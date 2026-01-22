Elon Musk anticipa el futuro de la IA en Davos: "Al nivel que progresa será más inteligente que cualquier humano este año"

Elon Musk, el hombre más rico del mundo con una fortuna estimada de más de 780.000 millones de dólares, no podía faltar al Foro Económico Mundial que se está celebrando esta semana en Davos, Suiza.

En una aparición anunciada por sorpresa apenas unas horas antes, y en conversación con Laurence Fink, CEO de BlackRock, el magnate al frente de Tesla, SpaceX y xAI ha empezado con un juego de palabras sobre el 'acuerdo de paz' entre Trump y la OTAN por Groenlandia y ha acabado formulando un deseo: "Quiero que todos sean optimistas sobre el futuro. Para la calidad de vida es mucho más saludable ser optimista y estar equivocado, que ser pesimista y tener razón".

A las preguntas de Fink sobre IA, robótica, el espacio, la energía solar o la tecnología en general, Musk ha sacado a relucir su repertorio habitual de exageraciones, deseos y predicciones. Su principal obsesión, como ya ha explicado con anterioridad, es "maximizar las posibilidades del futuro de la civilización, y garantizar su supervivencia más allá de la Tierra".

Por ahí han empezado las preguntas del CEO de BlackRock, centradas en los objetivos del magnate a largo plazo. "Tenemos que asumir que la vida y la consciencia son extremádamente raras, y sabiendo eso, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que sobreviva. La humanidad es como una diminuta vela entre la oscuridad. Si hay cualquier desastre, ya sea natural o provocado por los humanos, el objetivo de SpaceX es garantizar que vaya más allá de la Tierra".

Aquí, lejos de Marte y otros planetas, el principal problema es el reparto de la riqueza. Y bajo el nuevo eslogan de Tesla 'amazing abundance' (abundancia alucinante), Musk ha asegurado que la respuesta para que todo el mundo tenga una gran calidad de vida "está en la IA y en la robótica".

Eso sí, con una advertencia: "Debemos tener cuidado, porque no queremos acabar como en una película de James Cameron, como en Terminator. Si tienes una IA ubicua prácticamente gratis y robots en todas partes, sucederá una explosión en la economía mundial nunca antes vista".

En su caso, los robots Optimus ya están realizando tareas simples en las fábricas de Tesla. "Al final del año esperamos tenerlos haciendo tareas más complejas, y a finales de 2027 estaremos vendiendo robots humanoides a la gente. Son muy seguros, puedes preguntarles lo que quieras y lo harán".

Musk y Fink durante su conversación en Davos. WEF Omicrono

De hecho, el CEO de Tesla y SpaceX se ha aventurado a predecir que "va a haber tantos robots que vamos a saturar las necesidades humanas. Habrá más robots que personas". Estos "servirán para cuidar y proteger a las personas mayores, creo que todos los usaremos. Estamos en el momento más interesante de la historia".

En cuanto a la IA, también fue rotundo: "Al nivel que está progresando, creo que será más inteligente que cualquier humano a final de este año. Para 2030 o 2031 será más inteligente que toda la humanidad junta".

Energía y futuro

Una vez que un tema parecía agotado y un incómodo silencio inundaba la sala, Laurence Fink volvía a preguntar. En este caso por las dificultades que pueden afrontar estas industrias dadas las exigencias energéticas de la IA. "La energía es el gran cuello de botella", contestaba Musk.

La gran esperanza está en la energía fotovoltaica, en un sector en el que se percibe su admiración por la apuesta decidida de China. "Solo en energía solar y baterías, China tiene más de la mitad de la energía que se usa en EEUU".

De hecho, valora el espacio como "fuente de energía solar infinita para conseguir cientos de teravatios al año". Pero, de momento, la gran esperanza está aquí mismo, en "zonas deshabitadas de España y Sicilia, por ejemplo, si se cubren con paneles solares podrían generar energía suficiente para todo el continente europeo".

Por eso, dice Musk, "lo que estamos haciendo en Tesla y SpaceX es apostar por la energía solar. Entre ambas compañías queremos generar 100 GW de energía solar al año, espero que estemos ahí en solo 3 años, y recomiendo a los demás hacer lo mismo".

En cuanto a otra de las obsesiones de Tesla, el coche autónomo, el magnate ha asegurado que el FSD (Full Self Driving), "es tan bueno que las aseguradoras están ofreciendo descuentos del 50% por un seguro de coche si está activado. Tesla ha empezado a desplegar los robotaxis en varias ciudades de EEUU, espero que el FSD esté aprobado en Europa el mes que viene y en China poco después".

Por último, en lo referente a SpaceX y el acceso al espacio, ha señalado que el objetivo de la compañía es la reusabilidad total de sus cohetes y naves espaciales. "Hemos conseguido una reusabilidad parcial, pero con Starship queremos reutilizar todas las etapas. Con suerte lo lograremos este año, sería una invención con gran repercusión, porque el coste económico de acceso al espacio se reduciría en 100 veces".

Así, entre bromas sobre cómo quiere llegar a Marte ("no me importaría morir allí, pero por el impacto de la nave"), y sobre su inspiración ("quiero convertir la ciencia ficción en solo ciencia"), Musk ha culminado su primera aparición en el Foro de Davos.