un alto consumo eléctrico y equipos muy costosos.

Esquema del sistema undimotriz Wavepiston Omicrono

La comunidad científica busca alternativas más eficientes con proyectos de investigación en los que participa también España como informó este periódico hace unos meses sobre un sistema que ofrece una forma de desalinizar el agua de mar con menos coste energético y que también abre la puerta a otras aplicaciones, como la detección de microplásticos.

De Canarias al Caribe

A medida que la ola se desplaza por los colectores de energía del sistema, esta no produce una descarga abrupta y única, sino una descarga uniforme y prolongada. La empresa asegura que " Esta distribución uniforme de energía permite un sistema de generación de energía simple y estándar, lo que aumenta la eficiencia y reduce aún más los costos."

Wavepiston planea desplegar 50 MW de capacidad frente a la costa de Barbados en el Caribe. Este despliegue se produce tras un estudio preliminar, denominado Proyecto WEB, que evaluó la capacidad de la costa atlántica de la isla para albergar un parque energético a gran escala.

Antes estableció su banco de pruebas en aguas españolas. En 2024 lo pusieron a prueba en Gran Canaria. Un año después Wavepiston instaló con éxito cuatro colectores de energía mejorados, su tercera generación para el proyecto PLOCAN (Plataforma Oceánica de Canarias) en Gran Canaria. Entre los objetivos está el aumento de la captura de energía en un 30%.

Prueba de energía undimotriz Wavepiston Omicrono

También han hecho pruebas en Irlanda del Norte. Allí probaron con éxito el procedimiento de remolque. Uno de los requisitos de este diseño es que el convertidor de energía de las olas (WEC) pueda remolcarse e instalarse en condiciones climáticas normales (altura de ola significativa de hasta 1,5 m). Los resultados preliminares muestran que se puede alcanzar una velocidad de remolque de 4 nudos en Hs<1,5 m.