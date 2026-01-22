Así funciona ELITE, el 'Google Maps' secreto que usa ICE en EEUU para localizar, encarcelar y deportar a inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos sigue acumulando efectivos y recursos bajo la administración Trump. Tras la muerte de Renee Good a balazos por los disparos de un agente del ICE en Mineápolis, cada vez más políticos y ciudadanos estadounidenses cuestionan su función y la consideran parte de "una campaña de miedo militarizada".

Además del despliegue de miles de agentes, en muchos casos contratados sin superar pruebas ni exámenes de ningún tipo, su mayor baza es un creciente arsenal tecnológico que permite evaluar, identificar y rastrear a personas a través de herramientas de IA que supervisan las redes sociales, pero también escáneres de iris, drones o software para localizar smartphones.

Muchos de estos programas e instrumentos se mantienen en secreto, pero han ido saliendo a la luz gracias al trabajo periodístico de cabeceras como 404 Media. Su última revelación es el uso por parte de ICE de la aplicación ELITE, siglas de Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement, que se podría traducir como 'Identificación mejorada de pistas y selección de objetivos para el cumplimiento de la ley'.

Atribuida a Palantir, la empresa de software fundada por el gurú tecnológico Peter Thiel que acumula contratos por valor de miles de millones de dólares con el Pentágono y otros organismos nacionales y federales de EEUU, ELITE es "una herramienta de selección diseñada para mejorar la capacidad de identificar y priorizar objetivos de alto valor mediante análisis avanzados", según la guía de usuario obtenida por los periodistas de 404 Media.

Según un testimonio judicial de un agente del ICE en Oregón, ELITE sería algo parecido a un Google Maps que permite reconocer y localizar objetivos, asignándoles una puntuación similar a la del crédito social chino pero en este caso relacionada con las posibilidades de que la información de la que disponen sea veraz y los objetivos 'deportables'. Un paso más hacia un Gran Hermano digital en el que la vigilancia constante e intrusiva en las vidas de los ciudadanos es la norma, no la excepción.

Cómo funciona ELITE

Mientras la comunidad de inmigrantes recurre a aplicaciones de colaboración ciudadana, la mayoría de ellas bloqueadas o retiradas por Apple y Google de sus tiendas de apps tras solicitudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ICE sigue ampliando su panoplia de recursos tecnológicos.

Pero no es fácil acceder a ellos ni conocer cómo funcionan o cuáles son las fuentes que utilizan. La última pista procede de un juicio tras la detención por parte de la Unidad de Operaciones contra Fugitivos del ICE de más de 30 personas en una redada en Woodburn, Oregón.

Agentes de ICE. Flickr / US Inmigration and Customs Enforcement Omicrono

"Una de nuestras aplicaciones se llama ELITE. Te dice cuántas personas viven en esa zona y cuál es la probabilidad de que realmente estén allí", declaró un agente del ICE según los registros judiciales obtenidos por 404 Media. "Básicamente es un mapa de Estados Unidos [...], algo parecido a Google Maps".

El sistema está diseñado para cubrir todo el proceso de localización de objetivos del ICE: comienza con la detección preliminar de individuos, continúa con la creación de listados de personas, requiere la validación de los supervisores sobre las selecciones realizadas y concluye cuando los agentes se desplazan para efectuar las detenciones.

Según el manual de usuario, ELITE incluye una 'pestaña de búsqueda geoespacial de pistas' entre sus funcionalidades. Esta herramienta proporciona al ICE una visualización cartográfica de individuos susceptibles de detención, utilizando múltiples parámetros como datos biográficos, documentos de identidad, localización geográfica o antecedentes criminales.

Posteriormente, los agentes del ICE tienen la opción de escoger individuos de manera individual o trazar un área sobre el mapa para visualizar las personas ubicadas dentro del perímetro delimitado.

Cuando un sujeto es seleccionado en el mapa, el sistema despliega un perfil detallado de esa persona, con su fotografía, el nombre completo, el número de extranjero (identificador único que el gobierno estadounidense asigna a cada inmigrante), la fecha de nacimiento o el domicilio.

"Recopila información de todo tipo de fuentes", señaló el agente del ICE, identificado con las iniciales JB, durante el juicio. De acuerdo a su testimonio, la aplicación ofrece un porcentaje de probabilidad basado en la fiabilidad de la información disponible. "Por ejemplo, si hay un marcador en una casa y la probabilidad de que realmente vivan allí es del 10 % [...] no vas".

ELITE también permite al ICE localizar a personas mediante un identificador específico, ya sea su fecha de nacimiento, su nombre o su número de extranjero. Según la guía, el sistema posibilita realizar estas búsquedas de manera masiva, permitiendo la selección simultánea de hasta 50 individuos.

El mapa también puede filtrarse según lo que la guía denomina 'Operaciones Especiales', definidas como "grupos de extranjeros predefinidos específicamente seleccionados por los mandos para tomar medidas". Y este tipo de perfiles raciales concuerda con el despliegue de ICE en Mineápolis, centrado en la amplia población somalí local, a pesar de que la mayoría de ellos poseen la ciudadanía estadounidense.

Agentes del ICE. Flickr / US Inmigration and Customs Enforcement Omicrono

"Esta aplicación permite a ICE encontrar a la persona más cercana para arrestarla y hacerla desaparecer, utilizando datos gubernamentales y comerciales, con la ayuda de Palantir y las bases de datos del Gran Hermano de Trump", señala el senador Ron Wyden, que representa a Oregón, en declaraciones a 404.

"Es una burla a la idea de que ICE está tratando de hacer nuestro país más seguro. Más bien, según se informa, los agentes están seleccionando a personas para deportarlas de nuestro país de la misma manera que se elegiría una cafetería cercana".

Palantir, el ojo que todo lo ve

Un anexo al contrato que firmó Palantir con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en septiembre de 2025 por valor de casi 30 millones de dólares es la pista más firme sobre la vinculación entre ELITE y la compañía que ahora dirige Alex Carp.

Este conglomerado empresarial, que lleva desde 2003 desarrollando soluciones potenciadas con IA con múltiples usos, desde la vigilancia de la salud pública hasta la gestión de misiones militares, acumula cuantiosos contratos por una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares con, entre otros organismos, el Pentágono, el DHS, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Hacienda estadounidense, o la propia ICE, con la que colabora desde hace más de una década.

Peter Thiel, cofundador de Palantir Omicrono

En una carta abierta firmada el pasado mes de junio, 13 extrabajadores de Palantir denunciaban que sus plataformas "otorgan un inmenso poder a sus usuarios, ayudándolos a controlar los datos, las decisiones y los resultados que determinan el futuro de gobiernos, empresas e instituciones, y, por extensión, de todos".

También acusan a la empresa de estar violando su propio Código de Conducta, "normalizando el autoritarismo bajo el disfraz de una ‘revolución’ liderada por oligarcas".

Suena exagerado, pero si nos atenemos a los hechos no lo es. Las capacidades de sus herramientas para organizar y analizar enormes cantidades de datos gracias a la IA "allanan el camino para que Trump fusione fácilmente información de diferentes agencias", aseguraron al New York Times funcionarios del gobierno estadounidense bajo la condición de anonimato.

Gracias a las herramientas suministradas por Palantir a ICE como ImmigrationOS, la administración podría crear informes de los ciudadanos increíblemente detallados, con información confidencial como la deuda estudiantil, el historial médico y hasta los números de las cuentas bancarias, proveniente de distintas bases de datos gubernamentales.

Ese acceso privilegiado a la información y la capacidad de cruzarla otorgaría al gobierno estadounidense un control sin precedentes para impulsar su agenda política y mantener bajo control a todo tipo de perfiles críticos, disidentes o que considere potencialmente peligrosos.