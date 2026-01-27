El sistema que va a disparar la autonomía de los coches eléctricos: placas solares que se integran en techo y carrocería

La autonomía continúa siendo uno de los principales desafíos para los coches eléctricos, cuya presencia en las carreteras españolas no deja de crecer. En los últimos años, diferentes proyectos buscan dar respuesta a este reto, con inventos que prometen 1.300 kilómetros con una carga o que disparan el kilometraje un 50 % sin aumentar el peso del vehículo.

Durante el CES 2026 (Consumer Electronics Show), la feria anual de electrónica de consumo más grande del mundo, se ha presentado otra alternativa para mejorar la autonomía de los coches eléctricos: convertir su carrocería en una fuente de energía activa al incluir placas solares en partes clave del automóvil.

Una idea que surge de Solarstic, empresa dentro de Hyundai Motor Group, quienes han desarrollado una serie de paneles fotovoltaicos que se integran directamente en el capó, techo y otras superficies exteriores de los coches eléctricos para aumentar su autonomía 80 kilómetros al día.

Módulos solares integrados

Solarstic es una empresa especializada en dos tecnologías fotovoltaicas de vanguardia: los módulos fotovoltaicos fijados a tejados de edificios y células integradas en vehículos (VIPV) diseñadas para "una integración perfecta en vehículos eléctricos e híbridos", según señalan en su web.

La propuesta de la firma no pasa por colocar placas solares encima del coche, sino por integrarlas en la estructura del mismo para que formen parte del diseño automovilístico. Unos paneles muy diferentes a los que ya existen en la automoción.

Un coche con paneles solares integrados de Solarstic. Solarstic Omicrono

El proyecto de Solarstic cambia el enfoque del vidrio pesado, rígido y poco compatible con el diseño y seguridad de los coches eléctricos modernos, por encapsulados poliméricos ligeros, que cumplen los estándares automotrices sin penalizar la aerodinámica ni el peso del automóvil.

Las placas solares de la empresa destacan por ofrecer un diseño personalizado para varios tipos de vehículos y por ser ligeras y flexibles, pudiendo integrarse en techos, capós y ventanas para "un diseño liviano, estética y rendimiento de sombreado".

Otro aspecto a destacar es que la integración en la estructura de los paneles solares en el capó, el techo y la parte superior no sacrifica la seguridad del vehículo y que, en condiciones de óptima irradiación, puede alcanzar hasta 500 vatios de potencia pico.

Una capacidad energética que, según los fabricantes, permite ampliar la autonomía de un vehículo eléctrico hasta en 80 kilómetros al día, lo que cubre perfectamente los desplazamientos cotidianos en trayectos urbanos, que suelen ser cortos.

Eso sí, cabe señalar que la autonomía adicional que proporciona este sistema dependerá del consumo del vehículo, del contexto de uso y de las horas solares equivalentes. El módulo solar Solarstic genera energía durante la conducción y el estacionamiento.

Solarstic señala que los módulos VIPV integrados en vehículos eléctricos de reparto o pensados para larga distancia, este sistema puede ampliar la autonomía en un 30 % al día y reducir la frecuencia de carga.

Al sustituir una parte de la energía de la red eléctrica por energía solar renovable, también contribuye a la reducción de las emisiones de carbono y a un medioambiente más limpio; y se ahorran en los costes de carga.

Ya se ha probado

Los paneles solares de Solarstic ya se han probado en diversos proyectos pilotos en coches eléctricos de Hyundai, de uso particular y comercial. En estas pruebas, la compañía logró confirmar que sus módulos funcionan en condiciones reales, donde están expuestos a cambios térmicos, vibraciones y uso diario.

Varios paneles solares de Solarstic. Solarstic Omicrono

Cabe señalar, eso sí, que este producto no se encuentra aún disponible en el mercado, ya que los investigadores de la firma continúan trabajando en su desarrollo para perfeccionar las placas solares.

La previsión de lanzamiento se fija para dentro de uno o dos años, momento en el que se verá un coche solar integrado listo para producción. Solarstic destaca de su sistema que los fabricantes de automóviles pueden conservar las líneas originales a la vez que incorporan funcionalidad solar integrada.

Además, resaltan que el módulo admite múltiples tipos de células solares y se puede personalizar según los modelos de vehículo y los requisitos de diseño; y que el verdadero desafío de este proyecto no reside en la célula solar, sino en su encapsulado.

El moldeo por inyección de polímeros requiere generalmente altas presiones, un entorno poco adecuado para los frágiles materiales fotovoltaicos. Para superar este problema, Solarstic ha diseñado un sistema de capas protectoras combinado con técnicas de inyección a baja presión, que permiten conservar intactas las células solares.

A ello se suman otros retos menos evidentes pero igualmente determinantes: la resistencia a la radiación solar, la protección frente a microarañazos, la estabilidad cromática con el paso del tiempo y el comportamiento ante los lavados automáticos.

En definitiva, la carrocería solar debe envejecer como un automóvil, no como un panel instalado en un tejado. La compañía también trabaja en acabados negros uniformes para que sus células solares queden totalmente integradas y sean discretas estéticamente hablando.